Почему делать уборку с маслом орегано это хорошая идея

Масло орегано способно убивать бактерии, ответственные за пищевое отравление, вирусы простуды и споры микробов, и имеет потенциал безопасного очищения поверхностей и лечения некоторых резистентных к лекарствам бактерий.

Загрязнение воды, токсины в окружающей среде, а также вред для рыб и диких животных связаны с использованием химических моющих средств, которые обычно встречаются на полках магазина продовольственных товаров. Поскольку понимание ущерба, который наносит загрязнение воздуха на здоровье человека растет, автомобильная промышленность предпринимает шаги по сокращению выхлопа от своих автомобилей. Однако, загрязнение окружающей среды по воздуху и в воде не придерживается границ округа, штата или страны, о чем свидетельствует тот факт, что большая часть смога на западном побережье США берет свое начало в Азии.

Чистый, убранный дом является убежищем от стресса работы и жизни

Совместные усилия более 40 исследователей в обзоре данных из 130 стран назвали загрязнение воздуха «наибольшей экологической причиной болезней и преждевременной смерти в мире».

Мелкодисперсные частицы - это наиболее изученный тип загрязнения воздуха, который включает в себя частицы диаметром менее 2,5 мкм, что примерно в 30 раз меньше, чем толщина пряди волос. Они достаточно малы, чтобы пройти через легочную ткань и попасть в кровь, вызывая хроническое воспаление и заболевания.

Недавнее исследование, опубликованное в Американском журнале респираторной и реаниматологической медицины продемонстрировало, что воздействие распространенных составов для уборки в домашних условиях может привести к усилению негативного влияния токсичных тонкодисперсных частиц.

Использование бытовых чистящих средств всего один раз в неделю в течение 20 лет может ускорить снижение легочной функции так же сильно, как при курении одной пачки сигарет каждый день в течение 10 - 20 лет. В то время как чистый, убранный дом является убежищем от стресса работы и жизни, вы не должны жертвовать своим физическим здоровьем ради здоровья психического.

Бактерии вызывают пищевое отравление

FoodSafety.gov перечисляет основные бактерии и вирусы, присутствующие на кухонных поверхностях, вызывающие пищевое отравление, которое может привести к болезни, госпитализации или смерти:

Сальмонелла

Листериоз

Норовирус

Кишечная палочка

Кампилобактер

Клостридии

Однако, это не единственные бактерии, вызывающие расстройства желудочно-кишечного тракта и пищевое отравление. Другой пример - золотистый стафилококк, обычно встречающийся в продуктах питания и производящий токсины, когда их оставляют при комнатной температуре. Токсины могут присутствовать в продуктах на опасных уровнях даже без проявления признаков испорченности пищи. Золотистый стафилококк также присутствует на коже, волосах, в носу и горле 25 процентов здоровых людей и может быть легко перенесен в места приготовления пищи.

Несмотря на то, что бактерии умирают при приготовлении пищи, токсины, растущие в пище, не устраняются путем нагревания. После того, как бактерия начинает расти на поверхности препарата, она создает крепкую биопленку, способную выдерживать большинство попыток ее удаления.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Эфирные масла могут защитить вас и сохранить чистоту кухни

В своей статье в международном журнале LWT - Наука о пище и технология, исследователи опубликовали результаты работы, демонстрирующей эффективность эфирного масла душицы в удалении молодых и зрелых биопленок золотистого стафилококка.

Staphylococcus является основным возбудителем во многих случаях пищевого отравления во всем мире. Это исследование показало потенциал эфирного масла орегано и карвакрола, соединения, содержащегося­­ в нем, в уменьшении количества клеток, пристающих к поверхности приготовления пищи.

В исследовании, масло орегано действовало более эффективно, чем гипохлорит натрия, обычное средство удаления бактерий с поверхностей из нержавеющей стали, используемых в пищевой промышленности. В отличие от гипохлорита натрия, масло душицы не вызывает коррозионное повреждение поверхностей.

Исследование подтверждает результаты предыдущих научных работ, демонстрирующих антимикробную активность эфирного масла орегано. В одном исследовании оно было наиболее эффективно против кишечной палочки, а в другом - против сальмонеллы при мытье органической зелени.

В статье, опубликованной в Emerald Insight, исследователи из Бразилии продемонстрировали, что масло орегано имеет антибактериальную активность в отношении микроорганизмов, ответственных за порчу продуктов, за исключением синегнойной палочки.

Эфирное масло душицы также является предметом исследований по свиноводству, так как его компоненты продемонстрировали способность проникать и деполяризировать мембраны бактерий, что приводит к гибели патогенных клеток.

Исследования, проведенные в Университете штата Айова сделали обзор распространенных патогенов скота и способности эфирного масла орегано защитить от воспалительного повреждения. Исследователи обнаружили, что этот безопасный и общепринятый ингредиент корма имеет мощную активность против грамотрицательных и грамположительных бактерий.

В другом исследовании обнаружилось, что в газообразной форме 14 эфирных масел имеют сильную антимикробную активность в отношении бактерий, способных вызывать пищевые отравления и инфекции верхних дыхательных путей. Эти бактерии включали E.coli, S. aureus, S.pneumoniae, S. pyogenes и H.influenzae.

Газообразная форма эфирных масел наиболее эффективна против H.influenzae, и наименее эффективна против кишечной палочки, но показывает ​​некоторую степень антимикробной активности против всех. В каждом из этих исследований ученые использовали масло из настоящего растения орегано, а не майорана, который обычно используется в кулинарии.

История растения орегано

Орегано это распространенное название растения душица обыкновенная. Она также известна как испанский чабрец, душица или европейский орегано. Орегано принадлежит тому же роду, что и мятные и изначально он появился в юго-западной Евразии и Средиземноморье. Его часто выращивают по три-четыре года, но в северных климатических условиях он может прожить год.

Первоначально найденное в Греции, оно считалось созданным богиней Афродитой как символ радости. Римляне стали использовать это растение, так как они наслаждались вкусом и легкостью выращивания. Сегодня душица часто встречается в итальянской кухне и является ключевым компонентом многих томатных соусов для пиццы и овощных блюд.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Орегано также имеет долгую историю использования в медицинских целях. Греки применяли его в качестве противоядия, для лечения кожных раздражений и инфекций, водянки, конвульсий и как антидот при наркотическом отравлении. Гиппократ использовал орегано как антисептик и его применяли в виде масла для лечения ушных инфекций у детей и взрослых.

Вы можете найти масло орегано в свободной продаже в большинстве магазинов здорового питания, в аптеках и даже в местном продуктовом магазине. Оно содержит много фенолов, которые являются природными фитохимическими соединениями с полезными антиоксидантными эффектами.

Два наиболее распространенных фенола в масле это:

Тимол — природный фунгицид с антисептическими свойствами. Он помогает укрепить иммунную систему, работает как щит от токсинов, и даже помогает предотвратить повреждение тканей и способствует заживлению.

— природный фунгицид с антисептическими свойствами. Он помогает укрепить иммунную систему, работает как щит от токсинов, и даже помогает предотвратить повреждение тканей и способствует заживлению. Карвакрол — эффективен против различных бактериальных инфекций, в том числе молочницы, стафилококка, кишечной палочки, кампилобактера, сальмонеллы, клебсиеллы, плесени аспергиллеза, лямблии, синегнойной палочки и листерии.

Исследования показывают, что масло так же эффективно как антибиотики, но не вызывает резистентности

Каждый фунт лекарственного масла душицы является производным более 1000 фунтов дикого орегано. Масло душицы продемонстрировало антибактериальное воздействие на ткани человека, а также на кухонные столешницы.

В исследовании, опубликованном в журнале лекарственных продуктов питания, исследователи обнаружили, что масло орегано было эффективно против трех грамотрицательных (E.coli, Salmonella Typhimurium, синегнойная палочка) и двух грамположительных (золотистый стафилококк, сенная палочка) бактерий. Другие исследования показали, что масло может быть эффективно против паразитов и даже некоторых раковых клеток.

В статье, опубликованной в Pathogens and Disease, исследователи обнаружили, что масло орегано является эффективным помощником для антибиотиков в борьбе с резстентным к множеству лекарств E. coli. Дрожжевые инфекции, устойчивые к противогрибковому препарату Дифлюкан положительно восприняли использование масла орегано. Оно также продемонстрировало эффективность против смертельного супервируса золотистого стафилококка, устойчивого к метициллину (MRSA).

Представляет интерес исследование, которое говорит о том, что масло орегано убивает споры микробов Bacillus cereus и Bacillus anthracis (сибирскую язву). При тестировании антибиотиков против биотеррористической угрозы, исследователи часто применяют cereus и anthracis, так как они одного вида.

Исследователи продемонстрировали, что карвакрол в масле орегано изменяет проницаемость клеточных мембран Bacillus cereus, в результате чего клетки умирают. Инфекции мочевых путей, респираторные инфекции и паразитарные инфекции реагируют на лечение медицинским маслом душицы, даже когда инфекция устойчива к фармацевтическим антибиотикам.

Эфирное масло орегано имеет множество других преимуществ

Польза для здоровья эфирного масла орегано может быть связана с высоким уровнем антиоксидантов и противовирусными, антибиотическими, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами.

Дыхательная система — Отхаркивающие свойства эфирного масла душицы могут ослабить некомфортное накопление слизи и мокроты в ваших дыхательных путях и пазухах носа. Масло может предотвратить и лечить симптомы респираторных заболеваний.

— Отхаркивающие свойства эфирного масла душицы могут ослабить некомфортное накопление слизи и мокроты в ваших дыхательных путях и пазухах носа. Масло может предотвратить и лечить симптомы респираторных заболеваний. Противовоспалительные свойства при внутреннем или внешнем использовании могут помочь уменьшить боль, связанную с артритом или травмой.

при внутреннем или внешнем использовании могут помочь уменьшить боль, связанную с артритом или травмой. Противогрибковые свойства могут помочь в лечении грибковых инфекций ногтей.

могут помочь в лечении грибковых инфекций ногтей. Противовирусные свойства могут обеспечить защиту от вирусных инфекций, в том числе простуды.

могут обеспечить защиту от вирусных инфекций, в том числе простуды. Противоаллергенные свойства масла орегано могут быть связаны с противовоспалительными и седативными свойствами, которые могут уменьшить гиперчувствительность от внешних раздражителей, связанных с аллергическими симптомами.

Чистящие средства для дома самостоятельного приготовления

Добавление эфирного масла душицы в средства для уборки это простое, легкое и эффективное средство уничтожения болезнетворных микроорганизмов. Ниже приведены рецепты для очистки продуктов, которые вы можете сделать дома с ингредиентами, которые, возможно, уже есть в вашем кухонном шкафу.

Не используйте многоразовые пластиковые бутылки с распрыскивателем из магазина. Откажитесь от пластика в пользу стекла, чтобы химические вещества из пластиковой бутылки не выщелачивались в ваши моющие средства. Используйте старую стеклянную бутылку с резьбой нужного размера и установите на нее распылитель из пластиковой бутылки. Просто и легко!

Универсальный очиститель:

Ингредиенты

1 чашка воды

2 чайные ложки кастильского мыла

20 капель эфирного масла

Способ приготовления

Налить ингредиенты в пульверизатор, предпочтительно стеклянный Хорошо встряхнуть перед использованием Хранить в прохладном, защищенном от света месте. (Эфирные масла окисляются на солнце)

Следующий естественный антисептический очиститель от натуропата и травника Джанеля Перселлы может быть использован в пульверизаторе или ведре на кухне, ванной и детской. Он безопасен, отлично пахнет и эффективно очищает большинство поверхностей.

Смешайте четыре капли масла орегано с 10 каплями лимонного масла и четвертью чашки белого уксуса.

Добавьте это в ведро воды.

Используйте эту смесь, чтобы протирать и чистить поверхности.

Приготовление настоя масла душицы в домашних условиях

Подумайте о самостоятельном выращивании орегано в домашних условиях, так как он хорошо растет в саду или в горшках. Выжимание масла орегано требует специального процесса дистилляции. Тем не менее, существует простой способ приготовить настой в домашних условиях. Вот рецепт от HomegrownandHealthy:

Ингредиенты

Листья орегано, нарезанные или измельченные

Оливковое, миндальное или масло из виноградных косточек

Продезинфицированная банка с крышкой

Способ приготовления

Вскипятите воду в кастрюле. После того, как она достигнет кипения, выключите огонь. Используя соотношение масла и листьев 1 к 1, положите выбранное масло и листья орегано в продезинфицированную банку и закройте крышку. Поставьте банку в горячую воду на 10 минут, чтобы помочь листьям высвободить природные масла. Выньте банку из горячей воды и поставьте ее на солнечное окно на две недели. Встряхивайте каждые два-три дня. Через две недели, процедите масло из листьев и поместите в новую продезинфицированную банку. Законсервируйте его несколькими каплями эфирного масла семян грейпфрута. Храните в прохладном, защищенном от света месте.

Всегда делайте аллергический тест на коже, прежде чем использовать. Настоянное масло можно втирать в воспаленные области, такие как ноющие мышцы, укусы насекомых, ожоги, артрит и синдром запястного канала. Масло также можно втирать в голову от болей в пазухах и мигрени.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet