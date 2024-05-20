Почему болит в груди: как распознать межреберную невралгию

Сильная боль в груди не всегда связана с сердечным приступом или инфарктом миокарда. Подобные симптомы характерны для межреберной невралгии – заболевания, обусловленного воспалением или спазмом нервных окончаний между ребрами. Правильно распознать патологию помогает знание характерных признаков и качественная диагностика.

Боль при межреберной невралгии по интенсивности напоминает сердечную, но за приступом может скрываться острый панкреатит, пневмония, плеврит и даже перфорация язвы желудка. Поэтому вопросы снимает только консультация врача и электрокардиограмма.

Причины межреберной невралгии

От позвоночного столба между ребрами идут нервные окончания. При их сдавливании или раздражении возникает сильная боль в области грудной клетки. Основная причина – остеохондроз и дегенеративные патологии позвоночника, протрузии и грыжи. При разрушении позвонки «складываются», защемляя и раздражая чувствительные корешки.

Среди возможных причин межреберной невралгии:

травмы позвоночника и грудной клетки;

вирус герпеса, поражающий нервные окончания;

стрессовые ситуации;

опухоли;

переутомление.

Замечено, что межреберная невралгия часто встречается среди пациентов с сахарным диабетом. Предрасполагающими факторами являются болезни сердца, гормональный дисбаланс и менопауза у женщин.

Как распознать межреберную невралгию

При любой травме или отеке возникает давление на нервные окончания, нарушается его питание. Недостаток кислорода «заставляет» корешок подавать сигналы боли. Они сосредоточены в области сердца, поэтому маскируются под признаки стенокардии или инфаркта. Чтобы отличить межреберную невралгию от сердечного приступа, прислушайтесь к симптомам:

боль усиливается при повороте туловища, кашле и чихании;

в определенной позе или положении тела она немного стихает;

мышцы спины сильно напряжены;

возникает покалывание и жжение.

При межреберной невралгии болезненные ощущения продолжаются в течение нескольких суток, не проходят ночью, мешая отдыхать. Она сосредоточена между ребрами: врач может прощупать ее очаг при пальпации, точно указать болезненную точку. В отличие от сердечного приступа, спазмы не проходят в положении лежа, только усиливаются при наклоне или движении руками.

При сердечном приступе боль протекает волнами с периодичностью 10–15 минут. Она отдает в левую руку, растекается под левой лопаткой на спине. Обострение стенокардии хорошо снимается таблеткой Нитроглицерина, на которую невралгия просто «не отреагирует».

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Если ущемлены грудные нервы, расположенные в области V–VII позвонка, боль локализуется в области желудка. Ее легко принять за приступ гастрита, обострение язвы или панкреатита. В редких случаях спазмы из защемленного шейного позвонка мешают глотать и нарушают дыхание.

Диагностика начинается с ЭКГ сердца (электрокардиограммы). Если исключен инсульт и ишемия, пациенту рекомендуют рентген области груди, электронейрографию и МРТ позвоночника.

Способы лечения и профилактики

Препараты для терапии подбираются врачом индивидуально в зависимости от причины болезни. Больному необходимо соблюдать постельный режим, отказаться от работы и физических нагрузок, ношения тесной одежды. Важно принимать витамины группы В: они восстанавливают работу поврежденного нерва, улучшают проводимость импульсов.

Чтобы избежать «знакомства» с болью при межреберной невралгии, соблюдайте простые правила профилактики:

При остеохондрозе 2 раза в год проходите курс массажа, ежедневно занимайтесь лечебной физкультурой.

Старайтесь не переохлаждаться, избегайте сквозняков и купания в холодной воде.

Питайтесь правильно, чтобы кости и нервные окончания получали достаточно кальция, магния и других минералов.

Часто причина межреберной невралгии – обострение вируса герпеса, поражающего нервные волокна. Поддерживайте иммунитет с помощью здорового образа жизни, приема поливитаминов, отказа от вредных привычек.

За способность «маскироваться» симптомами под сердечный приступ или инфаркт, врачи называют межреберную невралгию «хитрой болезнью». Почувствовав неприятные спазмы в области груди, незамедлительно обращайтесь к врачу, чтобы избежать осложнений.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet