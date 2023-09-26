Почечная ГИПЕРТОНИЯ: повышение давления, связанное с почками

Гипертония и почки — между ними прослеживается обоюдная связь: из-за повышения давления нарушается функция почек, а, с другой стороны, патология этого органа приводит к артериальной гипертензии.

Артериальная гипертензия — самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание. По статистике у 10% пациентов диагностируется почечная гипертония, которая возникает по причине заболеваний органа, ответственного за фильтрование крови и выведение жидкости. Подобное состояние нелегко поддается диагностике, тяжело протекает в 25% случаев и приводит к серьезным последствиям. Потому следует подробнее рассмотреть специфику заболевания, особенности его распознавания и терапии.

Почечная гипертензия: симптомы, причины и лечение

Что же такое почечная гипертензия?

Разновидности заболевания

Причины и патогенез

Симптомы и специфика течения

Установка диагноза

Лечебные мероприятия

Профилактика гипертонии при заболеваниях почек

Что же такое почечная гипертензия?

Это повышение давления вследствие нарушения работы почек и, соответственно, срыва функции регуляции кровообращения. Такую гипертензию также называют вторичной, так как повышение давления в этом случае является симптомом другой болезни, а не самостоятельным процессом, что характерно для диагноза гипертоническая болезнь.

Чаще всего страдают от подобного недуга люди пожилого возраста и молодые мужчины вследствие большей массы тела и, соответственно, большего объема сосудистого русла. В случае возобновления функции почек, АД приходит в норму.

Разновидности заболевания

Почечная форма гипертонии делится на 3 группы:

Ренопаренхиматозные заболевания с вовлечением в процесс оболочки, которая регулирует ток жидкости. Последствием поражения паренхимы являются отеки, белок в крови, моче за счет обратного кровеносного оттока. К этой категории относятся диабет, камни в почках, пиелонефрит, гломерулонефрит, системные заболевания (такие как красная волчанка, склеродермия), врожденные дефекты строения, туберкулез почек.

с вовлечением в процесс оболочки, которая регулирует ток жидкости. Последствием поражения паренхимы являются отеки, белок в крови, моче за счет обратного кровеносного оттока. К этой категории относятся диабет, камни в почках, пиелонефрит, гломерулонефрит, системные заболевания (такие как красная волчанка, склеродермия), врожденные дефекты строения, туберкулез почек. Реноваскулярная патология — характеризуется сужением просвета одного или нескольких сосудов на 75%. Она менее распространена, но приводит к более тяжелому течению. Причины таких нарушений: атеросклероз (особенно у пожилых людей), сдавливание кровеносных сосудов (гематома, киста), аномалия их развития. При терапии этой группы заболеваний гипотензивные медикаменты неэффективны.

— характеризуется сужением просвета одного или нескольких сосудов на 75%. Она менее распространена, но приводит к более тяжелому течению. Причины таких нарушений: атеросклероз (особенно у пожилых людей), сдавливание кровеносных сосудов (гематома, киста), аномалия их развития. При терапии этой группы заболеваний гипотензивные медикаменты неэффективны. Смешанная — синдром артериальной гипертензии вызван повреждением и паренхимы, и сосудов. Подобные изменения могут возникать при заболеваниях почек: нефроптоз, опухоли, кисты.

Причины и патогенез

Артериальная гипертония со временен ухудшает состояние почек, а различные заболевания почек могут быть причиной повышения артериального давления.

Гипертония и почки — между ними прослеживается обоюдная связь: из-за повышения давления нарушается функция почек, а, с другой стороны, патология этого органа приводит к артериальной гипертензии.

Почечная гипертензия вызывается 3-мя механизмами:

Увеличение притока крови приводит к нарушению фильтрации, накоплению воды и ионов натрия. По причине этого активно вырабатывается гормон, способствующий всасыванию натрия, вызывая гипертонус сосудов за счет набухания их стенки. То есть давление поднимается из-за увеличения количества жидкости за пределами клетки и отека стенки артерий.

По причине этого активно вырабатывается гормон, способствующий всасыванию натрия, вызывая гипертонус сосудов за счет набухания их стенки. То есть давление поднимается из-за увеличения количества жидкости за пределами клетки и отека стенки артерий. Из-за неправильной работы почек, выделяется ряд биологически активных веществ: ренин выделяется в большем объеме из-за сужения сосудов, и, взаимодействуя с белком, образует ангиотензин-II. Он сам по себе повышает тонус кровеносных сосудов, а также увеличивает выработку альдостерона, который усиливает поглощение натрия и тем самым усугубляет отек артерий.

ренин выделяется в большем объеме из-за сужения сосудов, и, взаимодействуя с белком, образует ангиотензин-II. Он сам по себе повышает тонус кровеносных сосудов, а также увеличивает выработку альдостерона, который усиливает поглощение натрия и тем самым усугубляет отек артерий. Страдает депрессорная функция органа — запас гормонов, снижающих АД путем выведения натрия из мышц сосудов со временем истощается и стабильно высокое давление становится нормой.

Основания для повышения давления, связанные с почками, соотносятся с видами описываемой патологии, что представлены в таблице:

Симптомы и специфика течения

Как и при гипертонии, у пациентов наблюдаются утрудненное дыхание, слабость, головокружение, головная боль, тахикардия, резкое повышение давления. Однако, поражение почек при гипертонической болезни обуславливает появление отеков, боль в поясничной области, увеличение частоты и объема мочеиспускания.

Если заболевание протекает доброкачественно, симптоматика медленно нарастает, подъем АД стабильный, возможны тревожность и раздражительность, неприятные ощущения в области сердца.

Злокачественное течение характеризуется быстрым развитием, нарушениями зрения, тошнотой и рвотой, минимальным различием между верхним и нижним давлением, сильной головной болью. Впоследствии к клинической картине могут присоединяться такие осложнения, как сердечная и почечная недостаточность, расстройство липидного обмена, слепота, нарушение мозгового кровообращения.

Установка диагноза

Подобных больных обследует терапевт, после чего назначает лечение. В первую очередь выявляют изменение давления при выполнении определенных физических упражнений и смены положения тела.

Затем берут анализы крови и мочи, определяя наличие белка. Иногда в поисках энзима кровь берут прямо из вен почек. Через стетофонендоскоп выслушивается систолический шум в пупочной области. Благодаря УЗИ и МРТ возможно изучение структуры почки, поиск образований.

Также в диагностике используется экскреторная урография для исследования мочевыводящих путей. Ангиография и исследование глазного дна позволяют выявить изменения сосудов, а радиоизотопная реография показывает степень нарушения функции. Если врач подозревает онкологию, используется биопсия с дальнейшим цитологическим исследованием.

Лечебные мероприятия

Медикаментозное лечение патологии

Лечение почечной гипертонии осуществляют кардиологи совместно с нефрологами. Терапию начинают с диеты № 7. Иногда при транзиторном повышении давления, этого оказывается достаточно. В случае плохой переносимости диетического стола или несущественного улучшения состояния, добавляют лекарства, которые называется петлевые диуретики.

При почечной недостаточности степень нарушения функции вычисляют исходя из клубочковой фильтрации, что впоследствии учитывается во время подбора медикаментов. Препараты, применяемые для нормализации артериального давления, — тиазидные диуретики и адреноблокаторы. Некоторые гипотензивные лекарства улучшают работу почек.

Немедикаментозное лечение

Если препараты не оказывают ожидаемого эффекта, проводится баллонная ангиопластика или оперативное вмешательство. Первый метод показан при стенозах и заключается во введении баллона, который впоследствии удерживает сосудистую стенку, снижая давление. Хирургическим путем лечить почечную гипертонию пытаются в случае врожденных пороков, стенозирования или перекрытия сосудов, недостаточной успешности предыдущей терапии. Вариантами оперативных вмешательств являются резекция артерии и эндартерэктомия для восстановления проходимости, удаление почки в случае значительного поражения.

Также применяется фонирование или воздействие виброакустическими волнами, которые разрушают бляшки. По сути, это микромассаж на уровне клеток. Метод восстанавливает функционирование почки, повышает содержание в выделяемой моче мочевой кислоты работу органа, стабилизирует артериальное давление. При терминальной стадии используют гемодиализ почек в сочетании с медикаментами, снижающими давление. Лечение гипертонии проводится параллельно с терапией основного заболевания.

Профилактика гипертонии при заболеваниях почек

Почечная гипертония требует ежедневного контроля артериального давления, нельзя допускать как его повышения, так и понижения. При ухудшении самочувствия, следует немедленно обратиться к врачу.

Необходимо ограничивать продукты питания, содержащие натрий, такие как морепродукты, сыры твердых сортов, морская капуста, а также заменять животные белки на растительные, ограничить употребление соли. В рацион стоит включить рыбий жир, лук, чеснок.

Важна модификация стиля жизни, что включает занятия ЛФК, отказ от курения и алкогольных напитков, так они пагубно отражаются на работе почек и способствуют повышению давления.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet