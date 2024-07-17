Плохое кровообращение: 10 тревожных симптомов

Здоровая циркуляция крови – залог оптимального функционирования практически всех органов и систем организма. Вовремя обратить внимание на тревожные симптомы – это значит, облегчить задачу устранения проблемы и начать успешное лечение. Как же нормализовать кровообращение?

Нездоровое питание, пассивный образ жизни, пагубные привычки могут быть факторами ухудшения кровообращения. Но правильная циркуляция крови требуется для роста клеток, насыщения органов кислородом, хорошего самочувствия. Многие люди не подозревают, что имеют проблему нарушенной циркуляции крови, поэтому не обращают внимание на тревожные сигналы организма. Вот главные из них.

Симптомы недостаточной циркуляции крови

Патологии кровообращения могут настигнуть человека в любом возрасте и повлечь за собой негативные последствия для функций мозга, печени, почек, сердца и нижних конечностей.

Поэтому необходимо быть внимательным к сигналам организма и вовремя принять соответствующие меры.

Симптомы плохой циркуляции крови

Чувство покалывания

Подобное ощущение нередко возникает в области ног, и на него, как правило, не обращают внимание. Однако это сигнал, что что-то не в порядке в системе кровообращения. Онемение и покалывание конечностей может быть спровоцировано следующими факторами: травмы, тромбы, заболевания вен.

Опухание ног и лодыжек

Данные проявления более заметны к концу дня и сопутствуют чувству тяжести в нижних конечностях.

Болевые ощущения при ходьбе

Указанный симптом не трудно спутать с болью в суставах, но он может выступать сигналом плохой циркуляции крови. Дискомфорт, как правило, появляется, когда человек стоит или ходит.

Варикозные вены и сосудистые звездочки

Если имеет место нарушение кровообращения, кровь застаивается. Поэтому вены и сосуды набухают и четко обозначаются через кожу ног и лодыжек. Лечить варикозные вены вполне возможно домашними средствами, но, все-таки, имеет смысл обратиться за консультацией к специалисту.

Усталость и стабильная утомляемость. Слабость в мышцах

По причине замедления кровотока количества питательных веществ и кислорода, необходимых для здорового функционирования мышц, недостаточно. Это провоцирует ощущение общей усталости. Последнее может сопровождаться болями в мышцах нижних конечностей. Врачи указанный симптом именуют промежуточной хромотой (пациент реально начинает прихрамывать, так как привычная походка провоцирует болевые ощущения).

Снижение когнитивных возможностей

Мозг в большой мере зависит от кровообращения для его оптимального функционирования. По причине недостаточной циркуляции крови могут ухудшиться когнитивные функции. Хуже проявляются концентрация внимания и память.

Изменение оттенка кожи

Если кожные покровы в определенных зонах тела приобрели бледно-желтый или голубоватый оттенок, это может быть симптомом плохого кровообращения.

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Холодные конечности

Если кисти рук и ступни остаются холодными и в теплую погоду, мерзнут, это говорит о плохой циркуляции крови.

Изменение режима мочеиспускания

Когда к области почек поступает недостаточный объем крови, может измениться режим мочеиспускания человека (позывы возникают реже).

Здоровый человек, употребляющий в день около 2 л воды, посещает туалет до 6–7 раз в сутки. Но когда при привычном объеме потребления жидкости человек начал посещать туалет менее 3 раз в день, это уже тревожный сигнал.

Проблемы с ногтями на нижних конечностях

Доктора свидетельствуют, что недостаточный приток крови может вызвать осложнения с ногтями на нижних конечностях.

Сбои в половой жизни

Чувство возбуждения реализуется в связи с притоком крови к половым органам. Поэтому у представителей обоих полов с плохой циркуляцией крови могут возникнуть проблемы в интимной сфере.

Как решить проблему плохого кровообращения

Практиковать массаж с использованием крема/оливкового масла, по направлению от ступней к области бедер. Рекомендуется проводить процедуру ежевечерне.

Вводить в рацион продукты, благоприятствующие снижению давления, и продукты с высокой концентрацией калия.

Минимизировать употребление спиртных напитков и курение.

Снизить употребление соли и использовать как альтернативу морскую и гималайскую соли.

Проделывать упражнения с пальцами ног. Это даст возможность улучшить кровообращение.

Практиковать физическую активность. Для здоровой циркуляции крови нужно или уделять 150 минут в 7 дней на легкую аэробику, или тратить 75 минут в 7 дней на энергичные упражнения.

Водные процедуры. Благотворно сказываются на кровообращении горячие ванны (температуры 40–50 °С).*опубликовано econet

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