Питание для профилактики и лечения болезней щитовидной железы

Щитовидная железа относится к важным органам эндокринной системы, и отвечает за производство йодсодержащих гормонов. Нарушение функций щитовидки приводит к сбоям во всем организме, поэтому необходимо следить за ее состоянием и предотвращением нарушений. Особое значение имеет питание, оно должно быть полезным и насыщенным витаминами.

Для профилактики нарушений эндокринной системы не существует специальной диеты, но сбалансированный рацион очень важен. Правильно подобранное лечение оказывается намного эффективней, когда сочетается с нормализацией питания.

Рацион для профилактики и терапии дисфункций щитовидки

Людям, предрасположенным к болезням щитовидки, следует исключить или существенно ограничить блюда, которые способствуют набору лишнего веса, а также продукты, негативно воздействующие на иммунную, пищеварительную и нервную системы.

Вредные продукты для щитовидной железы

рафинированный сахар и готовые изделия, в которых он содержится – подслащенные напитки и соки, конфеты, кондитерские изделия, фаст-фуд;

синтетические жиры и насыщенные им продукты – маргарин, чипсы, выпечка, гидрогенизированные масла;

напитки с кофеином – чай, кофе, энергетики;

алкогольные и газированные напитки;

вся продукция, содержащая маринады и консерванты – все виды консервов и супы быстрого приготовления;

готовые соусы – майонез, острые приправы, кетчуп.

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Полезные продукты

В рацион следует включить продукты, богатые витаминами, микроэлементами и белками.

К ним относятся:

творог и кисломолочные изделия, содержащие живые бактерии;

рыба, морепродукты и водоросли;

орехи и семечки всех видов;

фрукты свежие и сушеные, мед, ягоды;

овощи и зелень, в том числе дикорастущая;

свежевыжатые соки из этих растений и трав;

чай зеленый и травяной, из корня одуванчика, плодов шиповника;

чистая родниковая или талая вода, минеральная из естественных источников;

все напитки из продуктов, приготовленных в домашних условиях.

Отличной профилактикой нарушений эндокринной системы является свежевыжатый сок петрушки, он также полезен при смешивании с соком моркови, салата или шпината 1:3.

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Особенности питания при гипертиреозе

Это заболевание сопровождается повышенной выработкой тиреоидных гормонов. Под их влиянием, активизируется основной обмен веществ, и повышаются энергозатраты, что приводит к быстрому распадению белков и жиров в организме.

При гипертиреозе:

В печени и мышцах быстрее истощаются запасы гликогена.

Нарушается баланс кальция и фосфора.

В организме плохо удерживается калий.

Значительно возрастает потребность в витаминах и микроэлементах.

Больные гипертиреозом испытывают повышенный аппетит, но, несмотря на это быстро теряют в весе. Поэтому им следует увеличить суточную калорийность, которая должна составлять не менее 3000 – 3200 ккал. При этом, пищу следует готовить на пару или варить.

У пациентов при гипертиреозе наблюдают повышенную возбудимость нервной и сердечно-сосудистой системы. Поэтому, им следует исключить возбуждающие организм продукты: наваристые блюда, кофейные и чайные напитки, шоколадные изделия, острые и пряные приправы. Если присоединяются расстройства пищеварительной системы, то больным следует избегать жирных, острых, копченых и соленых блюд, напитков и продуктов, вызывающих повышенное газообразование.

Диета при гипотиреозе

В этом состоянии, снижается выработка гормонов, что снижает скорость обмена веществ. Несмотря на снижение аппетита, это приводит к отечности, ожирению, возрастанию уровня холестерина. При гипотериозе часто наблюдается снижение активности желудочно-кишечного тракта, что ведет к метеоризму и проблемам со стулом.

Врачи назначают низкокалорийную диету, которая не должна превышать 1200 ккал в сутки. В рационе снижают содержание углеводов и жиров. Основу питания должны составлять полезные продукты с обязательным включением свежих овощей и фруктов, соков домашнего приготовления, блюд с добавлением клетчатки и отрубей.опубликовано econet

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