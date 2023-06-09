Пищевые добавки, ускоряющие метаболизм

Сжигание калорий - это довольно упрощенная характеристика метаболизма. На самом деле метаболизм играет ряд важных ролей и связан с гормонами, нейротрансмиттерами и прочими химическими соединениями. Существуют простые способы ускорения обмена веществ в организме.

Метаболизм можно описать как серию биохимических процессов, идущих в клетках. Известно, что 60-80% дневного расхода энергии берет на себя обмен веществ, а не физическая активность (как многие могут подумать).

На метаболизм влияет объем сухой мышечной массы и жира в теле, возраст и генетика. У женщин метаболизм варьирует в зависимости от периода менструального цикла.

Как запустить метаболизм

Железы, которые влияют на метаболизм

Для метаболизма важны 3 железы: надпочечники, щитовидная и поджелудочная.

Железы в организме принимают участие от регулировки и выделения слюны, слез, материнского молока до производства гормонов и прочих веществ, помогающих метаболизму регулировать стресс, вес и аппетит. Если гормоны, которые секретируются надпочечниками, щитовидкой и поджелудочной железой, не сбалансированы, нарушается метаболизм.

Щитовидка и надпочечники отвечают за выработку гормонов и участвуют в регулировке метаболизма, а конкретнее - веса и энергии. Щитовидная железа необычайно важна для женщин, так как производит гормоны, которые регулируют расход калорий, вес тела, энергию, настроение и не только.

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Надпочечники производят гормоны стресса и кортизол. Кроме функций по регулировке и контролю сбоев веса и фертильности, данные гормоны влияют на показатели стресса, усталости, тревожности.

Поджелудочная железа производит гормон инсулин и прочие пищеварительные ферменты, расщепляющие пищу, особенно липазу, поддерживающую соотношение жиров в организме.

Что поможет ускорению метаболизма

Избегаем сахара. Избыток сахара приводит к тому, что инсулин, производимый поджелудочной, может привести к замедлению метаболизма.

Избыток сахара приводит к тому, что инсулин, производимый поджелудочной, может привести к замедлению метаболизма. Уменьшаем потребление соли. Соль также влияет на функции инсулина в организме.

Соль также влияет на функции инсулина в организме. Интервальное голодание. Отказ от приема пищи в продолжение нескольких часов полезен для ускорения метаболизма. Отдых пищеварительного тракта предотвратит перегрузку калориями. Полезно продлить ночной голод на 12-14 часов - это позволит организму сжечь накопленные калории и жир.

Отказ от приема пищи в продолжение нескольких часов полезен для ускорения метаболизма. Отдых пищеварительного тракта предотвратит перегрузку калориями. Полезно продлить ночной голод на 12-14 часов - это позволит организму сжечь накопленные калории и жир. Железо. Этот минерал необходим для работы щитовидки, он дает возможность организму производить питательные вещества, транспортировать кислород к клеткам и сжигать жир.

Этот минерал необходим для работы щитовидки, он дает возможность организму производить питательные вещества, транспортировать кислород к клеткам и сжигать жир. Селен. Селен способствует поддержке работы щитовидной железы.

Селен способствует поддержке работы щитовидной железы. Матча. Зеленый чай улучшает метаболизм, но матча - это растертый в порошок лист зеленого чая. Поэтому матча является источником антиоксидантов (полифенолов катехина, которые стабилизируют сахар в крови). Кроме того, в матча содержится много клетчатки.

Зеленый чай улучшает метаболизм, но матча - это растертый в порошок лист зеленого чая. Поэтому матча является источником антиоксидантов (полифенолов катехина, которые стабилизируют сахар в крови). Кроме того, в матча содержится много клетчатки. Витамины комплекса B. Они являются важными микронутриентами, работающими в регулировке гормонов и нейротрансмиттеров, следовательно, эти витамины имеют значение для регуляции веса, аппетита, энергии, настроения

Ключевые витамины комплекса B :

B 1 помогает организму превращать еду в энергоресурс и метаболизировать жиры и белки.

B 2 помогает превращать еду в энергоресурс.

B 6 помогает производить нейротрансмиттеры для развития и работы мозга, позитивно влияет на настроение.

B 12 усиливает энергию.

Фолиевая кислота снижает вероятность врожденных дефектов, оберегает от малокровия.

Биотин укрепляет волосы и ногти. опубликовано econet

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