Переедание — признак слабого тонуса блуждающего нерва

Блуждающий нерв особым образом связывает мозг и кишечник и посылает сигналы голода и насыщения. Избыточный вес может быть связан со слабой чувствительностью блуждающего нерва к сигналам насыщения. Как стимулировать активность блуждающего нерва, чтобы не переедать и похудеть?

Почему кому-то для насыщения достаточно маленькой порции еды, а другие испытывают голод после обильного застолья? Секрет заключается в парасимпатической нервной системе. Если чувствительность волокон блуждающего нерва (БН) слабая, то человеку будет сложно обеспечивать себе состояние покоя, когда пища может полноценно перевариваться.

Блуждающий нерв воздействует на объем съеденной еды и прибавку лишних килограммов

Многим знакомо состояние, когда бывает трудно держать себя в рамках во время трапезы. Вроде бы и съели ужу достаточно, а чувство насыщения не приходит. В итоге едим больше, чем следует, или без конца организовываем перекусы. Отсюда лишний вес, резистентность к инсулину, ишемия и даже онкология.

БН посылает нашему мозгу сообщения о насыщении / голоде

К нему поступают сведения из следующих органов:

печень «сообщит» о том, что объем белков, жиров, углеводов достаточный;

тонкий кишечник сигнализирует о достаточном количестве глюкагоноподобного пептида-1;

А также мозг получает сведения о количестве съеденных жиров за обедом (триглицеридов и линолевой к-ты для стимулирования насыщения), о постепенном возрастании сахара в крови.

Важным механизмом потери чувства насыщения считается ослабленный сигнал БН о растяжении желудочных стенок. Функция нерва - передача этого сигнала мозгу.

Удачным способом приглушения голода будет такое начало обеда: приём не калорийной еды в значительном объеме (овощной салат, суп).

Один из механизмов ожирения – слабая функция блуждающего нерва и утрата возможности сигнализировать о насыщении в головной мозг. Это вызывает стойкое чувство голода и нежелательное переедание. Если блуждающий нерв полноценно транслирует сигналы мозгу, то будет вполне достаточно 20 мин. приема пищи, чтобы вы почувствовали насыщение.

При слабой работе БН ощущение голода становится перманентным.

Тренировка блуждающего нерва поможет управлять чувством голода

Проблемы с контролем сахара и лишнего веса – это признаки сбоя их регуляции.

Ухудшает положение стресс (суета). В стрессовом состоянии подскакивает сахар в крови, и активация блуждающего нерва необходима для балансировки. Когда активность БН дефицитна, то стресс может продолжаться долгое время, и печень постоянно производит глюкозу. В результате - негативные метаболические последствия.

Важно научиться обеспечивать себе состояние, которое можно назвать «отдых и переваривание пищи». Это даёт возможность блуждающему нерву тренировать передачу сигнала о насыщении.

В тренировке блуждающего нерва важно принимать во внимание суточные ритмы его работы: в часы позднего вечера БН слабо чувствителен к растяжению желудочных стенок. Ужин в позднее время может повлечь за собой вялость и нехватку энергии следующим утром. Это говорит о том, что БН активируется не тогда, когда нужно.

Оптимальное время его тренировки – это часы сна. И 7-8-часовой ночной сон поможет вам в профилактике переедания.опубликовано econet

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