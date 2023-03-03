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Пептиды продлевают жизнь клеток

Автор: Econet 03 марта 2023 5670
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Пептид - это белок с заданной последовательностью аминокислот, который встраивается в структуру ДНК и удлиняет теломеры. Данное свойство пептидов оказывает многогранный позитивный эффект на функции организма. Речь идет о синтезе важных гормонов, улучшении работы щитовидной железы и не только.

Пептиды продлевают жизнь клеток

Препараты пептидов применяют для профилактики старения, поддержки эндокринной системы, похудения. Они не имеют противопоказаний. 

Для чего необходимы пептиды и как они работают

Организм - это белковая структура

Организм человека - это белковая структура, которая состоит из колоссального количества «кирпичиков» - клеток. Они постоянно делятся, обновляются. Но с возрастом, после травм, из-за воспалений, аутоиммунных проблем, клетки вынуждены делиться чаще.

Однако клетка может делиться лишь 50 раз на протяжении своей жизни, а ограничивает деление клеток молекула ДНК. На конце ее расположены теломеры. С каждым последующим делением теломера укорачивается, в итоге клетка со временем утратит способности делиться и погибнет.

Как может проявиться преждевременная гибель ткани или даже органа? 

  • Об этом скажет снижение / угнетение работы щитовидки (орган поврежден и не в состоянии производить достаточно гормона).
  • Снижение овариального резерва яичников (они прекращают синтезировать эстроген, прогестерон, падает синтез андрогенов). Истощение железы выражается в отсутствии менструации и проблем с беременностью, в снижении плотности костной ткани, риске атеросклероза, ухудшении коллагеновой структуры.

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Пептиды продлевают жизнь клеток

Что такое «пептид» 

Пептид - это белок с заданной очередностью аминокислот, который способен встраиваться в структуру ДНК и делать длиннее теломеры. Тем самым продлевается жизнь клеток (тканей - органов).

Применение пептидов

  • Эндолутен – действует на клетки эпифиза, работает в производстве серотонина и мелатонина (тем самым нормализует суточные биоритмы и эмоциональный фон), восстанавливает секрецию ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) и ЛГ (лютеинизирующий гормон), обеспечивая репродуктивную функцию. Рекомендован прием с 30-35 лет. Курс 3-4 недели 1 раз в полгода. 
  • Тиреоген – пептидный комплекс щитовидки. Улучшает функционирование железы, эффективен при аутоиммунных проблемах, гипотиреозе. Курс – 1 месяц каждые полгода.
  • Гландокорт – пептид надпочечников. Надпочечники позволяют нам побеждать стрессы. Пребывание в постоянном стрессе истощает эти эндокринные железы, что истощает организм физически и психологически, нарушается метаболизм, развивается резистентность к инсулину. 
  • Меланотан2 – дает возможность получить шоколадный загар буквально за 7 минут пребывания на открытом солнце. Можно применять инъекционно или интраназольно.
  • HGH176-191. Так называется фрагмент гормона роста. Поможет похудеть, улучшить тургор кожи, повысить энергию. Не дает побочных реакций самого гормона роста (сбои работы поджелудочной, рост новообразований разного характера). HGH176-191 ускоряет липолиз (расщепление жиров).опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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