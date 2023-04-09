Пародонтоз: Как решить проблему самостоятельно

Пародонтоз - заболевание, знакомое многим не понаслышке. Ярким его симптомом является кровоточивость десен. Явление это довольно опасное, так как может привести к попаданию инфекции в организм. Простые домашние средства помогут укрепить десны и забыть о пародонтозе навсегда.

Эта проблема касается примерно 70% населения нашей планеты. Пародонтоз считается очень серьезным заболеванием. Чем он опасен? Данная проблема снижает иммунную защиту, вызывает проблемы косметического плана, а в тяжелых случаях даже приводит к потере зубов. Как можно собственными силами победить пародонтоз? Вот несколько ценных рецептов от Дмитрия Обгаля.

Причины пародонтоза

Причины пародонтоза пока достаточно не изучены. Но многие специалисты сходятся во мнении, что пародонтоз – одно из проявлений ослабленной иммунной защиты организма. К сожалению, панацеи от этого заболевания на данный момент не существует.

Один из типичных признаков пародонтоза – кровотечение из десен. Многие из нас, например, во время чистки зубов замечали кровь на зубной щетке или в слюне. На первый взгляд это явление вроде бы безобидное, но на самом деле довольно серьезное. Специалисты установили, что лица, у которых отмечается кровотечение из десен, живут в среднем на пять лет меньше.

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Как лечить пародонтоз домашними средствами

Первым делом имеет смысл проверить свой желудок. Часто данная проблема происходит по причине дисфункций пищеварения, когда желудок недостаточно усваивает витамины, минералы и прочие необходимые вещества. И тогда десны ослабевают.

Рецепты против пародонтоза

Полоскание десен

Положительный эффект дают различные травяные отвары и настои, которыми полезно полоскать полость рта. Вот некоторые из них.

Отвары коры дуба и ягод черники.

Настойка зверобоя.

Отвар ромашки, шалфея, череды, календулы оказывает антисептический эффект.

Раствор соли (1 чайную ложку растворить в стакане воды. Полоскать после каждого приема пищи).

Аналогичное действие оказывают раствор соды, раствор сода + соль.

Целительные составы против пародонтоза

Чистим свеклу, натираем на терке, прикладываем массу к проблемным деснам и оставляем на довольно продолжительное время (1-2 часа). Процедуру рекомендуется проводить после того как вы почистили зубы на ночь. Приложите тертую свеклу, жмых можно выплюнуть, а сок должен остаться в полости рта.

Алоэ. Очищаем лист растения, обрезаем и внутренней желеобразной стороной прикладываем к проблемным деснам. Продолжительность манипуляции 1-2 часа.

Очищаем лист растения, обрезаем и внутренней желеобразной стороной прикладываем к проблемным деснам. Продолжительность манипуляции 1-2 часа. Сосновые иголки. Берем пучок (20-30 иголок) и начинаем жевать до тех пор, пока вы перестанете ощущать вкус массы (полчаса - час). Жмых выплевываем. Проводить манипуляцию можно несколько раз в день.

Используем в равных соотношениях соль, пищевая сода, зола (желательно березовая). Перемешиваем эти ингредиенты. Берем 2 чайных ложки смеси и добавляем желеобразную мякоть столетника. Вливаем в состав совсем чуть-чуть воды, чтобы у вас получилась пастообразная консистенция. Этой массой намазываем десны. Можно делать это зубной щеткой, можно тщательно вымытыми руками (пальцем). Держим смесь в полости рта в течение часа. Потом полощем десны чистой водой. Глотать смесь не рекомендуется. Лучше проводить процедуру через час после еды, на ночь. Можно выполнять несколько раз в день. Чем дольше состав будет на десках, тем большего эффекта вы достигнете.

Эти домашние средства эффективно помогают против пародонтоза. Но если у вас прогрессирует заболевание, рекомендуется не откладывая записаться на прием к стоматологу, чтобы определить степень тяжести проблемы и выработать удачную стратегию лечения. опубликовано econet

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