Пародонтоз: Как решить проблему самостоятельно

Пародонтоз - заболевание, знакомое многим не понаслышке. Ярким его симптомом является кровоточивость десен. Явление это довольно опасное, так как может привести к попаданию инфекции в организм. Простые домашние средства помогут укрепить десны и забыть о пародонтозе навсегда.
Эта проблема касается примерно 70% населения нашей планеты. Пародонтоз считается очень серьезным заболеванием. Чем он опасен? Данная проблема снижает иммунную защиту, вызывает проблемы косметического плана, а в тяжелых случаях даже приводит к потере зубов. Как можно собственными силами победить пародонтоз? Вот несколько ценных рецептов от Дмитрия Обгаля.
Причины пародонтоза пока достаточно не изучены. Но многие специалисты сходятся во мнении, что пародонтоз – одно из проявлений ослабленной иммунной защиты организма. К сожалению, панацеи от этого заболевания на данный момент не существует.
Один из типичных признаков пародонтоза – кровотечение из десен. Многие из нас, например, во время чистки зубов замечали кровь на зубной щетке или в слюне. На первый взгляд это явление вроде бы безобидное, но на самом деле довольно серьезное. Специалисты установили, что лица, у которых отмечается кровотечение из десен, живут в среднем на пять лет меньше.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Первым делом имеет смысл проверить свой желудок. Часто данная проблема происходит по причине дисфункций пищеварения, когда желудок недостаточно усваивает витамины, минералы и прочие необходимые вещества. И тогда десны ослабевают.
Положительный эффект дают различные травяные отвары и настои, которыми полезно полоскать полость рта. Вот некоторые из них.
Эти домашние средства эффективно помогают против пародонтоза. Но если у вас прогрессирует заболевание, рекомендуется не откладывая записаться на прием к стоматологу, чтобы определить степень тяжести проблемы и выработать удачную стратегию лечения. опубликовано econet
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Наш новый telegram-канал Рецепты • Диеты • Похудение
Ждем Вас и любим!
Добавить комментарий