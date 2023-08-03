Откуда берётся грибок ногтей и как от него избавиться

Грибок ногтей (или онихомикоз) – это инфекция, которая поражает ногтевую пластину. Обычно причиной заражения выступают грибки-дерматофиты. Грибок меняет конфигурацию и цвет ногтя, в очаговой зоне возникает зуд, покраснение. Беспокоит резкий запах ног. Как избавиться от онихомикоза?
Грибок ногтей (онихомикоз) относится к инфекционным недугам. Его провоцируют микроскопические грибы. Они разрушают ногтевую пластину и распространяют свое пагубное действие на кожные покровы. Особенно внимательным следует быть людям с ослабленным иммунитетом и диабетом.
Что полезно знать про грибок ногтей
Причины появления грибка ногтей
Проблема может возникнуть в любом возрасте, но более характерна для людей преклонного возраста. Почему так происходит? Ногти становятся сухими, ломкими, и грибку легче проникнуть в трещины. А ослабленный иммунный ответ и проблемы с кровоснабжением ног только усугубляют развитие инфекции.
Факторы риска развития грибка ногтей
Чрезмерная потливость.
Слабая иммунная защита.
Травмы кожных покровов / ногтей.
Дерматологические недуги (псориаз).
Атлетическая стопа. Грибковая инфекция локализована между пальцами ног.
Нарушение кровотока в ногах. Основная причина - сахарный диабет.
Если вы заметили характерные симптомы, важно записаться на прием к доктору. Вам пропишут противогрибковые лекарства. Это могут быть лак, крем, таблетки. Последние важно применять с осторожностью, так как противогрибковые медикаменты оказывают пагубное воздействие на печень.
Другие мероприятия:
Обувь, которая была в контакте с поражёнными участками ног, важно убрать или продезинфицировать с внутренней стороны.
Иногда требуется удалять весь ноготь, а на кожные покровы наносить крем с противогрибковым действием, чтобы уничтожить грибок.
Профилактика онихомикоза
Личная гигиена. Если вы уже страдаете онихомикозом, важно после прикосновения к пораженным участкам старательно мыть руки.
Правильная стрижка ногтей. Рекомендуется формировать ровный край и слегка скруглять его при помощи маникюрной пилки. Инструменты после манипуляции дезинфицируем.
Выбираем хлопчатобумажные носки, меняем их каждый день.
Выбираем обувь из натуральных материалов. Стопа будет «дышать», и это не даст грибковой инфекции распространяться.
Обязательно носим сменную обувь в бассейне, сауне, общественной раздевалке.
Не покрываем ногти лаком и не наращиваем их.опубликовано econet
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