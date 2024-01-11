Отит: 3 рецепта, которые избавят от боли в ухе

Воспалительные процессы, сопровождающиеся отеком и болями в ушах, называют отитом. Вызывается он, в основном, проникновением болезнетворных бактерий в область среднего уха. Как снять воспаление в домашних условиях?

Если болит ухо

Обычно, возбудители проникают в среднее ухо через:

зараженную кровь - при сепсисе;

через слуховые проходы при нарушениях или травмах – повреждении барабанной перепонки, переломах черепа и так далее;

в ходе инфекционных или воспалительных заболеваний – осложненном гриппе, скарлатине, менингите.

Вначале отит протекает почти бессимптомно, затем, по мере того, как в области уха начинают скапливаться жидкость и продукты воспаления, повышается температура, возникает сильная боль и снижение слуха. Излечение наступает только после освобождения от гнойной жидкости. Иногда для этого требуется хирургическое вмешательство – проводится надрезание барабанной перепонки. Постепенно, воспаление проходит и слух восстанавливается. В помощь основному лечению, можно применять и домашние средства.

Противовоспалительные ушные капли

Измельчите 2 средние дольки чеснока и выдавите из них сок через марлю. Добавьте в сок 3 капли экстракта грейпфрутовых косточек, 3 капли лавандового масла и 1 столовую ложку оливкового масла. Все хорошо смешайте и закапывайте в ухо по несколько капель, 2-3 раза в день.

1-2 дольки чеснока прогрейте в оливковом масле, заверните их в кусочек бинта и положите в слуховой проход больного уха. Оставьте на максимально возможное время. Лучше на ночь.

Луковый компресс

Среднюю головку лука мелко нарежьте, немного подогрейте и заверните в тонкую хлопчатобумажную салфетку или полотенце. Поместите ее под голову, чтобы больное ухо прижималось к салфетке. Это позволит эфирным парам лука проникать в слуховой проход.

Травяной мешочек

Сделайте травяную подушечку: поместите в матерчатый мешочек (лучше изо льна) высушенный тимьян, ромашку, шалфей и шандру. Плотно его завяжите или зашейте и прикладывайте к больному уху, предварительно нагревая в духовке.опубликовано econet

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