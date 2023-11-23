Отек ступней и лодыжек: Причины и Лечение

Это очень распространенная проблема. Как бороться с ОТЕКАМИ ступней и лодыжек - узнайте из сегодняшней статьи.

К сожалению, отек ступней и лодыжек — довольно распространенная проблема, особенно среди представительниц прекрасного пола. Ощущение усталости в ногах, зуд, боль, дискомфорт — все это должно послужить для вас тревожным сигналом: настала пора задуматься о своем здоровье и обратить внимание, что вы едите и какой образ жизни ведете.

Отек ступней и лодыжек: причины появления

Прежде всего запомните золотое правило: болезнь проще предупредить, чем вылечить. А значит стоит задать себе вопрос: «В чем причина постоянных отеков?». В нашей статье вы узнаете, почему может появиться отек ступней и лодыжек.

Наиболее частые причины:

неудобная обувь

неудобная поза

малоподвижность, отсутствие физических нагрузок

предменструальный период

чрезмерное употребление соли

заболевания почек

болезни печени

артроз

проблемы с венами

лишний вес

увеличение лимфатических узлов

прием гормональных таблеток и антидепрессантов

пожилой возраст: особенно при сидячем образе жизни или неправильном питании.

Что делать, если у вас отеки

Если вас беспокоит отек ступней и лодыжек, прежде всего вам нужно обратиться за консультацией к специалисту и сдать необходимые анализы. В некоторых случаях, отеки являются симптомами проблем с сердцем и почками. То есть все может оказаться гораздо серьезнее, чем вы думаете!

Следуйте рекомендациям врача, а наши советы помогут снять боль и предотвратить новые отеки, используя домашние средства.

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Правильное питание

Отеки, как и другие проблемы, тесно связаны с тем, что мы едим. Это значит, что самое время серьезно задуматься о рационе. Ряд продуктов приводит к скоплению токсинов, жидкостей и других вредных веществ. В свою очередь это может привести к болезням желудка и нарушению работы кровеносной системы.

Все мы разные, кто-то может есть что угодно и оставаться совершенно здоровым, а кто-то обладает повышенной чувствительностью.

Итак, если ваш организм склонен к отекам, стоит исключить из рациона следующие продукты:

жареное и соленое

горчицу и уксус

мучное

продукты с высоким содержанием сахара

красное мясо

молоко и молочные продукты

Как очистить организм?

Для того, чтобы очистить организм от токсинов, советуем попробовать очищающую диету. Ее длительность составляет всего одну неделю. В течение этого времени постарайтесь пить как минимум три литра воды в день. Каждое утро начинайте со стакана воды с лимоном натощак.

Разгрузочная диета

Завтрак: овсяное молоко и яблоко

овсяное молоко и яблоко Обед: овощной суп (например, тыквенный или кабачковый), салат с помидорами и сыром, тушеные баклажаны, на десерт немного винограда

овощной суп (например, тыквенный или кабачковый), салат с помидорами и сыром, тушеные баклажаны, на десерт немного винограда Ужин: салат из тертой моркови с кусочками свеклы, заправленный лимонным соком и запеченный лосось, на десерт — колечки ананаса.

Постарайтесь в течение разгрузочной недели ежедневно пить много воды и обязательно включите в свой рацион яблоки и виноград.

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Зарядка против отеков

Сидячий, малоподвижный образ жизни плохо влияет на сосуды, работу органов и кровообращение. Именно поэтому организм не справляется с выведением лишней жидкости. Как можно это предотвратить? Хотя бы один час в день посвящайте физическим упражнениям. Конечно, это не так просто, потому что часто мы бываем заняты и у нас не хватает времени на зарядку, однако постарайтесь прислушаться к голосу своего организма и понять, как сильно он нуждается в этом!

Как минимум полчаса быстрой ходьбы в день, а потом бассейн не займет много времени и сил, зато это непременно пойдет вам на пользу. Известно что плавание благотворно действует на организм. Кроме того, вода расслабляет и снимает стресс. Если у вас нет возможности регулярно посещать бассейн, не беда — замените его ежедневной велопрогулкой. И откажись от лифта, ведь ходьба по лестнице — это отличное упражнение!

Результат не замедлит себя ждать: вскоре после начала активного образа жизни ваш организм окрепнет, органы начнут работать интенсивнее, восстановится работа кровеносной системы и отеки пройдут.

Дайте ногам отдых

Если у вас есть такая возможность в течение дня, найдите удобное место, примите горизонтальное положение и поднимите ноги выше головы (например, положите их на спинку стула или закиньте на стену). Такая поза благоприятно влияет на кровообращение, способствует оттоку жидкости из нижних конечностей и снятию отеков.

При боли в ногах и отеках поможет лечебный массаж, например, с миндальным или оливковым маслом.

Контрастные ванночки для ног с морской солью также снимут отек ступней и усталость ног. опубликовано econet

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