Отек ног: Лучшие способы решить проблему

Многие сталкиваются с такой проблемой как отек ног, особенно те, кто целый день проводят на ногах. Возникать эта проблема может по разным причинам. Разберемся, что провоцирует отек и как с этим бороться.

Причины отечности ног

Основными причинами отека стоп, лодыжек, голеней и даже бедер являются:

нарушенное кровообращение;

чрезмерные физические нагрузки;

длительное ношение неудобной обуви или обуви на высоких каблуках;

злоупотребление соленой пищей или алкоголем;

климатические условия, вызывающие нарушение циркуляции жидкости в организме.

У женщин отечность может возникнуть при нарушении менструального цикла или беременности. Но иногда отек нижних конечностей свидетельствует о наличии проблем с внутренними органами, в частности сердцем, почками, щитовидной железой. Также отечность провоцируют заболевания – варикоз, тромбофлебит, сахарный диабет, цирроз печени.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Если конечности отекают не симметрично, имеют уплотненности и не проходят даже после отдыха – это повод обратиться к врачу. Если отечность не постоянная проблема и на данный момент нет возможности пройти полное обследование, можно воспользоваться народными средствами.

Народные средства для снятия отека

Основной причиной появления отеков является неправильное питание. Поэтому стоит отказаться от вредных жирных продуктов, а также минимизировать потребление углеводов и соли. Быстро снять отек помогает:

вода с лимонным соком;

отвар шиповника или тмина;

брусничный сбор;

сок рябины или калины;

матэ;

свежая петрушка или чай из петрушки (измельченную петрушку залить 500 мл кипятка, проварить 5 минут, дать настояться 20 минут и процедить, употреблять такой чай лучше три раза в день);

артишок (с лимонным соком или приготовленный на пару);

сельдерей (сырой либо вареный);

мангольд (в сыром виде);

лук (добавляйте немного лука в салаты);

дыня;

арбуз;

огурцы.

Ванночки от отеков

С лекарственными травами (мятой, зверобоем или ромашкой). Залейте 4 столовых ложки травы кипятком, настаивайте в течение получаса, смешайте отвар с 3 л воды и держите в ней ноги минимум 15 минут;

С морской солью. Достаточно растворить 3 столовых ложки соли и 1 столовую ложку соды в 3 л горячей воды и подержать ноги в растворе на протяжение 20 минут;

Хвойные ванночки. 1 столовую ложку хвойных иголок смешайте с 1 столовой ложкой соли, залейте 1 л кипятка и настаивайте полчаса, затем процедите и охладите жидкость, добавьте в нее 1 ложку уксуса и подержите в воде ноги 15 минут;

С маслами. Налейте в емкость немного воды, добавьте щепотку соли, 3 капли эфирного масла мяты, по 1 капле масла эвкалипта и лимона, подержите в воде ноги несколько минут.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Эффективные лечебные компрессы от отеков ног

Из петрушки, укропа и ромашки. Смешайте зелень в равных пропорциях, залейте кипятком, дайте настояться, смочите в отваре марлевую повязку и приложите на несколько минут к проблемной зоне;

С лопухом. Приложите к месту отека лопух внутренней стороной, зафиксируйте марлей и оставьте на ночь;

Из листьев капусты. Разомните несколько листьев, приложите к месту отека, закрепите марлевой повязкой и пищевой пленкой, оставьте компресс минимум на час, а лучше на всю ночь;

С постным либо льняным маслом. Смочите марлю маслом, оберните проблемный участок, зафиксируйте целлофаном и теплым шарфом, оставьте компресс на ночь.

Общие рекомендации для снятия отечности:

носите удобную обувь;

больше двигайтесь;

спите в положении, при котором ноги находятся чуть выше головы (можно использовать специальный валик для ног);

принимайте контрастный душ или протирайте проблемные зоны кубиками льда;

чаще посещайте баню или сауну;

делайте массаж ног с использованием массажных масел;

носите компрессионное белье;

обрабатывайте проблемные участки специальными мазями или гелями.

Еще одним эффективным средством против отеков являются ванны с морской солью. Достаточно растворить в воде 300 г соли, искупаться в такой воде минимум полчаса, после чего в течение часа не пить никакой жидкости. Такие ванны можно принимать трижды в неделю.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet