Данное упражнение помогает не только сформировать правильный ПРИКУС, но и помогает решить проблему в височно-нижнечелюстным СУСТАВОМ. Также вы сможете снять утомление мышц лица и визуально освежить его.

Предлагаем упражнение, формирующее правильный прикус. Это остеопатическое упражнение для коррекции прикуса рекомендуется выполнять также, если существует проблема в височно-нижнечелюстным суставом (сокращенно ВЧНС). Оно способствует тому, что челюсти безболезненно и мягко выравнивают своё положение относительно одна другой.

Остеопатическое упражнение, корректирующее прикус

Остеопатическое упражнение достаточно простое в выполнении. Достаточно следовать инструкции и быть внимательными.

Техника выполнения.

Во-первых.

Расположить правый палец не правом нижнем коренном зубе. Палец должен лежать плоско, горизонтально. Нужно постараться закрыть челюсть, в это же время с силой направляя палец вниз. При этом рот должен оставаться неподвижным.

Во-вторых.

Проделать то же самое с левым указательным пальцем с левой стороны.

В-третьих.

Выполнить действие с обеих сторон сразу. Осуществляя давление пальцами, необходимо постараться закрывать челюсть на протяжении 10 секунд.

Полезная информация.

С целью освобождения челюстей и релаксации жевательных мышц, снятия напряжения в области височно-челюстного сустава эффективно помогает так называемый «горизонтальный зевок», предложенный К. Линклэйтер.

Суть его заключается в следующем.

Подавляющее большинство из нас зевают, что называется, по вертикали. В этом случае мышечная ткань, естественно, вытягивается в направлении вниз под действием подбородка. Попробуйте осуществить горизонтальный зевок. В итоге вы получите округлое отверстие, которое вытянуто в двух направлениях (горизонтальном и вертикальном) в одно и то же время. Если захотите, то вы можете увидеть в зеркале все свои зубы, вытянутое по горизонтали и вертикали нёбо, заднюю стенку глотки.

Важно проследить за мышцами, принимающими участие в зевке, и вызвать их растяжение, произнеся шепотом сочетание звуков «каа» на вдохе. При вертикальном зевке мышцы как бы кляпом перекрывают гортань.

Теперь постарайтесь поднять мягкое нёбо (небольшой язычок) при зевке, выдыхая звуки «каа». При каждом вдохе и выдохе произнося шёпотом «каа», нужно приподнимать и максимально растягивать мягкое нёбо. При этом не прекращать зевать в ходе произнесения звуков «каа».

Повторить упражнение два-три раза.

(Височно-нижнечелюстной сустав)

Еще рекомендуется зевать «по горизонтали» несколько раз в день, но не размыкая губ. Это похоже на то, будто вы хотите скрыть перед окружающими свой зевок. Данный прием поможет снять утомление лица и визуально освежить его.

Таким образом, у вас не только корректируется прикус, решается проблема с височно-нижнечелюстным суставом, но и снимается усталость лицевых мышц.опубликовано econet

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