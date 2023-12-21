Остеоартрит: симптомы и группы риска

Среди пациентов старше 60 лет остеоартрит диагностируется у каждого второго человека. Заболевание поражает суставы, ограничивает их подвижность, приносить сильную боль. В последнее время все чаще патология развивается у молодых людей, поэтому важно знать первые симптомы и устранять факторы риска на начальном этапе.

Остеоартрит входит в большую группу заболеваний, поражающих кости и суставы человека. Основная опасность – разрушение тканей и необратимые процессы, которые лишают человека возможности свободно передвигаться, ходить, бегать. Часто из-за сильных болей приходится отказываться от любимых занятий и работы.

Что такое остеоартрит: общие сведения

Суставы обеспечивают подвижность, позволяя человеку делать любые движения. Они покрыты хрящевой тканью, которая амортизирует при ходьбе беге или приседания. Это нормализует давление, предотвращает истирание за счет гладкого и плавного скольжения.

Важную роль играют сухожилия и связки, которые соединяют суставы между собой. Они упругие и прочные, делают движения человека более легкими. Вокруг сочленение окружено суставной сумкой, наполненной специальной жидкостью. Смазка предотвращает трение, снимает воспаление и защищает от инфекций.

Связки и суставы не имеют кровеносных сосудов и нервных окончаний. Если происходит изменение в структуре ткани, оно длительное время остается незаметным из-за отсутствия боли. Неприятные ощущения – серьезный сигнал, указывающий на развитие воспалительного процесса, уменьшения количества смазки и другие признаки остеоартрита.

При заболевании в сумке уменьшается содержание жидкости, которая смазывает хрящи при трении. Они разрушаются, нарушается их форма, сустав становится более плотным и быстрее изнашивается. При остеоартрите чаще страдают руки, колени, малый таз и шея. Нередко разрушительные процессы начинаются в 30–35 лет, но первые симптомы появляются только в 50–55 лет.

Основные причины остеоартрита

Долгое время врачи считывали, что боль и воспаление – результат возрастных изменений, при котором суставы просто изнашиваются. Но применение современных методов диагностики доказали, что существует множество причин остеоартрита:

Скрытые воспалительные процессы и невылеченные инфекции, проникающие в суставную сумку, заражающие смазку.

Генетические заболевания костной ткани или аутоиммунные болезни, при которых страдает скелет человека.

Врожденные аномалии тканей, нарушение роста суставов.

Гормональный сбой и эндокринные нарушения, болезни надпочечников, щитовидной железы. Некоторые гормоны и ферменты при избыточной выработке разрушают хрящевую ткань, мешают костям поглощать кальций и микроэлементы.

Травмы или работа, при которой на суставы постоянно приходится повышенная нагрузка, неправильное перераспределение давления.

Многие врачи уверены, что остеоартрит – осложнение ферментативных процессов в организме. Недостаток питательных веществ нарушает баланс и меняет структуру хрящевой ткани. Старт разрушительной деградации может дать строгая диета, проблемы с кишечником, болезни желудка.

Кто относится к группе риска: предостережение врачей

По статистике травматологов и ортопедов остеоартрит поражает суставы каждого второго человека пожилого возраста, все чаще встречается у молодых женщин на фоне гормональных изменений.

Чтобы предотвратить развитие болезни, важно знать основные факторы и группы риска:

женщины в период менопаузы, с падением уровня половых гормонов;

люди с ожирением любой степени;

пациенты с наследственными болезнями суставов и костной ткани;

профессиональные спортсмены.

Основная группа риска – пациенты старше 55 лет. В силу возраста замедляется регенерация клеток, суставы не восстанавливаются, уменьшается количество смазки. Лишний вес и малоподвижный образ жизни усугубляют ситуацию, приводят к воспалению.

Симптомы и признаки остеоартрита

Болезнь коварна, долго развивается без боли и дискомфорта. Пациенты иногда замечают щелчки в колене или пальцах при смене позы, но редко задумываются о причине. Первые изменения затрагивают тазобедренные и коленные суставы. На остеоартрит указывают следующие признаки:

сложно разогнуть руку или ногу;

вокруг сустава появляется отечность;

появляется боль, ограничивающая движения.

Ограничение в движениях возникают утром после пробуждения. Больные жалуются, что приходится «расхаживаться» по 30–40 минут, чтобы суставы пришли в норму, походка стала уверенной и не шаткой.

На поздней стадии характерный признак – костные наросты или узлы на суставах кистей рук. В период обострения к ним невозможно прикоснуться: острая боль не проходит, сложно писать или держать ложку. Возникает припухлость, кожа может стать горячей на ощупь.

Особенности профилактики остеоартрита

Заболевание невозможно полностью вылечить, но врачи стараются замедлить разрушение суставов, остановить процесс. Они подбирают противовоспалительные препараты и физиотерапевтические процедуры с озокеритом, электрофорезом. В тяжелой ситуации не обойтись без специальных хондроитинов, восстанавливающих хрящевые ткани и уровень смазки в суставной сумке.

Единственный способ профилактики – ведение активного и здорового образа жизни. Следите за весом, избегайте ожирения и набора лишних килограммов. Правильно питайтесь, не забывайте о питьевом режиме. Физкультура и плавание дополнят профилактику, поддержат регенерацию суставов и хрящей. опубликовано econet

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