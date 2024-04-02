Основные признаки урологических заболеваний

Среди признаков (симптомов) урологических заболеваний различают две группы симптомов: 1) симптомы, отмечаемые самими заболевшими; 2) симптомы, которые обнаруживает лишь врач при осмотре и обследовании больного, при проведении лабораторных, рентгеновских обследований.

Боли при заболевании почек и мочевыводящих путей имеют разную интенсивность: от сильных, внезапно наступающих в виде так называемой почечной колики, до умеренных, мало беспокоящих больного неприятных ощущений.

Урологические заболевания: признаки и симптомы

Боли при заболевании почек возникают в поясничной области в углу, образованном XII ребром и позвоночником.

Боли обычно не распространяются на соседние области, остаются местными, за исключением почечной колики. Возникают они во время движений, физических напряжений и успокаиваются или полностью прекращаются во время отдыха. В этом они отличаются от других болей.

Почечная колика – это острые, режущие боли в области поясницы, наступающие обычно внезапно, попеременно усиливающиеся и уменьшающиеся. Боль распространяется по соответствующей половине живота, по направлению к мочевому пузырю и наружным половым органам.

Повышение температуры

Повышение температуры, часто с предшествующим ознобом, характерно для острых воспалительных заболеваний почек, окружающей их клетчатку. Температура остается нормальной при воспалении мочевого пузыря, мочеиспускательного канала. Объясняется это тем, что из этих органов гнойные выделения свободно вытекают наружу, не задерживаются.

Изменение мочи

При различных заболеваниях мочевыводящих путей или почек может появиться в моче примесь крови (так называемая гематурия).

Весьма важным признаком является помутнение мочи.

Помутнение мочи зависит от примеси гноя (пиурия) либо примеси солей, находящихся в нерастворимом виде (песка, как обычно принято говорить в обиходе); помутнение может возникнуть при большом количестве слущенных клеток эпителия нижних мочевыводящих путей.

У здорового человека соли находятся в растворенном состоянии. При избытке солей, когда их количество превышает способность растворения (пресыщенный раствор), при снижении способности к растворению появляется помутнение мочи. Нерастворенными оказываются либо мочекислые соли, либо фосфаты. Первые выпадают при кислой реакции мочи, вторые – при щелочной. У здорового человека при избытке солей (потение летом, мало мочи) появляется резь при мочеиспускании.

Расстройства мочеиспускания

У здорового человека мочеиспускание свободное (не приходится тужиться), безболезненное, 4–5 раз днем, 0–1 раз ночью. После мочеиспускания у здорового человека получается ощущение полного опорожнения мочевого пузыря. Здоровый человек в состоянии подавить позыв на мочеиспускание, он также может прекратить начавшееся мочеиспускание. Все эти характерные для нормального мочеиспускания особенности нарушаются при заболеваниях. Так, количество мочеиспусканий может значительно увеличиться вплоть до того, что позывы возникают каждый час или полчаса.

У некоторых больных мочеиспускание учащается в течение ночи (никтурия). При некоторых заболеваниях акт мочеиспускания удлиняется, моча выделяется с трудом, иногда выведение мочи может прекратиться, а иногда возникает недержание мочи.

Из других симптомов при заболеваниях почек следует отметить повышение артериального давления (гипертония), которое наблюдается при острых и хронических нефритах, а также изменение зрения. У больных хроническим нефритом вследствие гипертонии в начале наступает спазм сосудов сетчатки глаза, а в дальнейшем развивается склероз сосудов.

Иногда у здорового человека учащается мочеиспускание при волнении, холоде.

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Пиелонефриты

Пиелонефрит – это острое или хроническое заболевание почечных лоханок и паренхимы почек.

Непосредственной причиной болезни являются микробы, которые попадают в почки из различных очагов инфекции либо с током крови, либо по лимфатическим сосудам или слизистой оболочке мочеточников из мочевого пузыря.

Различают пиелонефриты первичные и вторичные. К первичным относят бактериальные воспаления, которые возникают вследствие попадания и фиксации бактерий в почке под действием таких неблагоприятных факторов, как переохлаждение, интоксикация, дистрофия.

Вторичные пиелонефриты – воспалительные поражения почек, обусловленные их врожденными аномалиями строения (поликистоз, гипоплазия), либо заболеваниями, вызывающими нарушения оттока мочи из мочевыводящих путей (мочекаменная болезнь, гидронефроз и др.).

Острый пиелонефрит или обострение хронического характеризуется болями в поясничной области, повышением температуры тела, учащением и болезненностью мочеиспускания и помутнением мочи.

Лечение острого или обострения хронического пиелонефрита следует начинать в стационаре с соблюдением постельного режима и диеты.

Цистит

Цистит – острое или хроническое заболевание мочевого пузыря.

Острый цистит характеризуется ярко выраженными дизуретическими симптомами – учащенным, болезненным мочеиспусканием. Моча при этом мутная, с неприятным запахом и порой окрашена кровью.

Больные, страдающие острым циститом, часто теряют трудоспособность, заболевание мучительно. Они, как правило, немедленно обращаются к врачу. Причиной цистита являются стафилококки, стрептококки, кишечная палочка и др.

Хронический цистит в большинстве случаев не является самостоятельным заболеванием.

Он возникает при других заболеваниях мочевого пузыря (камни, опухоли). Хронический цистит проявляется как и острый, но признаки менее выражены.

Уретрит

Уретрит обусловлен воспалительным процессом в стенке мочеиспускательного канала (уретре). По большей части причиной уретрита являются бактерии, вирусы, простейшие микроорганизмы, различные дрожжевые грибки. Иногда болезнь развивается вследствие получения травмы.

Уретрит может быть первичным, когда воспаление начинается непосредственно с мочеиспускательного канала, и вторичным, когда инфекция проникает в мочеиспускательный канал из другого воспалительного очага. Заболевание имеет острое и хроническое течение, проявляясь болями при мочеиспускании, жжением, зудом в уретре, слизисто-гнойными выделениями из мочеиспускательного канала. В иных случаях проявление хронического уретрита выражено незначительно, что во многом затрудняет диагностику.

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Простатит

Простатит острый и хронический представляет собой воспалительное заболевание инфекционного характера, особенностью которого является поражение как паренхиматозной, так и интерстициальной ткани предстательной железы (простаты).

Острый простатит чаще всего является осложнением воспаления мочеиспускательного канала (уретрита). Инфекция в предстательную железу попадает с кровью при общих инфекциях, гриппе, ангине, тифе, так как она расположена в таком «неблагополучном» месте (попадает инфекция из мочеиспускательного канала, прямой кишки).

К симптомам острого простатита относятся жжение или боли в промежности, учащенные позывы на мочеиспускание, болезненность в конце мочеиспускания, повышение температуры. Симптомы хронического простатита многообразны: зуд и чувство жжения в области промежности, выделения из уретры по утрам, боль в крестце и в паховых областях, учащенное мочеиспускание, вялая струя мочи («писает на сапог»). Отделение слизисто-гнойного секрета из мочеиспускательного канала в конце акта мочеиспускания или дефекации. Иногда проблемы сводятся к недостаточности эрекции и болям при извержении семени.

Что предрасполагает к появлению простатита

1. Общее переохлаждение организма.

Человек может провалиться в прорубь, 2 ч ехать в заиндевевшей машине или электричке, отдохнуть на холодном камне или переохладиться в собственной плохо отапливаемой квартире.

2. Частые запоры.

Заболевание могут вызвать не эпизодические запоры, а регулярные нарушения стула.

3. Работа в сидячем положении.

В первую очередь рискуют водители, операторы ЭВМ и все те, кто весь рабочий день сидит и не имеет возможности (или ленится) встать и поразмяться.

4. Длительное половое воздержание и, наоборот, чрезмерная половая активность.

И то и другое одинаково вредно для организма в целом. Но в первую очередь отрицательно сказывается на состоянии простаты.

5. Малоподвижный образ жизни.

6. Хронические воспалительные заболевания организма (например, хронический бронхит) и хронические инфекции в организме (например, тонзиллит, не леченные кариозные зубы).

7. Перенесенные венерические заболевания (гонорея и др.).

8. Любые другие состояния, способствующие угнетению иммунной системы организма (например, перетренированность у спортсменов, регулярное недосыпание, перерабатывание, неполноценное и нерегулярное питание, хронический стресс).

Все эти факторы либо облегчают микробам путь проникновения в предстательную железу, либо приводят к ухудшению кровоснабжения органов малого таза, застойным процессам, что способствует размножению микроорганизмов и развитию воспалительного процесса.

Аденома предстательной железы

Атрофия простаты является следствием развития плотных образований, состоящих из соединительной ткани и других элементов, которые оттесняют ткани простаты к периферии, а в центре железы образуются аденоматозные образования (доброкачественная опухоль).

Аденома предстательной железы относится к геронтологическим заболеваниям (геронтология – наука о стареющем организме человека).

По мере увеличения аденомы предстательной железы изменяется не только мочеиспускание, нарастают изменения и со стороны верхних мочевыводящих путей и почек.

Аденома сдавливает мочеиспускательный канал – у больных появляется затрудненное и учащенное мочеиспускание. Человек, который не вставал ночью, чтобы опорожнить мочевой пузырь, теперь отмечает подобную необходимость 2–4 раза в течение ночи, приходиться натуживаться, напрягать брюшной пресс для того, чтобы моча вытекала свободно. Постепенно мочевой пузырь растягивается (наступает усталость мышечной оболочки мочевого пузыря). Мочевой пузырь полностью не опорожняется, при мочеиспускании в пузыре задерживается моча (так называемая остаточная моча). С увеличением застоя мочи наступает растяжение мочеточников, почечных лоханок, резко нарушается функция почек, в крови задерживаются азотистые шлаки.

К указанным осложнениям нередко присоединяются и заболевания других органов (сердца, легких, желудочно-кишечного тракта), несомненно, ухудшающие течение заболевания и его исход.

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Мочекаменная болезнь

Мочекаменная болезнь характеризуется образованием и накоплением в почечных лоханках и мочевыводящих путях камней (конкрементов). Камни почек, мочеточников и мочевого пузыря составляют около 40 % всех урологических заболеваний. Величина камней разнообразна: от 0,1 до 10–15 см, а масса колеблется от долей грамма до 2,5 кг. Камни условно делятся по химическому составу на ураты, оксалаты, фосфаты и др.

Ураты состоят из солей мочевой кислоты (натриевой, калиевой, кальциевой, магнезиальной).

Оксалаты состоят из солей щавелевой кислоты. По форме они плотные бугристые конкременты с «шипами», темно-коричневой окраски. Фосфаты формируются из солей фосфорной кислоты (чаще солей кальция и калия). Конкременты состоят в основном из аморфной и кристаллической фосфорно-кислой извести. В сухом состоянии фосфаты похожи на мел, они хрупки, легко разрушаются.

Если ураты и оксалаты встречаются в кислой, то фосфаты – чаще в щелочной среде.

Мочекаменная болезнь представляет собой заболевание всего организма. Она связана с расстройством обменных процессов, которое вначале протекает бессимптомно, скрыто, а затем проявляется тяжелыми болевыми приступами, почечными коликами, расстройством мочеиспускания и отхождением конкрементов (камешков, песка), задержкой стула.

В норме многообразные обменные реакции обеспечивают слабокислую реакцию мочи (рН 5,5–6,0), при которой соли в ней находятся в растворенном состоянии. Значительное и стойкое отклонение реакции мочи в более кислую или щелочную сторону нарушает ее коллоидное состояние и условия растворимости солей, что ведет к выпадению их в осадок.

Возникновению мочекаменной болезни способствует длительное употребление продуктов питания, содержащих большое количество исходных веществ для образования мочевой и щавелевой кислот – минеральных солей, нарушение уродинамики – нормального оттока мочи, а также застой мочи в мочевыводящих путях: почках, мочеточниках, мочевом пузыре.

Эти факты и создают условия для выпадения кристаллов солей, которые обычно растворены в ней, и формирования мочевых камней. Кроме того, этому способствуют гиподинамия, гипоксия, злоупотребление продуктами, провоцирующими камнеобразование (алкоголь, кофе, крепкий чай, копченое, острое, жирное, соленое, жареное).

Почечная недостаточность

Многие урологические заболевания со временем могут привести к нарушениям функции почек.

Это бывает при двустороннем заболевании почек, при нарушении проходимости нижних мочевыводящих путей (например, при аденоме предстательной железы).

Состояние, характеризующееся нарушением функций почек и возникновением при этом изменений во всем организме больного, носит название почечной недостаточности, которая бывает острой и хронической.

Острая почечная недостаточность – прекращение всех функций почек, которая возникает при травме (вызванная большими нарушениями кровотока в почках), большом ожоге, при пищевом отравлении (уксусом и др.).

Токсические вещества, продукты обмена веществ не успевают выделиться через почки и достигают уровня, несовместимого с жизнью (страдает нервная, сердечнососудистая, дыхательная система, нарушается функция желез внутренней секреции и т. д.).

Лечение острой почечной недостаточности – нормализация состояния внутренней среды организма.

Применяется аппарат «искусственная почка» в стационаре.

Хроническая почечная недостаточность наблюдается, когда происходит медленное, но прогрессирующее снижение функций почек на протяжении многих лет (происходит самоотравление организма многочисленными продуктами обмена, которые в норме почки должны выводить).

Причины хронической почечной недостаточности различны. Она может наступить после перенесенного заболевания почек, туберкулезе почек, почечно-каменной болезни, аденоме предстательной железы и т. д.

В течение многих лет медленно нарастают признаки нарушения почечной деятельности.

У больных постепенно развиваются общая слабость, утомляемость, сухость во рту, жажда, тошнота, переходящая в рвоту, нарушение сна; позже появляется постоянные головные боли, заторможенность, кожный зуд.

Биохимические исследования крови устанавливают повышение концентрации продуктов белкового обмена (мочевины, креатина, мочевой кислоты, индикана), нарушение основного кислотного обмена с задержкой кислых валентностей (метаболический ацидоз) и водно-электромагнитного баланса, что приводит вначале к потере основных электролитов с мочой, а затем, при уменьшении мочевыделения, к их задержке.

Что ухудшает состояние почек

1. Потребление в больших количествах животного белка (мяса, рыбы) способствует потере кальция, который выводится почками. А это значит, повышается уровень кальция в моче, что создает благоприятные условия для развития почечно-каменной болезни. Такой эффект отчасти смягчается, если в вашем рационе много калия, витамина В и витамина С.

2. Потребление большого количества натрия (прежде всего поваренной соли) способствует потере кальция с мочой.

3. Продукты, богатые оксалатами (щавелевая кислота и ее соли), повышают содержание оксалата в организме.

Ограничьте потребление продуктов, богатых оксалатами: бобы, какао, кофе, петрушка, ревень, чай, шоколад, огурцы, грейпфруты, капуста, горох, перец, сладкий картофель (батат), земляной орех (арахис).

4. Рацион с высоким содержанием сахара. Он способствует повышению уровня кальция в моче.

Кроме того, сахар стимулирует повышение оксалата и мочевой кислоты.

5. Исследователи заметили, что люди, имеющие камни в почках, употребляют в среднем в 2 раза больше алкоголя (особенно пива), чем те, у кого этой болезни нет.

6. Кофеин стимулирует потерю кальция с мочой и тем самым увеличивает вероятность развития кальцийсодержащих камней. Такой эффект особенно выражен у женщин, принимающих гормоны (в частности, эстроген).

7. Не принимайте ненатуральный витамин С.

8. Смещение позвонков и дисков может вызвать раздражение нервной системы и отрицательно подействовать на работу отдельных частей и органов тела, что может повлечь за собой серьезные недуги:

1) десятый грудной позвонок – виновник болезней почек, затвердения артерии, хронической усталости, нефрита, пиелита;

2) одиннадцатый грудной позвонок, кроме воздействия на почки и мочеточники, вызывает болезни кожи (угри, прыщи, экземы, фурункулы);

3) третий поясничный позвонок вызывает болезни мочевого пузыря, расстройства менструации (цикла), выкидыши, мочеиспускание в постель, импотенцию, боли в коленях (т. е. воздействует на половые органы, матку, мочевой пузырь, колени);

4) четвертый поясничный позвонок воздействует на простату, поясничные мышцы, седалищный нерв. А это такие болезни, как ишиас, затрудненное болезненное (или слишком частое) мочеиспускание, боли в пояснице.

Не жалейте времени и труда для приведения в порядок своих «предохранителей»!

Мануальная терапия, упражнения на статику (йоговские упражнения), растяжения позволят сохранить и осанку, и здоровые органы.

9. Психологические причины:

1) болезни почек связаны с неприятием критики, разочарованиями, неудачами;

2) почечные камни – «сгустки нерастворенного гнева»;

3) инфекция мочевых путей – раздражение, злость обычно на противоположный пол или партнера по сексу. Вы возлагает вину на других;

4) воспаление мочеиспускательного канала (уретрит) – озлобленность. Вам докучают. Обвинение;

5) колики – раздражение, нетерпение, недовольство окружением;

6) киста – постоянное прокручивание в голове прежних обид. Неправильное развитие (не любит себя);

7) энурез (недержание мочи) – страх перед родителем (обычно отцом);

8) цистит (воспаление мочевого пузыря) – тревожное состояние, цепляетесь за старые идеи, боитесь дать себе свободу. Разгневанность.

Лечение психологических проблем

Произносите с настроением и любовью: «Я с удовольствием прощаюсь с прошлым и приветствую все новое в моей жизни. Я прощаю других, я прощаю себя. Я люблю и ценю себя. Я выражаю радость и любовь. Моя душа спокойна, ибо я в жизни творю добро. Я люблю и принимаю себя таким (такой), какой (какая) я есть. Аминь».

Автор предостерегает читателей от самодиагностики почечных заболеваний.

Необходима обязательная консультация у специалистов.

Лечение можно проводить только при консультации не менее двух врачей: врача официальной медицины и врача натуропата-фитотерапевта.

Мнение двух врачей и сочетание обоих видов лечения ускорит выздоровление без особых побочных явлений от лекарств.опубликовано econet

Авторы Анастасия Полянина, Севастьян Пигалев ,"Очищение почек"

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