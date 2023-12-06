Опухоли почки: причины, диагностика, лечение

Общей причины возникновения опухолей почки нет. В развитии заболевания играют важную роль наследственность, воздействие определенных веществ, облучение радиацией, пагубные привычки. Как диагностировать и лечить опухоль почки?

Опухоль почки развивается, когда ее клетки перерождаются в патологические и разрастаются, нарушая функцию тканей. Если течение заболевания доброкачественное, есть шанс полного удаления новообразования, так как подобная структура не может распространяться в организме. Злокачественная опухоль предполагает длительное лечение, а прогноз будет зависеть от типа новообразования, стадии развития и присутствия метастазов.

Опухолевые образования почек

Виды опухолей

Выделяют доброкачественные и злокачественные новобразования. К первым относят липомы, миксомы, аденомы, фибромы. Киста почки и папилломы – это тоже доброкачественные образования.

Злокачественные образования - саркома, онкология и любые их формы.

Опухолевые симптомы

Признаки болезни и их выраженность зависят от места расположения опухоли. Долгое время болезнь может оставаться не выявленной из-за отсутствия тревожных сигналов организма.

Если новообразование локализуется внутри почки, возможны боли в поясничной зоне, следы крови в моче.

Если локализация внепочечная, симптомы таковы:

повышение температуры;

резкие перепады кровяного давления;

похудение;

снижение аппетита;

боль в суставах.

Лабораторные анализы могут показать повышение СОЭ, увеличение показателя лейкоцитов и эритроцитов.

Указанные симптомы характерны и для других болезненных состояний, поэтому необходимо комплексное обследование больного для постановки точного диагноза. Больному назначат лабораторные исследования крови и мочи, УЗИ, томографию.

Терапия

Доброкачественное образование предполагает медикаментозное лечение, но не исключено хирургическое вмешательство. Если опухоль не превышает 3 см в объеме, больной наблюдается на протяжении полугода - года. Если новообразование быстро растет (это определяется с помощью ультразвука), понадобится оперативное вмешательство.

При доброкачественных образованиях практикуют органосохраняющие операции (удаляют исключительно опухоль). Если гистология выявила признаки перерождения, не исключено удаление почки в комбинации с последующим лечением.

Хирургическое удаление злокачественной опухоли назначается, если больной не имеет противопоказаний к операции. Если размер опухоли мал, не исключена операция с сохранением органа.

При онкологии почки результаты лучевой и химиотерапии слабо выражены. Поэтому обычно назначается гормональная и иммунотерапия. Препараты применяют:

после операции,

при невозможности проведения операции (опухоль на последней стадии)

при наличии противопоказаний к хирургическому вмешательству.

Опухоли почек должны быть вовремя диагностированы. Необходимо установить злокачественность процесса подобрать максимально эффективную терапию.опубликовано econet

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