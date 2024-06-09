Омоложения суставов: Гимнастика, которой не одна сотня лет!

Упражнения для суставов, которые помогут восстановить гибкость суставов; вернуть суставам молодость и подвижность; тонизировать мышцы всего тела; снять стрессовые нагрузки.

Одним из важнейших достижений Китая на сегодняшний день являются оздоровительные китайские практики. Они не только не утратили своего значения, но, наоборот, только сейчас начинают получать признание во всем мире. Я хочу рассказать вам об оздоровительной даосской практике, которая направлена на «оживление», восстановление больных суставов. Сами китайцы считают, что эта даосская гимнастика оказывает омолаживающее действие на весь организм и на суставы в частности.

Упражнения для суставов

Упражнение «Возвращение весны»

Упражнение «Поглощение жизненной энергии»

Упражнение «Ветер всем»

Упражнение «Черепаха, втягивающая голову»

Упражнение «Плывущая лягушка»

Упражнение «Парящий феникс»

Даосская школа основной своей целью считает «укрепление как тела, так и духа». Она заключается в практике создания «пилюли бессмертия», или «бессмертного зародыша», в самом организме путем психофизического тренинга.

Этот метод сохраняет свое традиционное название как «совершенствование тела и своей внутренней природы» через практику цигун и созерцание внутренней природы (подчинение своего «Я» единому потоку «Дао», где «Дао» есть некая всеобщая Закономерность, Путь, Закон движения, развития; существования всех вещей и явлений во Вселенной). На основе идей бессмертия и следования Дао создано множество систем психофизического тренинга, которые формально могут и не относиться к цигуну, но фактически в основе своей базируются на тех же принципах.

Конфуцианская школа делает упор на выработку правильного духа, воспитание искренности и совершенствование моральных качеств. Для конфуцианской медицинской школы основной задачей является профилактика и лечение заболеваний, а также продление жизни, делается акцент на важности тренировки не только тела, но и духа: «Укрепляй дух — и будешь здоров». Секрет долголетия — в единстве тела и духа.

Предложенные ниже упражнения помогут вам:

восстановить гибкость суставов;

вернуть суставам молодость и подвижность;

тонизировать мышцы всего тела;

обрести внутреннюю уверенность в себе;

снять стрессовые нагрузки.

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Упражнение «Возвращение весны»

1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч; руки естественно опущены по сторонам, мышцы расслаблены.

2. Смотрите прямо вперед, отвлекитесь от всяких мыслей.

3. Выполняем глубокое дыхание: начинаем вдох и одновременно приподнимаем пятки и расправляем грудь. Начинающие должны первый вдох делать через нос. В дальнейшем можно дышать как носом, так и ртом.

4. На вдохе нижняя часть живота должна выпячиваться, для того чтобы вдохнуть как можно больше свежего воздуха. При выдохе живот слегка втянуть, согнуть колени и опустить пятки.

5. На минуту задержать дыхание, затем встряхнуться всем телом. Расслабить мышцы тела, держа корпус прямо; руки свободно вдоль туловища, колени слегка согнуты. Затем потрясти телом, постепенно увеличивая амплитуду колебаний, распространяя колебания по всему телу.

Упражнение «Поглощение жизненной энергии»

1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки опустите свободно по сторонам тела. Мышцы расслаблены, смотрите прямо перед собой.

2. Медленно поднимите левую руку ладонью вверх до уровня груди, пальцы слегка расставлены.

3. Поднимите правую руку таким же образом, продолжая движение левой руки вверх и влево, взглядом следуйте за движением левой руки.

4. Когда левая рука, согнутая в локте, достигнет уровня головы, переверните ладонь и продолжите ею движение по окружности вниз «зачерпывающим» движением.

5. При движении левой руки вверх приподнимите левую ногу, слегка оторвав ступню от земли, и поверните ее по дуге внутрь по направлению к правой ступне.

6. Продолжив ею движение вперед и влево, опустите на землю, согнув колено. Расстояние между ступнями должно быть около 60 см.

7. Одновременно поверните тело влево, переместив центр тяжести на левую ногу.

8. Правую ногу при этом также поворачивайте влево по мере поворота тела. Пятка правой ноги немного приподнимается.

9. Таким образом, траектория левой ноги опишет кривую, похожую на «восьмерку», а правая — на половину этой «восьмерки», бедра при этом должны быть плотно прижаты друг к другу так, чтобы в лобковой области ощущалось легкое сжатие.

10. Поворачивая тело слева направо, вытяните правую руку вперед и вправо, левая рука перемещается снизу вверх, следуя за правой рукой.

11. Когда правая рука достигнет уровня головы, разверните ее и продолжите движение вниз по дуге, как бы зачерпывая ею воду.

12. Движение ног аналогично описанному выше для левого варианта. При этом правая перемещается по полной «восьмерке», а левая — по половине «восьмерки».

13. Выполняйте движения попеременно в противоположных направлениях по 8 раз.

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Упражнение «Ветер всем»

1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч; руки опущены по сторонам тела, мышцы расслаблены.

2. Смотрите прямо перед собой, ни о чем не думайте.

3. Медленно поднимите обе руки до уровня плеч, как бы удерживая ими отскакивающий от пола мяч. Локти направлены вниз. Одновременно немного согните колени.

4. Продолжайте движение вверх левой руки до тех пор, пока она не окажется над головой, правая рука в то же время перемещается вниз и вправо по дуге за корпус. Тело поверните влево на 45° и, сохраняя верхнюю часть туловища прямой, согните левую ногу в колене полностью и частично правую.

5. Правой рукой опишите в воздухе с правой стороны траекторию, подобную латинской букве «S»: перемещайте правую руку снизу вперед и вверх по окружности против часовой стрелки.

6. Точка, где заканчивается движение правой руки, должна находиться над головой. Из этой точки, перевернув ладонь, опускайте руку вниз и назад против часовой стрелки, начиная следующую окружность, при этом делая шаг вперед правой ногой с полным сгибанием правого колена и частично левого.

7. Когда правая рука замкнет следующую окружность и снова окажется над головой, левую руку опустите вниз и влево и затем опишите ею траекторию «S» с левой стороны, от корпуса. Все движения аналогичны движениям правой руки, но в противоположную сторону.

8. Выполняйте комплекс, попеременно меняя руки, не останавливаясь. На каждую руку по 8 раз, вместе 16 раз в течение приблизительно одной минуты.

Упражнение «Черепаха, втягивающая голову»

1. Ноги поставьте на ширину плеч, расправьте грудь, втяните живот, согните слегка колени, руки свободно опущены по сторонам.

2. Поднимите руки вперед и вверх до уровня груди, локти слегка согнуты.

3. Левую руку опустите к нижней части живота, описав ею полукруг, и поверните ладонь вверх, как бы держа в руках мяч, перенесите вес тела на правую ногу, наклоните тело слегка вперед и поверните его немного влево.

4. Сделайте левой ногой пол шага влево и согните колено, правая нога выпрямлена, ступня полностью стоит на земле.

5. В тоже время вытяните левую руку, запястье согнуто, пальцы держите горизонтально. Правая рука двигается вниз до тех пор, пока большим пальцем ладонь не коснется бедра (как бы подстегивая лошадь).

6. Поверните ладонь левой руки наружу тыльной стороной, потяните левую руку на себя. Пока левая рука подтягивается, левым плечом выполните круговое движение: вверх, назад и вниз.

7. Согните левую руку, приблизив ее к левой стороне груди.

8. Опишите полукруг перед корпусом правой рукой.

9. Согните в локте правую руку, приблизив ее к правой стороне груди, отклоните верхнюю часть туловища назад. Живот при этом втянут, спина согнута, шея втянута, движения подобны движениям черепахи, втягивающей голову в панцирь.

10. Плечи переведите в нормальное положение, круговым движением назад и вперед. Следующим движением опишите обеими руками большой круг: сначала вниз, вперед, вверх и к груди; движения рук переходят в круговые движения плеч назад, вперед и возвращают-с я в нормальное положение, затем большой круг руками от груди вверх, вперед, вниз и назад.

11. При движении рук к животу снова выполните круговые движения плечами назад, вперед и в нормальное положение.

12. Правосторонняя часть упражнения аналогична левосторонней, но движения выполняются в противоположном направлении.

13. Выполните упражнения вправо и влево по 4 раза с каждой стороны. При завершении комплекса поверните тело влево и вернитесь в исходное положение.

Упражнение «Плывущая лягушка»

1. Встаньте прямо. Бедра плотно сжаты вместе, щиколотки касаются друг друга, пальцы вместе, руки свободно свисают по сторонам; подбородок чуть приподнят кверху, на лице улыбка.

2. Руки поднимите к груди, согнув их в локтях, пальцы вместе, колени согнуты, живот и шею втяните, опуститесь в полуприсед.

3. Слегка оторвите от пола пятки, вес тела сместите немного вперед на переднюю часть подошвы.

4. На уровне груди сделайте руками круговые движения: вперед, развести по сторонам и вернуть их к груди, описав, таким образом, каждой рукой полный круг. Движения подобны тем, которые делает плывущая лягушка.

5. В то время как руки описывают круги, ноги выпрямите, расправьте грудь и выпятите живот, затем вытяните шею и «отставьте» назад ягодицы.

6. Выполните движение 8 раз «круги наружу» и 8 раз «круги внутрь».

Упражнение «Парящий феникс»

1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки расставьте в стороны, пальцы слегка согнуты, мышцы тела расслаблены.

2. Поднимите руки, как будто в них находится мяч, причем правая рука должна находиться над левой.

3. Поверните руки таким образом, чтобы их наружные стороны были обращены друг к другу перед грудью: левую руку поднимите по направлению вверх влево как можно дальше и поверните ладонью вниз. Правую руку перемещайте вниз вправо, тоже как можно дальше, ладонью вверх.

4. В то же время сделайте пол шага левой ногой влево, развернув корпус и приняв позу «Лучник». Центр тяжести сместите на левую ногу, голову поверните и смотрите вниз. Ваша поза должна напоминать феникса, расправившего крылья.

5. Затем снова подведите руки друг к другу наружной стороной и начните вытягивать правую руку вверх вправо как можно дальше ладонью вниз, а левую — вниз влево, также как можно дальше, ладонью вверх.

6. В то же время разверните корпус, приняв положение правосторонний «Лучник», и сместите центр тяжести на правую ногу. Голову разверните прямо и смотрите вниз, подобно парящему фениксу.

7. Выполнить по 4 раза в каждую сторону, всего 8 раз.опубликовано econet

Людмила Рудницкая "Суставная гимнастика"

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