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Омоложение зоны носогубных складок и щек: Упражнение «Полотно»

Автор: Econet 29 октября 2022 6454
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Чтобы замедлить процессы старения вовсе не обязательно прибегать к пластике лица, достаточно выполнять простую гимнастику, которая дает превосходные результаты. Благодаря регулярной тренировке лицевых мышц удастся надолго сохранить упругость и эластичность кожи.

Омоложение зоны носогубных складок и щек: Упражнение «Полотно»

Активная мимика является основной причиной образования носогубных складок, поэтому избежать этого практически нереально. С возрастом изменения проявляются больше, но замедлить этот процесс под силу каждой женщине.

Упражнение «Полотно» для омоложения щек и устранения носогубных складок

Гимнастические упражнения эффективны не только при первых признаках образования складок. Правильное выполнение упражнений позволяет максимально выровнять поверхность кожи и улучшить ее общее состояние.

Как избавиться от носогубных складок

Упражнение «Полотно» выполняется следующим образом:

1. Необходимо немного приоткрыть рот (чтобы за мочками ушей образовались впадины) и расслабить губы.

2. Приложить пальцы к мышце, расположенной по бокам носа и слегка растянуть ее по всей длине, но чтобы не ощущалось сильного напряжения.

3 Затем немного растянуть щеки в левую и правую стороны, но чтобы при этом не возникало чувства дискомфорта. Не стоит слишком воздействовать на лицевые мышцы, достаточно небольшого растяжения, поскольку данное упражнение нацелено на выравнивание.

Всего требуется выполнить от 10 до 30 «натяжений-отпусканий».

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Омоложение зоны носогубных складок и щек: Упражнение «Полотно»

Что происходит с мышцами?

Гимнастика позволяет разгладить мышцы, словно полотно, устранить морщины, носогубные складки и прочие дефекты, полученные в результате мимического гипертонуса. Интенсивное воздействие на мышцы приводит к их истощению, иссушению и сужению, при этом пространство между ними увеличивается. И чем больше такого пространства, тем более выражены любые изъяны на лице.

Гимнастика помогает сократить зазоры между мышцами, расправить их по длине, добиться устранения складок им впадин на лице.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.by/

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