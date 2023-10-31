Окно питания: Противоопухолевый эффект прерывистого голодания

✅Исследования показывают, что ограниченные по времени приемы пищи (ПРЕРЫВИСТОЕ ГОЛОДАНИЕ) резко снижают риск рака молочной железы у женщин, в частности, за счет снижения уровня инсулина. Прерывистое голодание высвобождает в кровь кетоны, которые помогают поддерживать работу мозга и защищают от эпилептических припадков, когнитивных нарушений и других нейродегенеративных заболеваний.

Согласно исследованию, представленному на ежегодном собрании Общества эндокринологов 23 марта 2019 года, прерывистое голодание, при котором все приемы пищи в течение дня помещаются в узком временном окне, (в данном случае восемь часов) значительно снижает риск развития рака молочной железы у женщин.

Джозеф Меркола: голодание при распространенных заболеваниях

По словам постдокторанта Манаси Дас из Калифорнийского университета в Сан-Диего, который возглавлял исследовательскую группу:

«Укрепление метаболического здоровья женщин с ожирением в постменопаузе может уменьшить риск развития рака молочной железы. Ограничение времени приема пищи имеет большую вероятность успеха в борьбе с негативными последствиями ожирения, чем уменьшение количества калорий, из-за голода и раздражительности, которые сопутствуют такому рациону в долгосрочной перспективе.

Полученные результаты свидетельствуют о противоопухолевом эффекте от ограничения времени приема пищи. Отчасти это является результатом более низкого уровня инсулина, что предполагает, что такое вмешательство может быть эффективно в профилактике и терапии рака молочной железы.

Изучение возможностей ограничения времени приема пищи по предотвращению рака молочной железы может обеспечить недорогую, но эффективную стратегию профилактики болезни, которой подвергается широкий круг пациентов и это новаторский шаг вперед в исследованиях».

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Связь между инсулинорезистентностью и раком становится все более очевидна

Команда провела три отдельных эксперимента на мышах, чьи яичники были удалены, чтобы имитировать состояние постменопаузы. В первом, мышей сначала откармливали с помощью рациона с высоким содержанием жиров, после чего их разделили на две группы: одна имела доступ к еде круглосуточно, а другая могла питаться в течение восьми часов в ночное время (время наивысшей физической активности).

Контрольная группа состояла из худых мышей, получавших доступ к пище с низким содержанием жиров 24 часа в сутки. Через три недели эксперимента всем животным были введены клетки рака молочной железы. Результаты показали, что ограничение времени кормления, также известное как прерывистое голодание, снижало рост опухолей у мышей с ожирением до уровней, аналогичных тем, которые наблюдались у худых мышей.

Во втором эксперименте использовались мыши, которые были генетически модифицированы для развития рака молочной железы. Как и прежде, половина из них имела круглосуточный доступ к пище с высоким содержанием жиров, а другая половина имела доступ к пище в течение восьми часов.

Здесь также оценивалось влияние инсулина путем искусственного повышения его уровня у некоторых мышей с использованием инсулиновой помпы, и понижения у других с помощью препарата диазоксида.

В третьем эксперименте мышей кормили пищей с низким содержанием жиров, а контрольной группе давали инсулин с помощью инсулиновой помпы или физраствор, а мышам на диете с высоким содержанием жиров либо давали диазоксид, чтобы понизить уровень инсулина, либо никаких лекарственных средств для контроля. Как можно было предположить, более высокие уровни инсулина подпитывали развитие опухоли, а более низкие уровни ингибировали рост рака.

Действительно, другие исследования показали, что прерывистое голодание является мощной противораковой стратегией, и исследователи даже работают над его одобрением Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в качестве дополнения к лечению рака, чтобы улучшить долгосрочные показатели выживаемости.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Преимущества прерывистого голодания

Такое прерывистое голодание как следование расписанию приемов пищи, при котором вы голодаете по крайней мере 16 часов каждый день и едите в течение восьми часов подряд, имеет длинный список подтвержденных преимуществ для здоровья.

Высвобождение в кровь кетонов, которые помогают поддерживать работу мозга и защищают от эпилептических припадков, когнитивных нарушений и других нейродегенеративных заболеваний

Повышение производства нейротрофического фактора мозга, который стимулирует создание его новых клеток и запускает в нем работу химических веществ, которые защищают от изменений, связанных с болезнями Альцгеймера и Паркинсона

Увеличение уровня гормона роста на целых 1300% у женщин и 2000% у мужчин, тем самым способствуя развитию мышц и жизнеспособности

Снижение уровня инсулина и улучшение чувствительности к нему; исследования показали, что прерывистое голодание может предотвращать и обращать вспять диабет 2 типа, который происходит от резистентности к инсулину

Повышение уровня нейромедиатора норадреналина, который помогает вашему телу расщеплять жир для использования в качестве топлива и который полезен для обмена веществ

Ускорение аутофагии и митофагии, которые помогут защититься от большинства болезней, включая рак и нейродегенеративные заболевания

Переведение стволовых клеток из бездействия в состояние самообновления

Повышение митохондриальной энергетической эффективности и биосинтеза

Снижение окислительного стресса и воспаления

Повышение уровня циркулирующей глюкозы и липидов

Снижение кровяного давления

Повышение эффективности обмена веществ и состава тела, с помощью модулирования уровней опасного висцерального жира и значительного снижения массы тела у людей с ожирением

Аналогичные тренировкам преимущества для сердечно-сосудистой системы

Восстановление поджелудочной железы и улучшение ее работы

Защита от развития сердечно-сосудистых заболеваний

Снижение уровня липопротеинов низкой плотности и общего холестерина

Улучшение работы иммунной системы

Синхронизация биологических часов вашего тела

Устранение тяги к сахару по мере того, как организм приспосабливается к сжиганию жира

Увеличение продолжительности жизни. Есть целый ряд механизмов, способствующих этому эффекту. Нормализация чувствительности к инсулину является одной из основных, но голодание также ингибирует путь mTOR, который играет важную роль в стимулировании процесса старения

Предостережения по поводу прерывистого голодания

Хотя прерывистое голодание скорее всего будет полезно для большинства людей, вот некоторые моменты, которые необходимо учитывать:

Прерывистое голодание не должно быть формой ограничения калорий — Это практика, от которой вы должны чувствовать себя хорошо. Если ваша стратегия заставляет вас чувствовать себя слабым и вялым, пересмотрите свой подход.

Это практика, от которой вы должны чувствовать себя хорошо. Если ваша стратегия заставляет вас чувствовать себя слабым и вялым, пересмотрите свой подход. Тяга к сахару временна — Ваш голод и тяга к сахару будут постепенно рассеиваться по мере того, как ваше тело начинает сжигать жир в качестве основного топлива. После того, как организм успешно перейдет в режим сжигания жира, вам будет проще голодать по 18 часов и чувствовать себя сытым.

Ваш голод и тяга к сахару будут постепенно рассеиваться по мере того, как ваше тело начинает сжигать жир в качестве основного топлива. После того, как организм успешно перейдет в режим сжигания жира, вам будет проще голодать по 18 часов и чувствовать себя сытым. Когда вы голодаете, очень важно есть реальную пищу — Хотя прерывистое голодание может казаться панацеей от всех болезней и лишнего веса, само по себе оно не может предоставить вам все эти преимущества. Качество вашей диеты играет важную роль, если вы хотите большего, чем просто похудеть.

Что такое KetoFast?

Я уверен в том, что многодневное водное голодание является глубоко эффективным вмешательством. Тем не менее, хотя продолжительное водное голодание применялось на протяжении веков, в современной жизни мы сталкиваемся с токсичными веществами, которые могут сделать его проблематичным, так как оно очень эффективно высвобождает токсины.

Большинство людей на данный момент подвержены сильной токсичности, и их внезапное высвобождение может быть потенциально вредоносным. «KetoFast» по существу представляет собой модифицированную форму водного голодания (в сочетании с циклической кетогенной диетой), на которую проще перейти, и обеспечивает большие преимущества, потому что вы можете переходить на него чаще.

Лучше сначала пройти месяц шести-восьми часового ежедневного прерывистого голодания и пищевого кетоза, как я писал в книге «Жир в качестве топлива», прежде чем перейти на более продолжительное голодание.

После того, как вы станете метаболически гибкими и сможете сжигать жир в качестве топлива, сочетание циклического пищевого кетоза и циклического голодания будет феноменально помогать вам худеть и оптимизировать здоровье и долголетие. Как уже говорилось в предыдущих статьях, я проходил через несколько пятидневных водных голоданий в прошлом, но с этой модифицированной стратегией, я, вероятно, не буду больше этого повторять, так как не вижу в этом необходимости.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Как реализовать циклическую кето-диету и голодание

Голодание и пищевой кетоз обеспечивают сходные преимущества, и лучше всего работают, когда вводятся в импульсном режиме. Я считаю, что вместе циклическая кето-диета и прерывистое голодание являются почти непревзойденным сочетанием, способным максимизировать преимущества обоих для здоровья.

Вот как вкратце реализовать эти две стратегии в качестве связной программы:

1. Составьте расписание прерывистого голодания

Ешьте все ваши блюда - завтрак и обед или завтрак и ужин - в течение шести-восьми часового окна каждый день. Голодайте оставшиеся 16-18 часов. Если это вам в новинку и идея изменений в рационе и привычках питания кажется слишком сложной, просто начните есть обычную еду по графику.

После того, как это станет обычным делом, переходите к реализации кетогенной диеты (шаг 2), а затем циклического компонента (шаг 3). Вы можете успокоить себя тем, что как только вы достигнете 3 шага, вы будете иметь возможность циклически потреблять ваши любимые здоровые углеводы один раз в неделю.

2. Переключитесь на кето-диету, пока у вас не образуется измеримое количество кетонов

Секрет в выполнении трех действий: 1) ограничить чистые углеводы (все углеводы минус волокно) до 20-50 грамм в день, 2) заменить потерянные углеводы здоровыми жирами, чтобы получать 50-85% количества ежедневных калорий из жира, и 3) ограничить белок до половины грамма на фунт мышечной массы тела.

(Чтобы определить мышечную массу тела, вычтите процент жировых отложений из 100, а затем умножьте его на ваш текущий вес).

Овощи, которые содержат большое количество клетчаки, можно есть без ограничений. Основные источники углеводов, от которых нужно отказаться – зерно и все формы сахара, в том числе фрукты с высоким содержанием фруктозы. (Здоровые чистые углеводы циклически вернутся в ваш рацион, как только вы перейдете в кетоз).

Примеры здоровых источников жира включают авокадо, кокосовое масло, омега-3 животного происхождения из жирной рыбы, сливочное масло, сырые орехи (в идеале, макадамия и пекан, так как они содержат много здорового жира и мало белка), семена, маслины и оливковое масло, продукты животного происхождения от травоядного скота, масло MCT, сырое масло какао и органические яичные желтки.

Избегайте всех транс-жиров и полиненасыщенных растительных масел высокой степени очистки. Добавление таких жиров может навредить сильнее, чем избыток углеводов, так что, если продукт содержит «большое количество жира», это не значит, что вы должны его есть.

Поддерживайте соотношение чистых углеводов, жиров и белков, пока вы не достигли кетоза и ваше тело не начало сжигать жир в качестве топлива. Для контроля состояния можно использовать кето-полоски. Кетоз определяется как наличие кетонов в крови в диапазоне от 0,5 до 3,0 ммоль/л. Имейте в виду, что вашему организму может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев на этот процесс.

3. После того как вы подтвердили состояние кетоза, начинайте проходить циклы кето-диеты, потребляя большее количество чистых углеводов один или два раза в неделю.

В качестве общей рекомендации, увеличивайте в три раза количество чистых углеводов в высокоуглеводные дни. Циклический переход в пищевой кетоз будет максимизировать биологические преимущества клеточной регенерации и обновления, одновременно сводя к минимуму потенциальные недостатки непрерывной кето-диеты.

При том что на данном этапе более высокое количество чистых углеводов разрешается потреблять один или два раза в неделю, я бы посоветовал вам помнить о том, что здорово, а что нет. В идеале, нужно отказаться от чипсов и бейглов, и сосредоточиться на добавлении более здоровых альтернатив, таких как устойчивые к перевариванию крахмалы.

Продукты с высоким содержанием чистых углеводов, такие как картофель, рис, хлеб и макаронные изделия становятся более резистентны к пищеварению при готовке, охлаждении и последующем подогревании, и это один из способов сделать такие послабления немного более здоровыми.

4. В этот момент вы готовы перейти к измененному плану водного голодания, описанному в «KetoFast»

Опять же, он включает в себя ежедневное прерывистое голодание по 16-18 часов в дни, когда вы не применяете KetoFast. Затем, один или два раза в неделю, вы съедаете одно блюдо в 300-500 калорий, после чего голодаете до следующего нормального приема пищи. Для окна еды в шесть часов это означает, что вы съедите всего 300-500 калорий за 42 часа.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet