Очищаем миндалины – предотвращаем болезни!

Миндалины (или гланды) - это своеобразный щит на пути различной инфекции. Они оберегают наш организм от вторжения болезнетворных микробов, бактерий. Функции миндалин полезно поддерживать с помощью очистки. Вот самые эффективные способы очистить гланды.

Очищение организма в комплексе или локально имеет важное значение для здоровья. А очищение миндалин особенно важно в период тотальной заболеваемости простудой и гриппом.

Способы очистки миндалин

Миндалины предусмотрены природой как защита на пути различных инфекций, но случается, что эта защита ослабевает.

Для чего нужны миндалины

Существует большой перечень заболеваний, напрямую или косвенно связанных с токсичным очагом в воспаленных миндалинах: болезни ЛОР- органов, стоматологические проблемы, недуги кардиологии, нервной, эндокринной систем, позвоночника, ЖКТ и проч. После операции по удалению миндалин здоровье может и не улучшиться.⠀

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По своей структуре миндалины схожи с губкой. Впитывает «губка» и разжиженную пищу, и патогенных агентов в виде микробов и бактерий. Оказавшись в благоприятной среде, бактерии активно размножаются. Организм в ответ «пускает в ход» лейкоцитов, которые доставляются в трубочки миндалин и противодействуют там болезнетворным организмам. При уничтожении их синтезируются ферменты, которые формируют гнойные мешочки.

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Человек, не задумываясь, все время «выжимает» забитые полости - в процессе глотательных движений, зевоты, напряжений мускулов шеи, поворотов головы. Исходя из этого, можно сказать, что эффективным методом прочищения миндалин и терапии заболеваний горла считается упражнение «поза льва».

Ради интереса сравните цвет языка до и после гимнастики. Налет рекомендуется счистить серебряной ложечкой.

Техника выполнения упражнения «поза льва»

Делаем полный вдох и задерживаем дыхание. Широко раскрываем рот, высовываем язык максимально вперед и к подбородку. В это же время прижимаем подбородок к грудной клетке. Фиксируем положение, пока хватает задержки дыхания. Выполняем 3-5 раз в 1 подход.

Упражнение «колечко»

Исходное положение: рот закрыт.

Кончик языка упираем в нёбо, поворачивая назад максимально далеко и задерживаемся в этой позиции. При этом напрягается мускулатура гортани и шеи; концентрируем внимание на мускулах шеи, гортани, языке.

Удерживаем мускулатуру в напряжении столько, насколько позволит задержка дыхания. Выполняем 3-5 подходов. После выполнения полощем горло раствором воды с солью.

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Позитивно влияют на миндалины плавные повороты и наклоны головы с фиксацией положения в конечной поворотной точке. Такие упражнения помогут забыть о головных болях, убрать складку под подбородком. Таким образом миндалины очищают и в профилактических целях.опубликовано econet

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