Обкатка позвоночника: 3 упражнения

При обкатке позвоночника происходит получение навыка удержания продольных мышц спины в тонусном состоянии при любых условиях. Это даёт возможность в короткие сроки восстановить физиологию позвоночника, что повлечёт за собой восстановление работы внутренних органов

Навык тонусного удержания мышц позвоночника резко снижает травматизм при работе связанной с большими нагрузками на опорно-двигательный аппарат, в том числе и на поясничную область

Упражнения для позвоночника

Упражнение «Шарик»

Упражнение «Каток»

Упражнение «Неваляшка»

Упражнение «Шарик»

Садимся на пол, обхватываем голеностоп руками с внешней стороны, разводим колени в стороны, выгибаем спину колесом, голову пригибаем к коленям. Отталкиваемся стопами и прокатываемся по позвоночнику от копчика до затылка. Мышцы спины сильно натянуты за счёт прогиба спины наружу.

Прокатку можно производить как по позвоночнику, так и по боковым мышцам спины, с одной и с другой стороны.

Ошибки: При накатывании на больное место, резко расслабляют мышцы. Это опасно! Задача удержать натяжение при любой боли. Боль стихает после нескольких прокаток.

Колени надо развести в стороны, при прокатке можно коленом попасть в глаз и получить синяк.

Упражнение «Каток»

Ложимся на пол, подтягиваем бёдра к груди, захватываем кистями рук голеностопный сустав, подсогнутые в локтях руки прижимаем к бокам, голова подтягивается к коленям, опускаем стопы на пол. За счёт этого поясничный отдел позвоночника сильно выгибается наружу и спина становится круглой. Начинаем кататься по поясничному отделу из стороны в сторону, вперёд и назад.

Ошибка: При опускании стоп на пол, расслабляют мышцы рук, перестают тянуть мышцы спины, за счёт чего и поясничный отдел плохо выгибается. В расслабленном или напряженном положении тела исчезает лечебный эффект.

Упражнение «Неваляшка»

Ложимся на пол, поднимаем ноги вертикально вверх, под углом 90 градусов по отношению к спине, сильно тянем пальцы ног вверх. Натяжка ног дает возможность закрепить мышечным каркасом тазобедренный сустав в неподвижном положении.

Тянемся руками и головой к стопам ног, и обхватив голеностоп руками, сильно прогибая грудину внутрь, опрокидываем себя до касания пальцами ног пола. Отпускаем стопы и тело возвращается в исходное состояние. Каждый раз всё выше и выше захватываем голеностоп руками.

Такое положение тела даёт возможность выгнуть межлопаточную зону позвоночника и прокатать, восстановив её функции.

Межлопаточная зона отвечает за сердечную деятельность. Восстановление позвоночника в этой области стабилизирует функции сердечно-сосудистой системы.

Ошибка: Плохо прогибают грудину при захвате голеностопа. Плохо протягивают пальцы ног, что приводит к подвижности тазобедренного сустава, а тогда и грудина плохо прогибается.

Упражнение «Колобок»: Сидя на полу, подтягиваем, соединенные стопами ноги к паху, локтями упираемся в колени, спина выгнута дугой назад, голову подгибаем к груди. Опираемся на один локоть и прижимаем колено к полу. Опрокидываем корпус назад по боковой линии, перекатываясь на плечи, затем на второй бок и возвращаемся в исходное состояние. Обкатываем тело в одну и в другую сторону.

При выполнении прорабатываются области таза, плеч, боковые мышцы спины.

Ошибка: плохо натянутые мышцы, при положении тела на боку, спина выпрямляется, и дальнейшее движение теряет смысл.

Вывод:

При обкатке позвоночника происходит получение навыка удержания продольных мышц спины в тонусном состоянии при любых условиях. Это даёт возможность в короткие сроки восстановить физиологию позвоночника, что повлечёт за собой восстановление работы внутренних органов. Навык тонусного удержания мышц позвоночника резко снижает травматизм при работе связанной с большими нагрузками на опорно-двигательный аппарат, в том числе и на поясничную область.опубликовано econet

Станислав Викторович Жуков "Реабилитационный комплекс упражнений по системе естественного движения БЕЛОЯР"

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