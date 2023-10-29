О чем предупреждает «ком в горле»?

Наиболее часто встречающейся жалобой пациентов на приеме гастроэнтеролога, является чувство сжатия или переполненности шеи, ощущение инородного тела – ком в горле. Но сам по себе этот симптом не является обязательным при заболеваниях ЖКТ, он появляется только в случаях нарушений вегетативной нервной системы или невротических реагированиях.
Этот распространенный симптом может быть проявлением функциональных нарушений - сильных эмоций или органической патологии - признаком серьезного заболевания.
При функциональном нарушении, причиной «комка» становится спазм мышц, как ответная реакция на стресс или негативную ситуацию. Это проявление может сопровождаться повышенной тревожностью, постоянным напряжением без возможности расслабиться, мышечной слабостью, быстрой утомляемостью, тревожностью, потерей сосредоточенности, пониженным тонусом, нарушениями сна, снижением интереса к жизни.
Это состояние может прогрессировать – сильные переживания приводят к более сильному спазму, который увеличивает волнения и нарастание симптомов. Но установить правильный диагноз должен только врач, после тщательного обследования, которое поможет исключить более серьезные причины.
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