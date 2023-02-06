Никотиновая кислота: бешеный рост волос за копейки!

Женщины всегда находятся в поиске недорогих и эффективных средств по уходу за волосами, в том числе и для их роста. Одним из таких является никотиновая кислота, эффект от которой сравнивают с волшебным - по отзывам, волосы растут в месяц на 3-4 см.

Никотиновая кислота (витамин РР, никотинамид, ниацин, витамин В3) заживляет раны, преобразует жир в энергию и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, снижая уровень холестерина. Но нас этот витамин больше интересует, как действенный способ получить роскошные и длинные волосы. Расскажем, как этого добиться, чем полезна «никотинка» и какие домашние маски можно с ней делать.

Преимущества никотиновой кислоты для волос

Витамин РР в ампулах можно применять не только в качестве инъекций, но и для приготовления домашних косметических масок для волос. Они воздействуют на кожу головы, оказывая сосудорасширяющее действие и усиливая микроциркуляцию, что стимулирует волосяные луковицы на рост, укрепляет и питает их.

Как еще «никотинка» влияет на наши волосы:

Контролирует выработку себума, благодаря чему кожа головы дольше остается чистой.

Воздействуя на меланин, делает природный цвет волос более ярким и насыщенным.

Уже после 10-14 дней применения виден ускоренный рост волос. В среднем, они отрастают на 3-4 см в месяц.

Улучшает качество волос, не утяжеляя. Делает их более послушными, объемными и блестящими.

Подходит для всех типов волос и кожи головы.

Никотиновая кислота, как и любое средство, может вызвать аллергические реакции. Чтобы этого не допустить, перед первым применением витамина РР проконсультируйтесь у врача-трихолога или сделайте тест на чувствительность на локтевом сгибе.

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Рекомендации по применению никотиновой кислоты

Запомните: растворы “никотинки” подходят только для наружного применения. Наносите средство с помощью ватного диска, шприца или пипетки на корни волос и втирайте легкими круговыми движениями в кожу головы. А чтобы эффект был максимальным, придерживайтесь рекомендаций:

1. Наносите никотиновую кислоту только на чистую голову. В противном случае загрязнения проникнут внутрь, что лишь усугубит здоровье и внешний вид волос.

2. Используйте раствор сразу же, после вскрытия ампулы. На открытом воздухе полезные вещества витамина РР уменьшаются.

3. Для удобства процедуры заранее разделите волосы на небольшие проборы. Втирайте раствор, начиная с висков, и постепенно двигайтесь к макушке и затылку.

4. Старайтесь в одну процедуру использовать только одну ампулу витамина (1 мл). Раствор “никотинки” действует на сосуды даже в маленьких дозах.

5. Если вы используете кислоту, как самостоятельное средство, то смывать ее не нужно.

6. Ощущение жжения и жара на голове после нанесения “никотинки” – это нормальная реакция кожи головы на расширение сосудов. А вот если у вас появились сыпь или зуд, то как можно быстрее смойте препарат прохладной водой с применением шампуня.

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7. Если у вас чувствительная кожа головы, перед использованием немного разбавьте раствор кислоты водой.

8. Если вы решили приобрести никотинку в ампулах, то делайте свой выбор в пользу пластмассовых. Стеклянные ампулы неудобны и опасны при вскрытии.

Рекомендуемый курс применения: регулярно в течение одного месяца, затем перерыв 30-60 дней, после чего можно повторить курс.

Рецепты масок для волос с никотиновой кислотой

Если вы хотите усилить эффект от домашних процедур, используйте “никотинку” в качестве ингредиента для масок. Наносите их на чистые сухие или влажные волосы и держите 1-2 часа. Смывайте шампунем под теплой водой.

Маска с алоэ вера

Смешайте 1 ч.л. сока алоэ вера, ампулу с “никотинкой” и добавьте пару капель жидкого меда. Массажными движениями втирайте в корни волос и оставьте на 1-2 часа, после чего смойте. Курс применения: делайте маску через день, всего 10 процедур.

Алоэ вера также способствует росту волос, смягчает и питает их. Мед препятствует выпадению, укрепляет корни, стимулирует выработку коллагена и эластина.

Маска с витамином Е

Смешайте ампулу кислоты, яичный желток, 1 ч.л. масла кокоса или семени льна и 10 мл витамина Е. Нанесите на волосы по всей длине и оставьте на пару часов. Смывайте теплой водой без применения шампуня. Закрепите результат ополаскиванием волос разбавленным в воде яблочным уксусом. Курс применения: 3 раза в неделю, 10 процедур.

Масла укрепляют и увлажняют локоны, восстанавливают их структуру. Витамин Е останавливает выпадение, нормализует работу сальных желез, борется с перхотью и восстанавливает поврежденные волосы. Яичный желток укрепляет волосяной стержень, придает локонам блеск и эластичность. А ополаскивание уксусом закрывает кутикулу волоса, делая его гладким.

Маска с коньяком

Возьмите по 1 ст.л. меда и коньяка, ампулу никотиновой кислоты и несколько капель касторового масла. Смешайте и нанесите на кожу головы, оставьте на 1-2 часа. Смывайте чуть прохладной водой без применения шампуня. Курс применения: 1-2 раза в неделю.

Коньяк укрепляет волосяные луковицы, нормализует жирность кожи головы. Касторовое масло увлажняет кожу головы, устраняет шелушения (сухая перхоть).опубликовано econet

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