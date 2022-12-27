Николай Амосов: Поблажки в питании допустимы только молодым

Система питания доктора Амосова ориентирована на средний и пожилой возраст. При этом границы между этими возрастами Амосов не проводил, поскольку за норму существования принял не прекращаемую активность. Вот ключевые правила питания Николая Амосова.

Николай Михайлович Амосов (1913–2002) — выдающийся хирург-кардиолог, лауреат Ленинской премии, академик АН Украины. Его основные труды связаны с хирургией, биологической и медицинской кибернетикой. Амосов — врач, изучавший проблему долголетия, продливший собственную работоспособность до преклонных лет. Предлагаем основные положения его системы питания.

Принципы питания доктора Амосова

Показателем нерационального питания считал полноту, проявляющуюся после 40 лет. Николай Амосов говорил:

«Завтрак у меня большой, грубый и некалорийный: 300 г свежих овощей или капусты, две картофелины или хлеб и чашка кофе с молоком.

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Обед нерегулярно — прихожу в разное время. Ем салат, как утром, первое, второе — без хлеба, без жиров, с минимумом мяса, с кефиром, чаем или соком на третье.

Ужин: чай с сахаром вприкуску, хлеб — он мне кажется вкусным, как пирожное, творог, немного колбасы, сыра. Еще фрукты по сезону. В общем, вечером я сыт.

За день по объему набирается много, а по калориям — как раз в меру расхода, при постоянной массе тела 52–55 кг (рост у меня 168 см)».

Правила питания по Амосову

• Подсистема здорового питания — важнейшая: правильное питание — необходимое, но недостаточное условие для здоровья, однако чем хуже представлены другие компоненты режима, тем строже должна быть диета. При высокой физической тренированности, закалке и спокойной психике можно больше позволить себе «погрешности» в питании.

• Борьба с собственным аппетитом — это главная проблема для питания здорового человека. Поблажки в питании допустимы только молодым.

• Нельзя есть профилактически.

• Единственный измерительный инструмент в питании — весы, а эталон — ваш нормальный вес.

• Таблицы калорийности нужны только для ориентировки — какой пищи избегать, а что безопасно.

• «Не делать поправку нормального веса на возраст!.. Вот это действительно опасно, хотя бы потому, что людям за пятьдесят угрожают артериальная гипертензия, склероз, а они очень связаны с лишним жиром».

• Употреблять больше сырой пищи.

• Полезно голодать. «Голодать день в неделю, по два-три дня — раз в месяц и еще две голодовки в год по две недели — и будешь здоров. Так рекомендовал Брэгг. Отрицать не буду».

• Тренировка обмена веществ — это тренировка клеток на экономию энергии. «Метод один — посадить их на голодный паек. Чтобы они вынуждены были “съедать” все, даже не очень съедобное».

«У пищеварительного канала два главных врага: чересчур обработанная пища и «система напряжения», гипоталамус и надпочечники, обеспечивающие реакцию на стресс. Мягкая, измельченная пищевая кашица детренирует мышцы кишечной стенки и, возможно, выделение ферментов. Длительное психическое напряжение, неприятные эмоции способны извратить нервное регулирование желудка и толстых кишок — двух отделов, более всего связанных с ЦНС. Этот фактор особенно сильно проявляется при избыточном питании сильно обработанной пищей» (Амосов).

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Что есть?

Вредность любого продукта невелика, если масса тела не изменяется и есть достаточна физическая активность.

Витамины. 300–500 г сырых корнеплодов, листьев и плодов в день — чем разнообразнее, тем лучше. Неподслащенные фруктовые и овощные соки, обязательно разные, пить в большом количестве.

Жиры. Для худого человека при соблюдении первых двух условий жиры не вредны. При массе тела «рост минус 100» и низком уровне холестерина животные жиры можно употреблять.

Белки. Вегетарианского педантизма не нужно. Молоко и немного мяса (50 г в день) дают незаменимые аминокислоты.

Углеводы. При нормальной массе тела надо помнить только, что сахар хуже хлеба.

Соль. Лучше не употреблять вообще! Из-за соли следует ограничивать потребление супов.опубликовано econet

Автор: Карпухина Виктория

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