Незаменимые наклоны: обязательное упражнение на каждый день

Желание быть здоровым, выглядеть красиво, бодро себя чувствовать не зависит ни от возраста, ни от социального статуса, ни от времени года. Это желание всегда вызывает множество вопросов, как же этого достичь? Есть ли простые и эффективные упражнения, которые помогут поддерживать тело в тонусе, приносят заряд положительных эмоций, позволяющих обрести уверенность в себе и в своих силах. Ответ прост: одно из таких упражнений – наклоны.

В чем уникальность и незаменимость этого упражнения? Наклоны обогащают наше тело кислородом. Происходит это за счет увеличения скорости кровообращения, при этом кислородный обмен увеличивается, он начинает поступать к клеткам, которые испытывают дефицит кислорода вследствие накопившихся токсинов. Таким образом, наклоны напрямую способствуют выведению токсинов из организма за счет насыщения клеток кислородом. Показаны наклоны людям, ведущим малоподвижный образ жизни, поскольку у них может наблюдаться застойные явления кровообращения. Также наклоны укрепляют костно-мышечную систему, способствуют улучшению подвижности верхнего отдела позвоночника.

Наклоны улучшают:

гибкость позвоночника;

кровообращение;

подвижность тазобедренных и подколенных суставов;

укрепляют мышцы пресса, спины, ягодиц;

самочувствие, настроение и самооценку.

Виды наклонов

1. Наклоны вперед.

Работают мышцы пресса и спины. Также задействованы мышцы ягодиц и задняя поверхность бедра. Начинающие должны выполнять упражнение медленно, контролируя положение своего тела в каждой точке. Для достижения большей эффективности можно слегка задержаться в положении вниз головой и немного прогнуть спину, затем медленно вернуться в исходное положение. При этом ваш позвоночник работает как пружина, сжимаясь и растягиваясь под действием наклонов.

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2. Наклоны в стороны полезны для косых мышц живота.

Все любят эти группы мышц, ведь они делают нас визуально стройнее, и эффект от упражнения наступает быстро. Наклоны в разные стороны позволяют улучшить гибкость, укрепить большое количество мышц, оздоровить нас в целом. И все это мы делаем только при помощи веса своего тела, без гантелей и других приспособлений. Однако важно помнить, чтобы стать стройнее, необходимо не только регулярно заниматься, но и следить за питанием.

Остановимся более подробно на наклонах корпуса вперед.

Выполнять упражнение следует плавно, без резких движений. При наклоне поясницу следует расслабить, при подъеме помогать мышцами ягодиц, при этом таз уходит назад, если он двигается вперед, то это неправильно. Также не следует отрывать пятки от пола, расцеплять руки за головой. Не следует выполнять наклоны из положения стоя тем, у кого есть проблемы с позвоночником. Наклоны можно делать сидя, но не помогая себе руками. Главное – выполнять движения нужно плавно, чтобы избежать травм. Регулярные тренировки сделают вас гибкими, с каждым днем вы будете видеть результаты своей работы. Если раньше вы не могли дотянуться до пола, то спустя небольшое количество тренировок вы сможете этого достичь.

Советы по выполнению:

Во время наклона спина должна быть прямая, ноги стоят на ширине плеч, стопы ровно, носки находятся на одной линии. Если вы еще недостаточно гибкие, то слегка согните ноги в коленях.

Не округляйте спину, спина, голова и таз составляют одну линию.

Наклон делается на выдох, а на вдох возвращаемся в исходное положение, дышим полной грудью, насыщаем клетки кислородом.

Задержитесь в нижней точке на несколько секунд, затем возвращайтесь.

Не рекомендуется заниматься после еды, все движения делаем плавно, но не отклоняясь из стороны в сторону, движения строго вниз-вверх, контролируем положение тела в каждой точке.

Работает тазобедренный сустав, на подъеме задействуем мышцы ягодиц.

Противопоказания:

повышенное давление;

головная боль;

сердечно-сосудистые заболевания, заболевания головного мозга;

различные заболевания позвоночника, которые требуют консультации со специалистом. опубликовано econet.ru

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