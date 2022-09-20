«Нет больше сил»: Постоянные усталость, слабость и их причины

Чувство постоянной усталости, отсутствие сил, сонливость, подавленное настроение – тревожный сигнал. Причинами каких заболеваний могут быть такие симптомы и что делать – читайте в статье.
Существует множество факторов, которые «угнетают» наш организм: вредные привычки, постоянный стресс, недосыпания, гормональный сбой и даже анемия. Стоит понимать, что быстрая утомляемость, слабость как эмоциональная, так и физическая — это не болезнь, а лишь симптом конкретного недуга.
Сильная усталость может возникнуть вследствие переутомления, недостатка физических нагрузок, депрессии, бессонницы и т. д.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Прежде всего следует обратиться к врачу, чтобы исключить проблемы со здоровьем и начать искать причину во внешних факторах.
Причин постоянной усталости много. Нехватка энергии в конце рабочего дня считается нормой и здесь достаточно будет выспаться. Но бывает, что и после полноценного сна Вы ощущаете себя разбитыми, уставшими.
Вот несколько возможных причин, почему Вы чувствуете слабость и апатию:
Ощущение слабости в конечностях, которая не обусловлена усталостью от физических нагрузок, может происходить по следующим причинам:
Чаще всего, выслушав пациента с жалобой на слабость в конечностях, терапевт ставит предварительный диагноз и выписывает направление к более узкому специалисту, назначает перечень анализов и обследование.
Бывает, что общая слабость рук и ног связана с переутомлением. В таком случае нет особого лечения, пациенту советуют пересмотреть свой образ жизни и научиться правильно комбинировать работу, физические нагрузки и отдых.
Мышечная слабость в конечностях также наблюдается при ВСД (вегетососудистая дистония).
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Анемия (малокровие) — состояние, характеризующееся дефицитом эритроцитов и снижением гемоглобина в крови. Гемоглобин — богатый железом белок, который придает крови красный цвет. Он помогает клеткам доставлять кислород из легких к остальным частям тела.
Организм человека, страдающего анемией, просто не получает достаточного количества кислорода, из-за чего чувствуется общая слабость, быстрая утомляемость, резкая смена настроения и «туман» в голове.
Вот некоторые из наиболее распространенных симптомов анемии, с которыми обычно сталкиваются взрослые:
В первую очередь причину регулярной усталости следует выяснить вместе с лечащим врачом. Люди склонны к самолечению, чего делать категорически не стоит.
Лечение анемии может иметь как терапевтический характер, так и хирургический. Поэтому не стоит оттягивать визит к врачу и закрывать глаза на общее недомогание.
Еда — это источник энергии и логично, что после приема пищи мы должны чувствовать себя полными энергии и сил. Однако слабость после еды — явление нередкое. Почему же это происходит?
Чаще всего слабость после обеда проявляется желанием вздремнуть минут 20. Согласитесь, это ощущение знакомо многим?
Некоторые специалисты считают, что сонливость после приема пищи не что иное, как естественное проявление, которое зависит от наших циркадных ритмов. Однако научного подтверждения этому факту нет.
Синдром хронической усталости — это хроническое заболевание, характеризующееся крайней усталостью, которая длится более шести месяцев и тяжело поддается диагностике.
Симптомами СХУ являются:
Список признаков синдрома хронической усталости на этом не заканчивается.
Как правило, хронической усталости подвержены люди возрастной категории от 25 до 45 лет, а также подростки, испытывающие стресс на фоне переживаний в преддверии экзаменов. В группе риска находятся люди, испытывающие частые стрессы в профессиональной и личной сферах.
Синдром хронической усталости еще называют болезнью «белых воротничков».
Как правило, синдром хронической усталости проявляется комплексом симптомов. Если даже после хорошего отдыха признаки хронической усталости не проходят: Вы ощущаете упадок сил, слабость в теле, разбитость, то во избежание осложнений нужно срочно обратиться к врачу.
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
Есть вероятность, что терапевт не сможет назначить необходимое лечение из-за большого списка симптомов, смежных с признаками других болезней. Постановкой конечного диагноза и, возможно, лечением будет заниматься узкий специалист после полного обследования пациента.
Помочь справиться с синдромом хронической усталости может:
При хорошем самочувствии можно долго оставаться бодрым, активным и продуктивным в работе. Однако по разным причинам у мужчин и женщин появляется быстрая утомляемость, сонливость и слабость. Давайте разбираться, почему это происходит.
Вопреки мнению о том, что вялость, головные боли и стресс присущи женщинам, мужчины тоже страдают от якобы мнимых недугов.
Постоянная усталость у мужчин развивается на фоне следующих причин:
Особенностью женского организма считается способность к продолжению рода, с которой связано много изменений в теле женщины.
В первую очередь сильную утомляемость ощущается во время предменструального синдрома, менструаций и беременности.
Как правило, нет конкретного способа лечения усталости, которая возникла на фоне привычных изменений в женском организме. Здесь возможна корректировка болевых ощущений, если таковые имеются.
Также сильная утомляемость и слабость у женщин может быть связана с гинекологическими заболеваниями и нарушением гормонального баланса. Чтобы вовремя предотвратить развитие серьезных проблем женского здоровья, стоит посещать гинеколога каждые полгода.
Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!
Когда организм сталкивается с кислородным голоданием, которое случается ввиду нарушения кровообращения и обмена веществ, мы ощущаем бессилие. Кружится голова, отмечается боль в висках, снижаются концентрация и продуктивность. Если это случилось, незамедлительно обратитесь к врачу. Как говорится — береги здоровье смолоду, и правильно говорится.
Но если речь идет не о патологических изменениях в организме, а о функциональном расстройстве, то вот несколько советов о том, как справиться с усталостью и ощутить бодрость на весь день.
Почувствовав слабость и все вышеперечисленные симптомы, не стоит откладывать поход к врачу. Ведь вовремя обнаруженная проблема может не только избавить от слабости и плохого самочувствия, но и спасти жизнь.
Смена сезонов и резкие скачки атмосферного давления, недомогания и беспричинная усталость перестанут беспокоить, если быть с организмом на «ты».опубликовано econet.ru.
Автор Полина Тарасова
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий