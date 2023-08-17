Необычные свойства ваших пальцев: Простая техника самопомощи

Вы очень устали, у вас жутко болит голова или измучил предменструальный синдром? Вам хочется расслабиться и хоть немного отдохнуть? Взгляните на свою ладонь. На ней есть точки, с помощью которых можно управлять организмом!

На наших ладонях есть несколько биологически активных точек, воздействуя на которые можно улучшить состояние организма. Такие точки также имеются на стопах и ушах, но сегодня речь пойдет именно о точках на ладонях.

Биоактивные точки на руках

1. Большой палец руки отвечает за наши эмоции, а также тесно связан с желудком и селезенкой.

Если вы находитесь в состоянии стресса или депрессии, если вас мучают головные боли и часто возникает чувство тревоги – помассируйте большой палец, но не сильно, чтобы не возникло болезненных ощущений.

Массаж можно делать в течение 3-5 минут или больше, все зависит от вашего текущего состояния.

2. Указательный палец отвечает за смущение и страх.

А если говорить о взаимосвязи с внутренними органами, то этот палец тесно связан с почками. Массируя указательный палец, вам удастся уменьшить мышечную боль, избавиться от чувства дискомфорта в теле и получить заряд бодрости.

3. Средний палец отвечает за такие эмоции как раздражение и злость.

Прослеживается тесная взаимосвязь этого пальца с печенью. Массаж позволит улучшить работу печени, наладить процесс кровообращения и избавиться от чувства беспокойства.

4. Безымянный палец отвечает за негативные эмоции и пищеварительные расстройства.

Если вы чувствуете себя как выжатый лимон, тогда срочно помассируйте безымянный палец. Такой массаж не только поднимет вам настроение, но и улучшит работу пищеварительной и дыхательной систем.

5. Мизинец – отвечает за нервозность и неуверенность в себе.

Если вас что-то раздражает или вы утратили веру в свои силы – уделите несколько минут массажу мизинца и все наладится!

Зная об этих точках, вы в любой момент сможете сами себе помочь! опубликовано econet

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