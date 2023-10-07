Некоторые факты об эфирных маслах

Эфирные масла человек использовал с давних времен. О них есть неоднократные упоминания в Библии. Большинство эфирных масел оказывают антибактериальный, антигрибковый и антивирусный эффект. Они стимулируют иммунитет и считаются мощными антиоксидантами.

Эфирные масла в действительности не являются маслами. Они не содержат жирные кислоты, которые и являются фактически маслами. Стефани Тоурлес, автор книги «Органические Рецепты по Уходу за Телом» сказала: «Я считаю, эфирные масла это - жизненная сила или душа растения».

Что важно знать об эфирных маслах

Большинство эфирных масел никогда не должны наноситься на кожу неразбавленными. Вместо этого, их нужно смешивать с “настоящими” маслами (так называемыми транспортными маслами), воском, алкоголем, или другими разбавляющими агентами. Они настолько концентрированы, что при нанесении в неразбавленном виде могут привести к ожогу или аллергической реакции.

Есть несколько эфирных масел, которые признаны безопасными к применению в неразбавленном виде. Конечно же, и здесь есть несколько исключений из правил. Так же в «Органических Рецептах по Уходу за Телом, автор обращает внимание, что только широко известные масла, такие как: Лаванда, Немецкая ромашка, Чайное дерево, Сандал и Розовая герань, могут использоваться неразбавленными.

Большинство эфирных масел обладают антибактериальными, антигрибковыми и антивирусными свойствами. Это делает их превосходным дополнением к вашим домашним средствам для уборки помещений. Наилучшие масла для этого – Лимон, Грейпфрут, Эвкалипт, Перечная мята, Чайное дерево, Лаванда и Розмарин.

Научные исследования показали, что эфирное масло розмарина помогает вашему мозгу в работе. В частности, аромат эфирного масла розмарина увеличивает производительность вашей памяти на тестах. Это же исследование показало интересный факт, что группы людей при вдыхании эфирного масла розмарина либо лаванды, чувствовали себя намного спокойнее, чем те, кто не вдыхал масла вообще.

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Молекулы эфирных масел незначительны в размерах, что показывает их высокую впитываемость кожей, что в свою очередь делает их идеальными составляющими в средствах личной гигиены, предназначенных заживлять, смягчать и питать. Тем не менее, не накапливаясь в теле в течение долгого времени, масла предоставляют свои целебные свойства, и затем высвобождаются.

Для производства эфирного масла требуется огромное количество растений. Удивительно, что бы получить 1 фунт (0,45 кг) эфирного масла Болгарской розы потребуется 4000 фунтов (примерно 1814,37 кг) цветков! При изготовлении других эфирных масел, таких как Лавандовое, требуется всего лишь 100 фунтов (45,36 кг) растительного материала для получения 1 фунта (0,45 кг) эфирного масла. Однако, вы можете себе представить насколько должны быть концентрированны эфирные масла, в свете того как много растений используется для их производства?

Для определения чувствительности на эфирное масло (что лучше всего сделать прежде, чем использовать его в уходе за кожей): Смешать одну каплю эфирного масла с ½ чайной ложки транспортного масла (таким как оливковое, жожоба или сладкий миндаль). Нанести эту смесь на внутреннюю или верхнюю часть руки и подождать несколько часов. Если в течении этого времени у вас не появится покраснения или зуда, то скорее всего вы не чувствительны к этому маслу.

Эфирное масло хранится как минимум 5 лет (если не 10), так что одна бутылочка буквально может прослужить вам десятилетие. Возмиожно, эта мысль поможет вам спокойнее перенести траты, связанные с покупкой некоторых эфирных масел. Они очень, очень концентрированые и, поскольку небольшое количество масла требуется для того, что бы вы ни делали, они прослужат вам очень, очень длительное время. Единственным исключением из этого правила являются цитрусовые масла, эффективность которых уменьшится через год или два.

Существует около 188 ссылок на эфирные масла в Библии. Такие масла, как Ладан, Мирра, Розмарин, Иссоп и Нард использовались для помазания и исцеления больных.

Эфирные масла являются антибактериальными, противо-раковыми, противогрибковыми, анти-инфекционными, антимикробными, противоопухолевыми, антипаразитарными, антивирусными и антисептиками. Эфирные масла, как было показано, уничтожают все тестируемые бактерии и вирусы, одновременно восстанавливая баланс огранизма.

Эфирные масла являются ароматическими. При расспылении, они обеспечивают очистку воздуха по нескольким критериям:

1. Удаление металлических частиц и токсины из воздуха.

2. Увеличение атмосферного кислорода.

3. Увеличение озона и отрицательных ионов в области, которое ингибирует рост бактерий.

4. Уничтожение запахов плесени, сигарет и животных.

5. Наполнение воздуха свежим ароматом.

Эфирные масла жирорастворимы и способны проникать через клеточную стенку, даже если она окрепла из-за кислородной недостаточности. В действительности эфирные масла могут влиять на каждую клетку тела в течении 20 минут, а затем метаболизируются как и другие питательные вещества.

Эфирные масла содержат молекулы кислорода, которые помогают транспортировать питательные вещества голодающим клеткам человека. Из-за дефицита питательных веществ появляется кислородная недостаточность, которая возникает в клетке вследствие нехватки кислорода, который необходим для правильного усвоения питательных веществ. Обеспечивая необходимым кислородом, эфирные масла также стимулируют иммунную систему.

Эфирные масла являются очень мощными антиоксидантами. Антиоксиданты создают неблагоприятную среду для свободных радикалов, работая как ловушки, тем самым предотвращая все мутации, грибки и окисления в клетках.опубликовано econet

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