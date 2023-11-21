Не упустите время! Натуральные стратегии предотвращения остеопороза

Один из лучших способов достижения здоровья костей – рацион, богатый свежими, сырыми цельными продуктами, такими как овощи, которые содержат максимальное количество природных минералов. Ферментированные овощи с использованием специальной заквасочной культуры, разработанной для оптимизации витамина К2, являются одной из лучших стратегий поддержания здоровья костей и предотвращения потери костной массы.

У большинства людей в возрасте около 30 лет костная масса начинает постепенно уменьшаться (есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы замедлить или отсановить этот процесс, о чем я расскажу ниже). У женщин эта потеря костной массы наиболее резко ускоряется в течение первых 10 лет после наступления менопаузы, и именно в этот период с наибольшей вероятностью может развиться остеопороз.

Джозеф Меркола: Фенхель предотвращает потерю костной массы

Многие ошибочно полагают, что рецептурные препараты в сочетании с добавками огромной дозы кальция являются рецептом крепких и здоровых костей.

В действительности, как вновь показали исследования, лучшие вещества для предотвращения потери костной массы предусмотрены природой прямо в продуктах, которые вы едите. Ферментированные овощи с использованием специальной заквасочной культуры, разработанной для оптимизации витамина К2 в сочетании с витамином D являются одной из лучших стратегий для поддержания здоровья костей и предотвращения потери костной массы.

Но, прежде чем я до этого доберусь, недавние исследования также показывают, что один часто упускаемый из вида овощ может быть особенно полезен, и, если вы никогда не пробовали фенхель, сейчас самое время.

Фенхель может предотвратить потерю костной массы и остеопороз после наступления менопаузы

Ученые, которые ищут природные соединения для противодействия постменопаузальной потере костной массы, полагают, что они нашли ответ в фенхеле, очень недооцененном овоще, который растет в южной Европе и Средиземноморье.

В исследовании, опубликованном в Международном журнале молекулярной медицины, было обнаружено, что потребление его семян оказывает благотворное влияние на потерю минеральной плотности, а также на содержание минералов в кости.

Здоровые кости сохраняют свою силу благодаря постоянному процессу распада и восстановления. Остеокласты — это клетки, которые разрушают ослабленную кость, а остеобласты восстанавливают. Фенхель, по-видимому, работает за счет уменьшения дифференцировки и замедления работы остеокластов, тем самым слегка снижая уровень маркеров смены костей и обеспечивая защитный эффект.

Исследователи указали, что семена фенхеля демонстрируют потенциал в предотвращении потери костной массы при постменопаузальном остеопорозе. Этот овощ, похожий на сельдерей, увенчанный перистой зеленью, исторически использовался в медицине и с древних времен ценился как освежитель дыхания, пищеварительный фермент и помощник в удалении мокроты из легких.

В настоящее время известно, что растение является сокровищницей питательных веществ, в том числе витамина С, фолата (естественная форма фолиевой кислоты), кальция, магния и других, а также фитонутриентов и антиоксидантов, которые могут помочь уменьшить воспаление, улучшить работу иммунной системы и даже предотвратить рак.

Потребление большого количества овощей - ключ к здоровью костей

Фенхель - только один пример овоща, который замечательно влияет на ваши кости. Потребление большого количества овощей многие годы связывается с положительным влиянием на минеральный статус кости. Высококачественные, органические, биодинамические, выращенные локально овощи естественным образом увеличивают плотность и прочность костей и снижают риск развития переломов практически в любом возрасте.

Одна из причин, почему он так важен, заключается в том, что он снабжает ваш организм питательными веществами, необходимыми для здоровья костей, такими как витамин К1 и калий.

Калий необходим для поддержания надлежащего уровня pH в жидкостях организма и оптимизации соотношения натрия и калия, что также влияет на массу костной ткани. Если вы придерживаетесь диеты, полной переработанных продуктов, есть большая вероятность, что отношение калия к натрию далеко от оптимального, так как в них содержится мало калия и много натрия.

Несбалансированное соотношение натрия и калия может способствовать развитию ряда заболеваний, включая остеопороз. Чтобы обеспечить получение этих важных питательных веществ в более подходящих соотношениях, просто откажитесь от переработанных продуктов, которые содержат очень много переработанной соли и мало калия и других необходимых питательных веществ.

Также потребляйте рацион из цельных, необработанных продуктов, в идеале органически выращенных для обеспечения оптимального содержания питательных веществ. Этот тип диеты естественным образом обеспечит гораздо большее количество калия по сравнению с натрием, что является оптимальным для костей и общего состояния здоровья. Если вам трудно есть рекомендуемое количество овощей ежедневно, попробуйте выжимать из них сок.

Витамин К2 очень важен для здоровья костей

Витамин К2, также называемый менахиноном, вырабатывается бактериями, которые обитают в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта. Его биологическая роль заключается в том, чтобы перемещать кальций в нужные области организма, например, в кости и зубы. Он также задействован в удалении кальция из областей, где его не должно быть, например, из артерий и мягких тканей. Он очень важен для того, чтобы ваши кости оставались крепкими и работает в сочетании с рядом других питательных веществ, наиболее важными из которых являются витамин D, кальций и магний.

Оптимальное количество витамина K2 все еще находится в стадии изучения, но, по-видимому от 180 до 200 микрограммов будет достаточно, чтобы активировать зависимые от K2 белки организма, чтобы переносить кальций туда, где он должен быть, и удалять его из мест, где его не должно быть.

Как я уже неоднократно сообщал, витамин D является важным для оптимального здоровья питательным веществом, и его лучше всего получать на солнце или в солярии. Тем не менее, многие принимают витамин D перорально, что может быть проблематично, если вы не получаете достаточное количество K2. На самом деле, это действительно важный момент, который недостаточно подчеркивался в прошлом: если вы выбираете пероральный прием витамина D, вам также необходимо употреблять в пищу или принимать добавку K2.

Почему?

Потому что, когда вы принимаете витамин D, ваш организм вырабатывает больше зависимых от К2 белков, которые помогают перемещать кальций. Но вам нужен К2, чтобы активировать эти белки. Если они не активированы, кальций в вашем организме не будет распределен должным образом и может привести к ослаблению костей и затвердеванию артерий.

Короче говоря, витамин К2 обеспечивает распределение кальция по соответствующим областям и удаление из несоответствующих. Принимая витамин D, вы создаете повышенный спрос на K2. А вместе они работают, укрепляя кости и здоровье сердца.

Как узнать, что вам не хватает К2?

Анализа на уровень К2 не существует. Но, оценив ваш рацион и образ жизни, вы можете понять, хватает ли вам этого важного питательного вещества. Если у вас остеопороз, болезнь сердца или диабет, возможен дефицит, поскольку все они связаны с К2.

Если у вас нет какого-либо из этих заболеваний, но вы регулярно НЕ потребляете большое количество следующих продуктов, то вероятность дефицита все еще очень высока:

Органические продукты животного происхождения (например, яйца, масло, молочные продукты)

Некоторые ферментированные продукты, такие как натто, или овощи, ферментированные с использованием заквасочной культуры бактерий, производящих витамин К2. Обратите внимание, что в большинстве ферментированных овощей мало К2 (около 50 мкг на порцию). Однако, при использовании определенных заквасочных культур, их может быть в десять раз больше, до 500 мкг на порцию.

Паштет из гусиной печени

Некоторые сыры, такие как Бри и Гауда (они содержат особенно большое количество K2, около 75 мкг на унцию)

Ферментированные овощи, которые являются одним из моих новых пристрастий, в первую очередь потому, что они возвращают полезные бактерии в кишечник, могут стать отличным источником витамина К, если вы ферментируете их самостоятельно, используя правильную стартовую культуру. Они определенно НАМНОГО лучше, чем фенхель противодействуют потере костной массы.

Недавно мы протестировали образцы высококачественных ферментированных органических овощей, приготовленных с использованием нашей специальной закваски, и были потрясены, обнаружив, что обычная порция в две-три унции содержит не только 10 триллионов полезных бактерий, но также 500 мкг витамина К2. Обратите внимание, что не каждый штамм бактерий производит K2.

Например, в большинстве йогуртов его почти нет. Некоторые типы сыров содержат очень много K2, другие же нет. Это действительно зависит от конкретных бактерий. Вы не можете предположить, что любая ферментированная пища будет содержать много К2, но это справедливо для некоторых, таких как натто.

Натуральные стратегии предотвращения возрастной потери костной массы

Для крепких костей вам необходима комбинация растительных минералов. На самом деле они состоят как минимум из дюжины минералов. Если вы сосредоточитесь только на кальции, вы, вероятно, ослабите свои кости и увеличите риск развития остеопороза, как объясняет доктор Роберт Томпсон в своей книге Ложь о кальции.

Ваше тело с большей вероятностью сможет правильно использовать кальций, если он растительного происхождения. Хорошие источники включают сырое молоко от пастбищных (травоядных) коров, листовые зеленые овощи, мякоть цитрусовых, рожковое дерево, семена кунжута и пырей. Но вам также нужны источники диоксида кремния и магния, которые, по словам некоторых исследователей, посредством ферментов "превращаются" вашим телом в кальций, который могут использовать ваши кости. Эта теория была впервые выдвинута французским ученым Луи Кевраном, номинантом на Нобелевсккю премию, который много лет занимался изучением взаимосвязи диоксида кремния и кальция.

Хорошими источниками диоксида кремния являются огурцы, сладкий перец, помидоры и некоторые травы, включая хвощ, крапиву, овсяную солому и люцерну. Лучшим источником магния является сырое органическое какао. Да, здоровый шоколад высокого качества чрезвычайно богат магнием!

Отличным источником микроэлементов, которые важны для многих функций вашего организма, является гималайская кристаллическая соль, которая содержит все 84 элемента, которые присутствуют в вашем теле. Кроме того, вам нужно убедиться, что вы едите много витамина К2, который содержится в ферментированных продуктах, таких как домашняя квашеная капуста. Остеокальцин — это белок, вырабатываемый остеобластами (клетками, ответственными за формирование кости), который используется как неотъемлемая часть процесса формирования кости. Однако остеокальцин должен быть «карбоксилирован», прежде чем он станет эффективным. Витамин К1 действует как кофактор для фермента, который катализирует карбоксилирование остеокальцина.

Было обнаружено, что витамин К2 является гораздо более эффективным «активатором» остеокальцина, чем К1, потому что ваша печень преимущественно использует последний для активации факторов свертывания крови, в то время как остальные ткани преимущественно используют К2. Кроме того, витамин D, который организм вырабатывает в ответ на воздействие солнца, является еще одним важным фактором поддержания здоровья костей с возрастом.

И что в итоге?

Один из лучших способов достижения здоровья костей – диета, богатая свежими, сырыми цельными продуктами, которые содержат максимальное количество природных минералов, чтобы ваш организм получал сырье, необходимое ему для работы, для которой он был создан. Кроме того, вам необходимо здоровое количество пребывания на солнце, а также регулярные физические упражнения.

Подвести итог:

Оптимизируйте уровень витамина D с помощью воздействия солнечного света, безопасного солярия или перорального приема добавки D3. Регулярно проверяйте его уровень в крови, чтобы убедиться, что вы находитесь в оптимальном диапазоне.

Оптимизируйте уровень К1 с помощью комбинации пищевых источников (листовые зеленые овощи, ферментированные продукты, такие как домашняя квашеная капуста) и добавки К2, если это необходимо. Помните, что, если вы принимаете добавку витамина D, вам также необходимо увеличить потребление K2).

Оптимальное количество К2 все еще находится в стадии изучения, но, похоже, что от 180 до 200 микрограммов может быть достаточно, чтобы активировать зависимые от К2 белки организма для переноса кальция в соответствующие области. Если вы принимаете большие дозы добавки витамина D, доктор Кейт Роме-Блю, врач-натуропат и автор книги Витамин К2 и парадокс кальция, предлагает добавлять 100-200 микрограммов (мкг) витамина К2 на каждые 1000 МЕ витамина D, которые вы принимаете. Последние рекомендации по дозировке витамина D, которые предписывают взрослому человеку потреблять около 8000 МЕ витамина D3 в день, означают, что вам потребуется около 800-1000 микрограмм (0,8-1 мг) витамина K2.

Убедитесь, что вы выполняете упражнения с весом, которые очень полезны для костей. Мой фаворит - Пиковый Фитнес, но также очень важно выполнять силовые упражнения для создания динамических пьезоэлектрических сил в ваших костях, которые будут стимулировать остеобласты к образованию новой костной ткани.

Потребляйте разнообразные свежие органические цельные продукты местного производства, включая овощи, орехи, семена, органическое мясо и яйца, а также сырые органические непастеризованные молочные продукты. Чем большую часть рациона вы потребляете в сыром виде, тем больше питательных веществ вы получите. Минимизируйте потребление сахара и рафинированного зерна.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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