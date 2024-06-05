Не пейте воду во время еды: главный закон здоровья доктора Неумывакина

Причину многих проблем со здоровьем следует искать в кишечнике. Но при лечении болезней доктора не уделяют внимания очищению организма. Почему нельзя запивать еду? Жидкость снижает концентрацию желудочного сока, в результате время переваривания пищи увеличивается. И мясо в желудке начинает попросту гнить.

Иван Павлович считал, что большинство проблем со здоровьем происходит из-за зашлакованности кишечника и неправильного употребления пищи.

Главная причина проблем со здоровьем - зашлакованность кишечника

Любимый «народный доктор» и доктор медицинских наук Иван Павлович Неумывакин уверял, что большинство проблем со здоровьем происходит из-за зашлакованности кишечника и неправильного употребления пищи.

По словам доктора, следует разделять пищу и воду, не употребляя их одновременно.

«Если вы хоть один глоток делаете во время еды или сразу после еды, вы никогда здоровым не будете! — уверяет врач. — Рано или поздно возникает зашлакованность организма и все — хана, никто вам помочь не может».

«Когда мне было 52 года, официальная медицина приговорила меня практически к смерти, — рассказывал при жизни Неумывакин. — И под расписку выписали меня умирать… Ходить я почти уже не мог. Кровяное давление зашкаливало, тромбофлебит, гангрена началась на ноге… Я — военный, мне дали путевку в санаторий Адлер. И я там полтора месяца боролся за жизнь, начал искать откуда берутся болезни… И понял, что надо очищать организм».

По словам Неумывакина, весь его многолетний врачебный опыт вылился в создание системы оздоровления для космонавтов. Королев требовал от Неумывакина разработать простую и эффективную методику, которая бы позволяла сохранять работоспособность летчиков долгие годы без таблеток и операций. И доктор ее создал!

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Доктор понял, что большинство наших заболеваний происходит из-за того, что пища буквально гниет в кишечнике. Однако при лечении заболеваний ни один врач не уделяет должного внимания очищению организма.

«Вы должны пережевывать каждый кусочек еды до кашеобразного состояния, не глотать кусками, — советует Неумывакин. — И ни в коем случае не запивать! Потому что жидкость снижает концентрацию желудочного сока и увеличивает время переваривания пищи. Мясо в желудке начинает гнить, можете мне поверить. Я — хирург, когда вскрываешь, вонь такая там стоит… И за это отдувается печень — наш фильтр, он засоряется. И в этой грязи вся патогенная флора размножается».

Пить, по словам доктора, нужно не ранее чем через 2 часа после или за 15 минут до еды. И вообще относиться к воде не как к вспомогательному напитку, а как к полноценной пище.

«Сейчас все говорят «пейте воду», но никто не говорит, какую, — продолжает Неумывакин. — Ни кофе и ни соки, а чистую воду! Нужно выпивать в день полтора литра воды».

Вода, по словам Неумывакина, это пища номер один. Как только почувствовали приступ голода, выпейте стакан воды. Вода не просто насыщает клетки жидкостью, но и выводит из них токсины, что благотворно сказывается на состоянии здоровья.опубликовано econet

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