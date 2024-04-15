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Натуральный инулин спасает кости и сердце

Автор: Econet 15 апреля 2024 6832
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Топинамбур, или земляная груша, содержит вещество инулин, необходимое для здоровья. Инулин способствует усвоению кальция, что способствует укреплению костей. Кроме того, это вещество помогает усвоению магния, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Натуральный инулин спасает кости и сердце

Довольно распространенной проблемой в сфере здоровья является слабость костной ткани, остеопороз. Как бороться с подобными заболеваниями? Употреблять продукты с содержанием инулина. Высоким содержанием этого вещества является топинамбур (земляная груша). 

Инулин необходим для здоровья

Ценный продукт, содержащий высокий процент инулина, - топинамбур. 

Свойства топинамбура

Этот овощ:

  • помогает бороться с сахарным диабетом, 
  • поддерживает печень,
  • обеспечивает работу желудочно-кишечного тракта. 
  • позволяет восстановить обмен веществ (в частности, жировой). 

В пищу можно употреблять не только корень топинамбура, но и зелень. Весной ее рекомендуется добавлять в салаты. 

Это важно знать! Употреблять топинамбур можно не более 100 г в день, так как продукт способствует газообразованию. 

Натуральный инулин спасает кости и сердце

Инулин укрепляет кости

Инулин в составе топинамбура помогает усваиваться кальцию, что способствует укреплению костной ткани. 
При употреблении топинамбура плотность костей увеличивается на 25%., а количество минеральных веществ в костной ткани увеличивается на 15%.

Чтобы восполнить дефицит микроэлемента кальция в организме, важно ежедневно употреблять топинамбур и продукты, содержащие кальций. К ним относятся кунжут, семена льна, бобовые культуры. 

Инулин имеет еще одно полезное свойство: он помогает усваиваться магнию. Если имеются проблемы с сердцем, рекомендуется ввести в пищевой рацион продукты с магнием (семечки тыквы) в сочетании с топинамбуром.

Инулин для похудения

Инулин также эффективен для тех, кто хочет нормализовать свой вес. Вещество улучшает метаболизм в организме. 

Инулин содержится и в других продуктах, например, в корне цикория и чесноке.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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