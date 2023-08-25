Натуральные средства от панических атак и беспокойства

Паническая атака не обязательно вызывается конкретной ситуацией, она часто неожиданная. Само по себе данное состояние не опасно для жизни, но оно чревато вторичными проблемами со здоровьем, например, потерей сознания падением и получением травмы. Какие средства помогут победить панические атаки?
Существует три ключевых биофактора, которые способствуют развитию беспокойства и панических атак: нехватка серотонина, низкое содержание витамина B6 и низкий показатель железа. Прием грамотно подобранных добавок и витаминов поможет устранить беспокойство и панические атаки.
Панические атаки (ПА) – внезапные, повторяющиеся приступы паники и сильного беспокойства.
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Считается, что заболевание может передаваться по наследству.
Специалист диагностирует данное состояние, основываясь на указанных выше симптомах. Стратегии лечения предполагает исключение конкретных фобий и терапию возможной депрессии. Панические расстройства среди женщин встречаются чаще, чем у мужчин.
ПА нельзя объяснить конкретными триггерами, они связаны с такими расстройствами: тревожность, социальная фобия, депрессивное состояние, алкоголизм, наркомания.
Важны для функций нервной системы, мозга, сердца и сосудов. Витамины группы В положительно воздействуют на контроль стресса и настроение.
Минерал Fe + витамин B может помогает предотвращать ПА.
Это растение помогает при тревожности, улучшает качество сна, настроение, снимает нервозность.
Корень растения - эффективное снотворное, снимающее беспокойство.
Жирные кислоты -главный строительный материал мозга и нервной системы, они необходимы для нормальных когнитивных функций.
Применение ромашки облегчает симптоматику тревоги.
Растение уменьшает такие симптомы как возбудимость и нервозность.
Пробиотики, необходимые для работы ЖКТ, позитивно действуют и на психическое здоровье, укрепляя способность организма контролировать стресс.
Гамма-аминомасляная кислота – нейромедиатор в головном мозге, необходимый для производства гормона серотонина.
Растение полезно для работы надпочечников, производящих гормоны стресса адреналин и кортизол. Корень солодки помогает контролировать синтез этих гормонов.
Этот адаптоген снимает беспокойство, снижает уровень стресса, замедляет процессы старения.
Еще один адаптоген, улучшающий психическое и телесное здоровье.
Ароматерапия / оральный прием лаванды поможет снять беспокойство.
Тревожность, спутанность сознания, проблемы памяти, депрессия могут быть симптомами нехватки минерала Mg.
Эта аминокислота позитивно влияет на умственную активность и нервное возбуждение. опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.by/
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