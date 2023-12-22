Натуральные средства для лечения простуды и гриппа

Раньше мы были уверены, что сезон гриппа и простуд ограничен сезонными рамками. Сегодня мы видим, что подхватить вирус можно и зимой, и летом. Как уберечься от инфекций при помощи натуральных и простых средств? Вот эффективные способы профилактики и терапии гриппа и ОРВИ в домашних условиях.

Риновирус и штаммы гриппа постоянно витают в атмосфере, поэтому стоит беречь себя, чтобы не заразиться. Какие несложные мероприятия помогут предотвратить заболевание?

Простые стратегии для лечения гриппа и простуды

Если высыпаться, выздороветь можно быстрее

Полноценный сон необходим организму для победы над болезнью. При дефиците отдыха иммунитет дает сбои. Сон – это природный способ восстановления сил и иммунной защиты.

Пар / увлажнитель воздуха – хорошая профилактика гриппа

Паровые манипуляции приносят облегчение при заложенности носовых пазух. Вы можете попариться в ванной, подышать паром над какой-нибудь емкостью, применить испаритель. Увлажненная среда облегчит состояние при гриппе, ОРВИ. А если ввести в воду масло эвкалипта, это сделает процедуру более целебной.

Пар снимает симптомы и помогает удалению вирусных токсинов из организма.Если есть заложенность носа и кашель, пригодится увлажнитель воздуха.

Леденцы, физиораствор и много жидкости

Леденцы с медом, эвкалиптом, ментолом будут хорошим дополнением к основному лечению.

Солевые растворы помогут при основных симптомах гриппа и ОРВИ. Могут пригодиться и назальные капли / спреи на базе морской (соленой) воды.

При простудных заболеваниях, гриппе необходимо компенсировать дефицит жидкости. Регулярное питье (вода, сок, супы на бульоне) помогает отхождению мокроты.

Имбирь, мед, чеснок

Имбирь эффективен при лечении кашля и болей в горле. Настой из его корня поможет облегчить симптоматику гриппа / простуды.

Мед – это известное антимикробное и антибактериальное средство. Его можно добавлять в чай, теплую воду, овсяную кашу. 1 ст. ложка чистого меда облегчит состояние при кашле.

Чеснок имеет в составе аллицин, что обеспечивает ему антимикробный эффект. Введение в рацион чеснока (можно в форме добавки) помогает облегчить симптоматику простуды.

Эхинацея, витамин C, пробиотики

Эхинацея имеет в составе флавоноиды, стимулирующие иммунитет. Кроме того, флавоноиды уменьшают воспаление. Употребление эхинацеи даст возможность сократить продолжительность простуды, гриппа.

Витамин С необходим для крепкой иммунной защиты . Витамин C присутствует во фруктах и овощах, его можно принимать в таблетках. Этот витамин поддерживает иммунную защиту, противостоит вирусам.

. Витамин C присутствует во фруктах и овощах, его можно принимать в таблетках. Этот витамин поддерживает иммунную защиту, противостоит вирусам. Целый ряд заболеваний зарождается в пищеварительном тракте. Пробиотики помогают сбалансировать микрофлору в кишечнике, поддерживают при инфекциях.

Контроль стресса

Стресс бьет по иммунной защите. Слабый иммунитет не может противостоять вирусам, инфекциям. Чтобы не заболеть, важно избегать стрессовых ситуаций и негативных эмоций.опубликовано econet

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