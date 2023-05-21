Натуральная зубная паста: 2 простых рецепта

Некоторые люди в качестве альтернативы традиционной зубной пасте используют пищевую соду, но ее текстура и вкус нельзя назвать приятными. Предлагаем воспользоваться другими методами и собственными руками сделать зубную пасту из натуральных компонентов, которая отлично очистить зубную эмаль от налета и обеспечит свежее дыхание.

Для приготовления домашней зубной пасты понадобятся простые ингредиенты, которые можно купить в аптеке. Рассмотрим два рецепта полезных зубных паст.

Как самостоятельно приготовить зубную пасту

Рецепт зубной пасты 1

Для приготовления отбеливающей и противовоспалительной зубной пасты понадобятся три компонента:

чайная ложка куркумы;

чайная ложка кокосового масла;

одна капля эфирного масла перечной мяты

Все компоненты нужно тщательно перемешать до образования густой массы (для лучшего загустения можно добавить больше куркумы). Хранить смесь следует в герметично закрытой емкости. Использовать средство рекомендуется ежедневно в течение недели (чистить зубы минимум 2 минуты), затем раз в неделю для закрепления эффекта.

Рецепт зубной пасты 2

Чтобы очистить зубную эмаль от стойких загрязнений и освежить дыхание, попробуйте приготовить зубную пасту из следующих компонентов:

бентонитовой глины – 7 столовых ложек;

минеральной воды – 3 столовых ложек;

эфирного масла перечной мяты – 15 капель;

эфирного масла колосовой мяты – 20 капель;

эфирного масла корицы и чайного дерева – по 5 капель каждого;

кокосового масла – 1 чайной ложки;

ксилита (подсластителя) –3 чайных ложек;

пищевой соды – 1 чайной ложки.

Для начала необходимо растопить кокосовое масло, затем постепенно добавлять к нему все компоненты, кроме воды. Воду следует добавлять в последнюю очередь, понемногу, пока не образуется густая смесь. Готовую пасту можно хранить в герметичной емкости и использовать по назначению. Чистить зубы таким средством рекомендуется дважды в день – утром и вечером.опубликовано econet

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