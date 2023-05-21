Натуральная зубная паста: 2 простых рецепта

Некоторые люди в качестве альтернативы традиционной зубной пасте используют пищевую соду, но ее текстура и вкус нельзя назвать приятными. Предлагаем воспользоваться другими методами и собственными руками сделать зубную пасту из натуральных компонентов, которая отлично очистить зубную эмаль от налета и обеспечит свежее дыхание.
Для приготовления домашней зубной пасты понадобятся простые ингредиенты, которые можно купить в аптеке. Рассмотрим два рецепта полезных зубных паст.
Для приготовления отбеливающей и противовоспалительной зубной пасты понадобятся три компонента:
Все компоненты нужно тщательно перемешать до образования густой массы (для лучшего загустения можно добавить больше куркумы). Хранить смесь следует в герметично закрытой емкости. Использовать средство рекомендуется ежедневно в течение недели (чистить зубы минимум 2 минуты), затем раз в неделю для закрепления эффекта.
Чтобы очистить зубную эмаль от стойких загрязнений и освежить дыхание, попробуйте приготовить зубную пасту из следующих компонентов:
Для начала необходимо растопить кокосовое масло, затем постепенно добавлять к нему все компоненты, кроме воды. Воду следует добавлять в последнюю очередь, понемногу, пока не образуется густая смесь. Готовую пасту можно хранить в герметичной емкости и использовать по назначению. Чистить зубы таким средством рекомендуется дважды в день – утром и вечером.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Добавить комментарий