Молодость лица начинается с ног: Снимаем триггеры со ступней

✅Выстраивание осанки начинается с ног. Татьяна Новикова в этой статье покажет простой способ снять триггеры со ступней.
Состояние ступней очень важно для правильной осанки и для всего тела в целом, включая лицо. Травма или небольшая деформация в районе ступни, через несколько лет, приведет к перекосу таза, болям в коленях, дисбалансу в грудном отделе, а также к дисбалансу костей черепа, что обязательно отразится на лице.
Проблемы в ступнях накапливаются от неправильной походки, от частого ношения каблуков, от недостаточно качественной обуви, в общем, от совсем обыденных вещей. Не говоря уже о каких-то ушибах и повреждениях.
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А помогут нам в это простые каучуковые шарики.
Шарик для массажа
Покупаются в спортивном магазине, называются шарики для массажа.
Но есть лайфхак: их можно купить в обычном зоомагазине.
Это каучуковые шарики для игры с кошками. Я их покупала для своих кошек, а потом вдруг обнаружила, что они идеально подходят для массажа ступней!
Каучуковый шарик для игры с кошками
Что делаем:
Сидя на стуле, подкладываем шарик под ступню, наступаем на него, надавливаем и начинаем медленно прокатывать по всей поверхности ступни. В местах, где ощущается боль, останавливаемся и ждем, пока она не станет утихать. Так обрабатываем обе ноги. Делать можно каждый день, удобно за чтением или сидя за компьютером.
Будьте красивыми!опубликовано econet
Автор Татьяна Новикова
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Источник: https://econet.by/
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