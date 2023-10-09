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Митохондриальные болезни

Автор: Econet 09 октября 2023 6502
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При инсульте происходит острое нарушение мозгового кровообращения. В результате нервные клетки поражённого участка гибнут от дефицита кислорода. Кислород требуется клеточным митохондриям, поэтому при гипоксии в первую очередь нарушается митохондриальная функция. Это запускает ряд химических реакций, которые могут вызвать гибель целой клетки.

Митохондриальные болезни

Инсульт занимает 2-е место в мире в перечне факторов летального исхода. Отследить последствия инсульта можно на уровне клеток, а именно: гибель митохондрий провоцирует инсульт. По статистике частота митохондриальных болезней у людей с инсультом 0,8-7,2%. Важный фактор тяжелых митохондриальных заболеваний – генетическая предрасположенность. 

Митохондриальные заболевания

Синдром MELAS

Относится к группе митохондриальных недугов, связанных с точечными мутациями в митохондриальной ДНК (митохондриальная энцефаломиопатия, лактатацидоз, инсультоподобные эпизоды). Возможна комбинация с поражением эндокринных желез (щитовидки, околощитовидных и поджелудочной желез). 

Синдром MERRF

Вызван мутациями митохондриальной ДНК - нарушениями нуклеотидной последовательности. Это грозит сбоем образования митохондриальных белков.

Инсульт и митохондрии

Ключевые причины инсультов лежат в плоскости атеросклероза. Митохондрии определяют только тяжесть повреждения и скорость повреждения головного мозга.

Когда происходит «закупорка» сосуда, очень важно время. Чем быстрее больному окажут помощь и нормализуют кровоток, тем слабее будут повреждение и последствия. 

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После инсульта невероятно важно то, в каком состоянии пребывают клеточные митохондрии пострадавшего участка ткани. Через время возможна реперфузия - восстановление кровотока, когда к митохондриям снова начинает поступать кровь. Здоровые митохондрии обеспечивают преимущества по времени – чем они здоровее, тем дольше мозг в состоянии продержаться без поступления кислорода. Кровоток восстановится или самостоятельно, или больному окажут помощь, и повреждение мозга не случится / окажется минимальным.

Общие факторы развития инсульта

  • Длительное снижение кровяного давления. Например, у гипотоника во сне, у гипертоника – при превышении дозы снижающих давление лекарств. Причинами могут быть и недуги, при которых организм теряет воду (кровотечение, высокая температура, рвота, понос). 
  • Повышенное кровяное давление.
  • Сахарный диабет.
  • Болезни сосудов головного мозга: стеноз сонных / мозговых артерий, болезнь Такаясу.
  • Сдавливание сосудов, которые питают мозг, в области шейного отдела (при остеохондрозе, спондилезе шейных позвонков). 

Митохондриальные болезни

Факторы ишемического инсульта

Ишемический инсульт (преобладает среди всех типов инсульта) развивается, если к области мозга прекращается поступление крови (кислорода). Вызвано это следующими проблемами сердца и сосудов:

  • Атеросклероз. Для него характерно уменьшение диаметра сосуда из-за формирования на стенке холестериновой бляшки.
  • Инфекционный эндокардит, пороки клапанов сердца. Разбалансированное сокращение разных участков сердца вызывает в нем застойные явления, в итоге формируются тромбы, которые, отрываясь, проникают в системы артерий мозга и локально перекрывают кровоток.

Факторы геморрагического инсульта

  • Артериальная гипертония.
  • Сосудистые мальформации и аневризмы.
  • Атеросклероз.
  • Воспаления стенок артерий.
  • Хронические интоксикации.
  • Авитаминозы.
  • Нарушения свертываемости крови (например, в результате приема гормональных контрацептивов).

Инсульт вызывает кислородное голодание

Проблема гипоксии в том, что митохондрии перестают работать, и клетки (головного мозга) погибают. 
Если предположить, что во время гипоксии в головной мозг попали новые митохондрии и энергия в виде АТФ, гипоксия не оказала бы своего пагубного воздействия на мозг. Головной мозг работал бы на энергии АТФ.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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