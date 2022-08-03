Минус 5 сантиметров в талии: остеопатическая техника от обвисшего живота

Организм неохотно отдает жир на животе. Поэтому если диета не помогает, примените эту потрясающую технику массажа и вскоре заметите, что процесс сдвинулся с мертвой точки.

Уменьшение объема талии, достаточно сложное и кропотливое занятие. В организме женщины генетически заложена жировая прослойка вокруг талии, которая призвана согревать будущего ребенка и защищать его от травм. Поэтому она сохраняется даже при жестких диетах и физических упражнениях. Приходится работать с двумя формами жира – подкожным и висцеральным, который обволакивает внутренние органы, затрудняет их активность и становится фактором, провоцирующим различные расстройства организма.

Как работает остеопатический массаж живота

Кроме того, что массаж улучшает трофику тканей, кровообращение и благодаря глубокой проработке воздействует на висцеральный жир, он направлен на высвобождение и расслабление спазмированных участков мышц. Из-за неправильной осанки и сидячего образа жизни мышцы живота слабые, но так как позвоночник все равно надо поддерживать, некоторые участки вынуждены принимать на себя всю нагрузку. Из-за постоянного напряжения мышцы «деревянеют», скукоживаются и уменьшаются в размерах.

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К чему это приводит спазм участков мышц живот:

1. Сокращается расстояние между ребрами и тазовыми костями. Обратите внимание — у женщин с тонкой талией это расстояние всегда больше, чем у женщин с Н-образной фигурой. Спазм мышц приводит к тому, что ребра и бедра как бы подтягиваются друг к другу, живот начинает выпирать и обвисать, талия становится шире. По этой причине помогает лежать на валике — с его помощью растягивается позвоночник, а значит, и расстояние между ребрами и тазом.

2. Ухудшается лимфодренаж. Мышцы пронизывают лимфатические каналы. Если мышца спазмирована, напряжена, лимфоток ухудшается, появляется застой жидкости, что приводит к лишним объемам. Если ваш живот мягкий и как будто «плещется» от воздействий, скорее всего, кроме жира у вас скопилось много жидкости. Помните, для красивого живота нужно не только качать пресс, но и уметь расслаблять мышцы.

3. Ухудшается расщепление жиров. Чтобы жир сжигался, к нему должен в достаточном количестве поступать кислород и связующие вещества. Спазмированные мышцы кора не дают нужным веществам доступ к жировой прослойке, поэтому жир тут «горит»медленней всего.

Помимо прочего, такой массаж поможет в борьбе с животом при диастазе прямой мышцы.

Техника массажа для уменьшения объемов живота

Разогрев

Массаж следует проводить только через два часа после приема пищи. Эффективность повысится, если соблюдать правильное питание и усилить двигательную активность. Рекомендуется принять горячую ванну или душ. Можно использовать для дополнительного очищения кожи живота морскую соль или скрабирующие вещества. Живот и талию нужно растереть жесткой рукавичкой (движения выполняйте только справа налево), после чего насухо вытереть. Сам массаж проводится на сухую, поэтому не используйте крем.

Самомассаж нужно делать лежа на достаточно твердой поверхности. Любые массажи начинаются с поглаживания, затем переходят в растирание, разминание мышц, затем проводят вибрационные движения и заканчивают опять поглаживаниями. Все движения в области живота проводят только по ходу движения кишечника – справа-налево и от края к центру. Кожные покровы должны слегка покраснеть.

Пощипывания

Этот вид движений, улучшает обмен веществ, ускоряет кровообращение, укрепляюще действует на пресс, тонизирующее на кожные покровы.

Легкими движениями пощипывайте кожу, немного оттягивая ее. Начиная с мягких пощипываний, постепенно усиливайте их. Допускается массаж одной или сразу обеими руками, в зависимости от удобства. Время выполнения – до 10 минут.

Проработка креплений мышц

Этот этап может быть довольно неприятным, особенно для тех, у кого слабые мышцы спины и кора.

Начните с ребер. Втяните живот и осторожно пытайтесь залезть пальцами под ребра. В то же время воздействуйте на мышцы, пытайтесь их расслабить. В идеале пальцы должны довольно глубоко входить под ребра, не доставляя болезненных ощущений. В течение нескольких минут прорабатывайте места, в которые упираются пальцы, пытайтесь их расслабить.

Далее то же самое пытайтесь проделать с тазовой костью. Следите, чтобы не было слишком больно. Лучше набраться терпения и выполнять массаж каждый день, постепенно прийдя к нужному результату, чем в попытках похудеть за один вечер повредить себе мягкие ткани.

Теперь возвращаемся к ребрам. Поставьте руки на место, где сходятся правое и левое ребра, прямо в выемку. Теперь попытайтесь собрать валик кожи и жира и потяните его вверх. Обычно в этом месте ткани слипшиеся и фиброзные, тянутся болезненно и постоянно ускользают. Наберитесь терпения. В начале делайте как сможете, но прикладывайте усилия, пытайтесь как бы оторвать кожу. Потом будет становится легче.

Растягивание

Поставьте ладони на живот, слегка нажмите и тяните одной рукой вниз, другой вверх, как будто растягиваете кожу. Во время этого приема старайтесь воздействовать на мышцы, а не только на кожу. Может появится неприятное растягивающее ощущение — это норма. Растягивание мышц это всегда неприятно. Делайте такие растягивание по разным направлениям вертикально.

Для закрепления результата регулярно работайте над осанкой, делайте растяжки спины и позвоночника. Укрепляйте спину, тогда нагрузка будет распределяться равномерно, спазмов отдельных участков мышц не будет.

Какие еще техники массажа помогают убрать живот

Баночный массаж. Этот вид массажа довольно болезненный, часто остаются синяки и кровоподтеки. Затем кожа привыкает, и неприятные ощущения перестают беспокоить.

Массирования специальными банками проводят только в положении лежа. Перед проведением следует покрыть обрабатываемую область маслом, косметическим вазелином или кремом. Для самомассажа лучше применять силиконовые баночки, которые имеются в широкой продаже.

Вначале следует легким нажатием выпустить излишки воздуха. Осторожно приложите баночку к коже живота, она должна проникнуть внутрь на 1-2 см. Затем, скользящими движениями передвигайте баночку по коже. Процедуру нужно делать через день, примерно два месяца.

С помощью водных струй. Процедуры действуют не только на подкожные накопления, но и на висцеральный жир. Они стимулируют работу органов и ускоряют обмен веществ.

Это наиболее простой вид массажа легко делать в душе. На область живота направьте сильную струю прохладной воды и водите ей по животу по направлению часовой стрелки. Можно делать массаж, ускоряя и замедляя движения, усиливая и уменьшая напор воды.

Медовый массаж. Его не делают людям с волосяным покровом в области живота. Для них он будет очень болезненным. Эффективность заметна с первой процедуры – может выделяться жидкость из пор, будет заметно покраснение, липкое вещество потемнеет от выделяющихся шлаков.

Примерно две ложки жидкого натурального меда нанести на ладони. Затем ладонь прикладывают к коже и с усилием отрывают. Процедура может быть дискомфортной. Продолжительность сеанса – около получаса, через день. Курс – 15-20 процедур.

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Противопоказания к процедуре массажа живота

поражения кожных покровов – травмы, царапины, аллергические высыпания, дерматологические болезни;

любые новообразования;

беременность и период кормления;

острая форма любого заболевания;

лихорадочные состояния – общие или локальные;

болезни сердца или сосудов;

имеющиеся на области живота или талии – крупные родинки, папилломы.

Также, не допускается проведение массажа во время менструации. опубликовано econet.ru

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