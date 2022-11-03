Микроинсульт: как распознать и предотвратить катастрофу мозга

Проблемы, связанные с кровоснабжением головного мозга относятся к разряду тех, которые не стоит "окладывать в долгий ящик". Если у вас имеется предрасположенность к сосудистым заболеваниям или проявляются тревожные симптомы, немедленно обращайтесь к специалисту, чтобы пройти диагностику и предупредить микроинсульт.

Что такое микроинсульт? Это внезапное нарушение кровоснабжения головного мозга. Термин «микроинсульт» – не из научного словаря. Специалисты предпочитают формулировать проблему как транзиторные ишемические атаки (ТИА). Данное состояние случается по причине спазма сосудов мозга или формирования тромбов.

Что важно знать про микроинсульт

ТИА – предшественник реального инсульта. Это тревожный звоночек для больного и его близких, который даёт понять, что пора провести серьёзную диагностику и организовать терапевтические мероприятия.

Головной мозг испытывает потребность в кислороде и определенных химических соединениях, транспортируемых по сосудам. Без нормального, беспрепятственного кровотока нервные клетки гибнут буквально за считанные минуты.

Когда происходит ТИА, перекрытие в сосуде рассасывается, без медицинского вмешательства. Но

даже кратковременная помеха в нормальном доступе кислорода влечёт за собой опасные последствия для мозговых тканей. Тем более, если оно случается не один раз. Суммарный ущерб от микроинсультов можно сопоставить с ущербом от одного инсульта.

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Причины микроинсульта

Ключевая причина – жаркая погода. В жару имеет место обезвоживание организма, кровь густеет и риск формирования тромбов возрастает в разы. Проблему усугубляет тот факт, что многие люди трудятся буквально на открытом солнце. Чрезвычайно опасно продолжительное пребывание в согнутой позиции с опущенной вниз головой. Это усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему ивызывает разрыв сосудов.

Чаще ТИА наблюдаются у лиц в возрасте от 65 лет. Тут играют роль и возрастные изменения сосудов, и хронические недуги.

Но не стоит забывать, что каждый 4-ый приступ происходит у лиц в молодом возрасте. Что провоцирует это опасное явление? Это и всеобщее ухудшение состояния здоровья, и порочное питание, и пагубные привычки, и стрессы.

Кто относится к группе риска:

лица, страдающие гипертонией;

лица, страдающие атеросклерозом;

поклонники табакокурения;

лица, имеющие патологии ритма сердца, ишемию, лица, перенесшие эндокардит;

лица, страдающие сахарным диабетом;

лица с высокой свертываемостью крови;

лица, принимающие гормональные медикаменты;

лица с лишним весом тела;

лица с остеохондрозом шейного отдела.

Признаки микроинсульта

Важно знать, каковы сигналы микроинсульта, чтобы вовремя принять меры.

Итак:

внезапная, усиливающаяся головная боль, головокружение;

онемение лицевой области, нижней или верхней конечности;

проблемы со зрением, вспышки, чёрные точечки;

сбой координации движений (человека «качает», возможно падение на землю);

болезненная реакция на яркий свет, интенсивный звук;

скачок давления;

тошнота, рвота;

проблемы с речью (больной затрудняется произнести простую фразу, своё имя, медлит с ответом на простой вопрос, путается).

Неотложные действия при ТИА

Терапевтическое окно (срок, когда микроинсульт снимается без послед¬ствий) – максимум 4,5 часа.

При первом подозрении на микроинсульт сразу же вызываем скорую. Симптомы могут через минуту прекратиться, но рисковать здоровьем всё же не следует. Ведь приступ может вернуться в ближайшее время.

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До прибытия специалистов рекомендуется сделать следующее: перевернуть больного на один бок, обеспечить поступление воздуха и полный покой. Медикаментозные препараты в данной ситуации не используются - это может привести к ухудшению состояния. Если человек с приступом ТИА имеет хронические недуги и принимает определенные медикаменты, важно сообщить об этом докторам.

Последствия микроинсульта

ТИА возвращается у 1/3 лиц. У каждого 10-го в продолжение 3-х месяцев после микроинсульта происходит инсульт.

Микроинсульт – это серьёзный удар по здоровью. Даже если симптоматика уходит без терапевтического вмешательства, это говорит о том, что нервные клетки подвержены критическому дефициту кислорода и отмирают.

У лиц после микроинсульта становится хуже память, возникают проявления слабоумия, портится характер.

Реабилитационные мероприятия при микроинсульте

У человека после перенесенного ТИА могут отмечаться последствия: слабость, потеря нормальной чувствительности лица, конечностей, слабость в нижних или верхних конечностях, неуверенная речь, ухудшение памяти, трудности с глотанием, депрессивное состояние.

Реабилитация включает комплекс занятий с физическим терапевтом, акватерапию, массаж, приём необходимых препаратов, пребыванием под контролем невролога и психолога. Человеку необходим персональный режим сна, труда и отдыха. Комплексные реабилитационные мероприятия сокращают время восстановления, снижают вероятность инсульта и тяжёлых последствий.

Профилактические меры против микроинсульта

Во-первых, контроль артериального давления. Если наблюдается систематическое повышение/понижение давления, важно пройти кардиологическое обследование. Указанные два состояния обычно являются причинами сбоя кровообращения мозга.

Во-вторых, контроль показателя холестерина. Высокое содержание липопротеинов низкой плотности повышает вероятность микроинсульта.

В-третьих, физическая активность. Полезно больше ходить пешком, бегать, плавать. Имеет значение и контроль веса тела.

В-четвёртых, отказ от пагубных привычек. Курение, спиртные напитки, недосыпание, стойкие стрессы подрывают здоровье.

В-пятых, соблюдение предписаний медиков.

Ряд заболеваний, предрасполагающих к ТИА, показывают изменения в составе крови, из этого следует, что полезно систематически сдавать анализ крови. Особо внимательными должны быть лица, которые страдают головокружениями, обмороками, укачиванием в транспорте. Названные состояния свидетельствуют о слабости сосудистой системы и предполагают наблюдение специалистов.

Будьте внимательны к своему здоровью, не оставляйте без внимания сигналы организма, проходите вовремя диагностику и следуйте предписаниям докторов, чтобы свести к минимуму риск микроинсульта.опубликовано econet.ru.

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