Микробиота и пищеварение

Наиболее распространенный вопрос, связанный с пищеварением: "Сколько раз в день нужно есть?" Кратность приемов пищи зависит от индивидуальных особенностей организма. Поэтому далеко не всем подходит интервальное голодание. Какой анализ нужно сдать, чтобы узнать, понижена ли кислотность желудка? Как восстановить ЖКТ после перенесенного коронавируса? Давайте разбираться.

Связь микрофлоры кишечника и пищеварения очевидна. И пищеварительные проблемы нужно решать при помощи правильной диагностики. Вот распространенные вопросы, связанные с микрофлорой, которые пациенты задают своим докторам.

Микрофлора влияет на пищеварение

Через сколько по времени нужно есть в течение дня?

Многое зависит от того, насколько быстро человек метаболизирует углеводы. От этого и рассчитывается оптимальная кратность приема пищи.

Есть много спорных моментов.

Например, есть редко не рекомендуется из-за нарушения желчеоттока. Если человек придерживается модного сегодня интервального голодания, нивелировать это можно с помощью употребления горячей воды, костного бульона между приемами пищи.

Что касается интервального голодания для тех, у кого быстрый метаболизм или синдром хронической усталости, то лучше питаться более часто (оптимально – 3 раза в день).

При низком кортизоле интервальное голодание не подойдет.

Также оно не подойдет при высоком лептине (лучше есть в одно и то же время, 3-4 раза в день).

Общепринятый вариант - трехразовый прием пищи (исключая перекусы, если нет выраженной надпочечниковой недостаточности).

4-я неделя беременности: микробиота нарушена. Что делать?

Назначается исследование микробиоты ХМС по Осипову (точный анализ крови, который показывает баланс микрофлоры в кишечнике).

С 12 недель мама начинает передавать свою микробиоту малышу. Поэтому ее оптимизация очень важна.

При беременности может наблюдаться пониженная функция оттока желчи. Мероприятия:

Пить горячую воду между приемами пищи.

Растительные препараты, улучшающие отток желчи (экстракт артишока).

Ферменты, которые улучшают пищеварение и усвоение веществ.

Это позитивно повлияет на микробиоту.

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Какой анализ нужно сдать, чтобы узнать, понижена ли кислотность желудка?

Соляная кислота в желудке помогает переваривать пищу: обеззараживает ее и проводит первичное расщепление пищевых продуктов для дальнейшей обработки ее ферментами.

Кислотность измерить можно натощак, когда делаем фиброгастродуоденоскопию (ФГДС). Это эндоскопический метод диагностики пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки . Но мы не знаем, насколько это функционально достаточно, ведь анализ проводится на голодный желудок. Когда же начинает поступать пища в пищеварительный тракт, уже нельзя измерить уровень кислотности.

. Но мы не знаем, насколько это функционально достаточно, ведь анализ проводится на голодный желудок. Когда же начинает поступать пища в пищеварительный тракт, уже нельзя измерить уровень кислотности. Простой метод исследования – копрограмма. Это лабораторный анализ кала, который позволяет оценить его характеристики и выявить проблемы ЖКТ, включая воспаления и дисбактериоз.

Яркий признак пониженной кислотности - если мы находим в каловых массах непереваренные мышечные волокна (белок трудно переваривается).

Симптомы пониженной кислотности после еды: ощущение переполнения после белковой пищи, отрыжка.

Как восстановить ЖКТ после перенесенного коронавируса?

Шаблонных методов пока нет. У всех микробиота страдает по-разному. И тактика в этих ситуациях будет разная.

Можно пройти исследование микробиоты ХМС по Осипову и сдать анализ кала на генетический материал бактерий.

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