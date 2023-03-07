Микробиом: Лучший способ оптимизировать флору кишечника

Активность микробиома кишечника влияет на ваши иммунные реакции, работу нервной системы и играет определенную роль в развитии неограниченного количества заболеваний, включая пищевые аллергии.

Микробиом вашего организма - это колонии различных микробов, которые обитают в вашем кишечнике и в других местах, и на вашем теле, которые настолько же уникальны, как и ваш отпечаток пальца. Он варьируется от человека к человеку на основе таких факторов, как диета, образ жизни, история болезни, географическое положение и даже родословная.

Микробиом — одна из самых сложных экосистем на планете

С точки зрения соотношения, ваши бактерии превосходят количество клеток вашего тела в отношении 10-1, а вирусы превосходят количество бактерий 10-1! Таким образом, ваше тело является не только домом для 100 триллионов бактерий, но в нем также может находиться около одного квадриллиона вирусов (бактериофагов).

Все эти организмы выполняют множество функций в ключевых биологических системах и нуждаются в надлежащей сбалансированности и заботе, чтобы поддерживать хорошее здоровье.

Например, ваши кишечные бактерии влияют на ваши иммунные реакции, работу нервной системы и играют определенную роль в развитии неограниченного числа заболеваний, включая пищевые аллергии, о чем свидетельствуют недавние исследования.

Противоаллергенные препараты популярны на Западе

Пищевая аллергия затрагивает около 15 миллионов человек, в том числе 1 из 13 детей. Тревожная статистика также указывает на то, что количество потенциально смертельных пищевых аллергий растет. Например, только с 1997 по 2011 год количество случаев пищевых аллергий у детей выросло на 50 процентов!

Дети, живущие в городах, подвергаются наибольшему риску. В одном исследовании 10 процентов детей, выросших в крупных городах, имели пищевую аллергию к пяти годам. Двадцать девять процентов развили пищевую чувствительность. Наиболее распространенной пищевой аллергией был арахис (6 процентов), затем яйца (4,3 процента) и пастеризованное молоко (2,7 процента).

У жителей города также повышенный риск развития астмы и других экологических аллергий. Точно так же в Великобритании каждый третий человек имеет аллергию на что-то, будь то пыльца, пылевые клещи или еда.

Предыдущие исследования привели к параллели между ростом аллергии и повышенным использованием антибиотиков и антимикробных препаратов. По мнению британских исследователей, воздействие антибиотиков на ранней стадии жизни может увеличить риск развития у вашего ребенка экземы на 40 процентов.

Другие ученые ясно показали, как генетически модифицированные продукты и использование сельскохозяйственного гербицида глифосата разрушают кишечные бактерии и способствуют аллергиям. Одно недавнее исследование добавляет еще больше доверия к гипотезе о нарушенном микробиоме.

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Некоторые бактерии кишечника защищают от пищевых аллергий

В исследовании на мышах было обнаружено, что обычные кишечные бактерии, называемые клостридия, помогают предотвратить сенсибилизацию пищевых аллергенов. Фактически, иммунные реакции на пищевые аллергены были отменены после того, как бактерии клостридия были помещены обратно в мышей.

Другой распространенный тип кишечных бактерий, бактероиды, не имел такого эффекта, из чего следует, что клостридия может иметь уникальную роль в этом отношении.

Используя генетический анализ, исследователи определили, что клостридия инструктирует иммунные клетки продуцировать сигнальную молекулу под названием интерлейкин-22 (IL-22), которая, как известно, снижает проницаемость слизистой в вашем кишечнике.

Другими словами, это помогает предотвратить синдром протекающего кишечника - заболевание, которое позволяет аллергенам проникать в ваш кровоток, тем самым создавая иммунный ответ.

Исследователи предполагают, что это открытие может в конечном итоге привести к пробиотической терапии для лечения пищевой аллергии. Как сообщает HealthCanal.com:

«Вызывая иммунные реакции, которые предотвращают попадание пищевых аллергенов в кровоток, клостридия минимизирует воздействие аллергена и предотвращает сенсибилизацию - ключевой шаг в развитии пищевой аллергии ...

Хотя причины пищевой аллергии ... неизвестны, исследования намекнули, что современные гигиенические или диетические методы могут играть определенную роль, нарушая естественный бактериальный состав организма ...

«Экологические стимулы, такие как чрезмерное употребление антибиотиков, диеты с высоким содержанием жиров, роды посредством кесарева сечения, удаление общих патогенов и даже кормление детским питанием, повлияли на микробиоту, с которой мы эволюционировали», - сказала старший автор исследования Кэтрин Наглер, доктор философии, профессор пищевых аллергий в институте Баннинга в Чикагском университете.

«Наши результаты показывают, что это может способствовать повышению восприимчивости к пищевой аллергии».

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Раннее разрушение кишечной флоры может также способствовать проблемам с метаболизмом

В дополнение к повышенному риску возникновения аллергии раннее нарушение микробиома может также оказывать долгосрочное воздействие на ваш метаболизм.

В одном из недавних исследований предполагается, что воздействие антибиотиков на младенцев может на самом деле предрасполагать их к ожирению.

Исследование, опубликованное в журнале Cell, указывает на то, что есть время, когда изменения в микробиоме могут оказать серьезное и долгосрочное влияние на метаболизм вашего тела.

Это окно находилось в первом месяце жизни у мышей. Если перевести это на человеческий временной масштаб, если эффект будет полностью применим к людям - это будет соответствовать временным рамкам первых шести месяцев; возможно, до первых трех лет.

Мыши, получавшие антибиотики в течение первых четырех недель жизни, выросли на 25 процентов тяжелее и имели на 60 процентов больше жира в организме, чем контрольная группа.

Исследователи идентифицировали четыре специфических вида кишечных бактерий, которые, как представляется, имеют особое значение в отношении метаболизма:

Lactobacillus,

Allobaculum,

Rikenelleceae,

Candidatus arthromitus (последняя не встречается у людей).

Искоренение этих четырех видов бактерий в кишечнике мышей вызвало метаболические изменения, которые привели к ожирению.

Как сообщает The Guardian:

«Выводы ... основываются на более ранней работе, в которой дети, которым давали антибиотики до шестимесячного возраста, были более склонны к избыточному весу в возрасте семи лет.

«Это часть растущего количества доказательств того, что антибиотики имеют биологическую расплату», - сказал Мартин Блейзер, микробиолог, который возглавил исследование в Нью-Йоркском университете. «Наше исследование показывает, что могут быть необратимые последствия».

«Если ребенок очень болен, нет сомнений в том, что он должен получать антибиотики, но если случай незначительный, возможно, врач должен сказать «давайте подождем день или два», прежде чем снова осматривать ребенка.

Врачи выдают антибиотики, думая, что они не причинят никакого вреда, но это свидетельствует о том, что такая возможность существует, - добавил Блазер ... - Мы обнаружили, что четырех недель антибиотиков было достаточно, чтобы помешать микробиому, и даже если он вернулся к норме после нескольких недель, мыши все равно растолстели».

Измененить микробиом легко с помощью соответствующих изменений в питании

Лучший способ оптимизировать флору кишечника - это диета. Во-первых, вам стоит избегать:

Зерна и сахара, поскольку они способствует росту патогенных дрожжей и других грибков. Зерна, содержащие глютен, особенно вредны для вашей микрофлоры и общего состояния здоровья.

поскольку они способствует росту патогенных дрожжей и других грибков. Зерна, содержащие глютен, особенно вредны для вашей микрофлоры и общего состояния здоровья. Генетически модифицированных продуктов, поскольку они содержат крайне высокие количества глифосата. Было обнаружено, что этот сельскохозяйственный гербицид уничтожает микробы и, как правило, преимущественно атакует полезные бактерии

поскольку они содержат крайне высокие количества глифосата. Было обнаружено, что этот сельскохозяйственный гербицид уничтожает микробы и, как правило, преимущественно атакует полезные бактерии Обработанных и пастеризованных продуктов, которые вредят хорошим бактериям в организме

которые вредят хорошим бактериям в организме Мяса животных, выращенных обычным способом и других продуктов животного происхождения; Животных на скотофермах регулярно кормят низкодозными антибиотиками и ГМО кормом для скота

Животных на скотофермах регулярно кормят низкодозными антибиотиками и ГМО кормом для скота Хлорированной водопроводной воды, поскольку хлор убивает не только патогенные бактерии в воде, но и полезные бактерии в кишечнике

Диета, полезная для кишечника, богата цельными, необработанными, неподслащенными продуктами, а также традиционно ферментированными или культурированными продуктами.

Ферментированные продукты также являются ключевым компонентом протокола GAPS, диеты, предназначенной для излечения и закупоривания кишечника. Ваша цель должна состоять в том, чтобы потреблять от одной четверти до половины чашки ферментированных овощей с каждым приемом пищи, но вам, возможно, придется поработать над этим.

Начните с одной-двух чайных ложек несколько раз в день, и постепенно увеличивайте объемы.

Если этого слишком много (возможно, ваше тело сильно скомпрометировано), вы даже можете начать с того, что выпьете чайную ложку рассола из ферментированных овощей, который богат теми же полезными микробами.

Вы также можете подумать о высокоэффективной пробиотической добавке, но поймите, что нет никакой замены настоящей пище. Правильно контролируемая ферментация усиливает специфическое питательное и фитохимическое содержание продуктов, тем самым улучшая здоровье.

Другие факторы окружающей среды, которые влияют на ваш микробиом

Помимо неадекватной диеты, на ваш микробиом также влияют различные факторы окружающей среды и выбор образа жизни. Время, проводимое в больнице увеличивает риск заражения чем-либо. Десятидневное пребывание означает 10% -ный шанс заразиться.

Некоторые из факторов, представляющих серьезную опасность для вашего микробиома, включают:

Антибиотики (используйте их только в том случае, когда это абсолютно необходимо, и убедитесь, что вы заново заселили свой кишечник с помощью ферментированных продуктов и / или хорошей пробиотической добавки)

(используйте их только в том случае, когда это абсолютно необходимо, и убедитесь, что вы заново заселили свой кишечник с помощью ферментированных продуктов и / или хорошей пробиотической добавки) НПВП (Нестероидные противовоспалительные препараты) повреждают клеточные мембраны и нарушают производство энергии митохондриями)

(Нестероидные противовоспалительные препараты) повреждают клеточные мембраны и нарушают производство энергии митохондриями) Ингибиторы протонной помпы (препараты, которые блокируют выработку кислоты в желудке, как правило, назначают при ГЭРБ, такие как Prilosec, Prevacid и Nexium)

(препараты, которые блокируют выработку кислоты в желудке, как правило, назначают при ГЭРБ, такие как Prilosec, Prevacid и Nexium) Антибактериальное мыло

Стресс

Загрязнение.

Как отмечается в недавнем докладе BBC News, отсутствие контакта с внешним миром может само по себе заставлять ваш микробиом быть «в дефиците». После отслеживания местоположения двух семей в течение 24 часов исследователи обнаружили, что члены семьи потратили в среднем 91 процент времени в помещении.

Эта тенденция может на самом деле быть одним из движущих факторов роста статистики аллергии в современном мире - одним словом; мы недостаточно подвергаемся влиянию полезных бактерий, которые люди получали из самой земли.

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По словам BBC:

«Возможно, чтобы уменьшить шансы на развитие аллергии нам легче всего просто выйти на улицу. Независимо от того, прогулка ли это с собакой или поход в школу, данные свидетельствуют о том, что быть на улице и дышать свежим воздухом полезно для здоровья.

Одно исследование даже показало, что если у вас дома больше растений и цветов, то у вас не только будет больше шансов иметь множество бактерий на вашей коже, но также меньше шансов развить аллергию.

Профессор Грэм Рук из Университетского колледжа Лондона называет эти бактерии нашими «старыми друзьями» и не сомневается в их важности для нашего здоровья. Он говорит: «В какой-то мере, осознание того, что люди на самом деле являются экосистемами и что мы так сильно зависим от этих микроорганизмов, вероятно, является самым важным достижением в медицине за последние сто лет».опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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