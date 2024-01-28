Межреберная невралгия: как избавиться от боли

Причиной межреберной невралгии может быть переохлаждение, травма, резкий рывок (например, в спорте). При межреберной невралгии боль острая, нестерпимая, она не позволяет даже вдохнуть. Как можно снять это болезненное состояние и чем оно опасно?

Что можно предпринять, чтобы снять боль? Рассказывает невролог, рефлексотерапевт Ирина БАРТОШ.

Есть три вида острой боли, которую очень трудно терпеть, это боль при воспалении тройничного нерва, при панариции и при межреберной невралгии, когда боль проходит по всему межреберному пространству, не дает нормально вдохнуть, повернуться, двигаться.

Межреберная невралгия опасна

Если острая боль ощущается с левой стороны в груди, очень часто человек думает, что это болит сердце и принимает валидол или нитроглицерин. Но если через 3-5 минут после их приема легче не становится, можно предположить, что это острая стадия невралгии. К тому же, при межреберной невралгии боль усиливается или ослабляется от перемены позы, при кашле, чего не происходит при сердечной боли.

Причиной межреберной невралгии чаще всего бывает переохлаждение, травма, например, человек получил удар в этом месте. Или из-за долгого пребывания в статической позе, тогда говорят, что человек «залежал» это место. Боль может появиться от резкого рывка, например, человек поднял тяжелый мешок, спортсмен сделал резкий рывок на старте…

В любом случае, при острой боли в груди очень важно вовремя обратиться к врачу, чтобы правильно определить диагноз. Врач может назначить укол (блокаду) лечебными препаратами, чтобы снять невыносимую острую боль. Назначит витамины группы В для восстановления нервов. Но самое главное – специалист сбалансирует все мышцы.

В домашних условиях я рекомендую использовать эфирное масло тимьяна, которым смазывают больное место. Или кремы охлаждающе-согревающего действия. При их нанесении мышцы вначале охлаждаются, а затем согреваются, что позволяет снять спазм. Очень хорошо снимают боль игольчатые аппликаторы.

Из народной медицины можно воспользоваться шалфеем. Запарить траву (например, полпачки), затем ее отжать, и саму траву выложить на хлопчатобумажную ткань. В теплом виде наложить вдоль болезненного ребра.

Если боль невыносимо терпеть, как первую помощь можно применить обезболивающие таблетки.

Чтобы снять боль и дать мышце отдохнуть, больное место нужно зажать, например, положить на него руку. Также можно наклеить тэйпер (продается в аптеках). Это своеобразная защита мышцы. Тэйпер прогревает ее, успокаивает, и мышца может отдохнуть. Он как бы приподнимает кожу, вследствие чего улучшается приток крови, больная мышца мобилизуется, что помогает ее восстановлению. Наклеивают тэйпер по всему ребру и позвонку. Через сутки его можно снять.

И еще – направьте дыхание в больную точку. Это тоже помогает снять боль.

Очень важно при межреберной невралгии делать упражнения на растягивание грудной клетки. Самое простое: сидя или стоя, руку поднять над головой и туловищем сделать наклон в противоположную месту боли сторону, при этом соблюдая дыхание. Например, у вас боль с правой стороны. Тогда вы поднимаете вверх правую руку, вдыхаете, затем делаете глубокий выдох, чтоб диафрагма аж втиснулась вглубь (выдох происходит со звуком «п-а-а-а-х»), задерживаете дыхание и на этой задержке делаете наклон влево. В такой позе задерживаетесь до счета «8». Делаете упражнение 5 раз.

Упражнение «Кошка». Станьте на четвереньки и прогибайте спину и грудную клетку вверх-вниз. Делайте упражнение плавно, без рывков. Тоже – 5 раз.

Особенно советую делать упражнение «Улитка». Оно очень хорошо растягивает позвоночник и спазмированные мышцы. Стоя, медленно наклоните сначала голову, затем опустите плечи, словно сворачивается улитка, постепенно, медленно наклоняйтесь так, чтобы позвонок шел за позвонком. И так же медленно разворачиваетесь в обратном порядке. Сделайте упражнение 3-4 раза.

При межреберной невралгии растянуть грудные мышцы помогает упражнение «Часы». Станьте лицом к стене на расстоянии половины или одного шага. Вытянутую вверх правую руку ставите на стенку в положение «12 часов» на циферблате. Затем, постепенно перемещаете ее по стене, словно по часовой стрелке, вправо. При этом голова и плечо левой стороны разворачивается полуоборотом в левую сторону (отжиматься не надо!). Нужно растянуть только грудные мышцы. А так как они похожи на веер, то каждый ее пучок растягивается поочередно.

Почувствовав усиление болезненности в каком-то положении, задержитесь в нем немного дольше. Если у вас болит с левой стороны, делаете то же самое, только другой рукой и против часовой стрелки. Это же упражнение можно делать в дверном проеме.

И не упускайте время. Межреберная невралгия не так уж безопасна. Она может влиять на сердце, так как ухудшает кровообращение, а, следовательно, и на иммунитет, вследствие чего могут пострадать и органы дыхания. Поэтому в будущем есть нехорошая перспектива заболевать инфекционными болезнями. Тем более, нельзя оставлять это состояние без внимания в связи с коронавирусом, который поражает дыхательную систему.опубликовано econet

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