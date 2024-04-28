Межпозвоночная грыжа: 3 упражнения Робина Маккензи при болях в спине

Более 50 лет применяется метод, который разработал новозеландский физиотерапевт Робин Маккензи. Предлагаем вашему вниманию 3 простых упражнения, которые можно выполнять при болях в спине.

Робин Маккензи разработал упражнения для позвоночника при болях механического характера в 1956 году, когда работал физиотерапевтом в Новой Зеландии. Причиной боли он считал растяжение мягких тканей. Это направление развивается особенно в Австралии и США и нашло применение при лечении грыж диска. При выполнении упражнений пульпозное ядро смещается вперед и снижается давление грыжи на твердую мозговую оболочку, что приводит к уменьшению неврологической симптоматики.

3 упражнения для позвоночника Робина Маккензи

Критерием успешности лечение по Маккензи является централизация боли (перемещение с ноги в поясницу) и ее уменьшение.

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Применение мануального мышечного тестирования позволяет точнее провести отбор для этого лечения и контролировать его успешность. При грыже диска сдавливается или натягивается нервный корешок. Это приводит к нарушению проводимости нервного импульса и снижению тонуса и силы в соответствующих мышцах. Если тонус мышцы восстанавливается во время упражнения - значит оно является лечебным.

1-е Упражнение Робина Маккензи

1-е упражнение. Лежа на животе прогнуться с опорой на предплечья. Остаться в этой позиции 2-3 минуты. Дыхание глубокое. Повторять каждые 2 часа.

2-е Упражнение Робина Маккензи

2-е упражнение. Лежа на животе отжимание с прогибом поясницы. Задержка на несколько секунд. Повторить не менее 10 раз подряд каждые 2 часа.

3-е Упражнение Робина Маккензи

3-е упражнение выполняется, когда острая боль уже прошла. Прогибы стоя. По 10 раз каждые 2 часа и после работы с согнутой поясницей.опубликовано econet