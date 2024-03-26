Методики профессора Ченг Ман Чинга: самомассаж почек, желудка, пальцев и глаз

Ченг Ман Чинг – известный профессор, который преподавал традиционную китайскую медицину. Он разработал четыре методики самомассажа – почек, желудка, пальцев рук и глаз. Эти методики способствуют нормализации работы внутренних органов, предотвращению развития различных заболеваний и укреплению здоровья в целом.

Во время самомассажа необходимо не допускать сокращения мышц, когда на них оказывается давление. Важно максимально расслабиться, сконцентрироваться на движениях и выполнять точное количество повторений.

Укрепление здоровья с помощью самомассажа

Самомассаж почек

Наиболее важная методика из всех четырех. Такой массаж желательно делать регулярно, он согревает почки за счет улучшения кровотока и нормализует работу мочеполовой системы. Выполняется он просто:

стоя с ровной спиной коснитесь тыльной стороной ладоней боковых «ямок» между грудной клеткой и бедренной костью;

запястьями выполняйте длинные массажные движения по диагонали;

повторите 49 раз внутрь и столько же наружу, максимально расслабив живот и спокойно дыша.

Самомассаж желудка

Этот метод улучшает работу пищеварительной системы. Если массаж выполнять регулярно, удастся уменьшить вес желудка за счет нормализации кровообращения в зоне живота. Выполнять массаж просто:

стоя с ровной спиной кулаком проведите по нижней части живота, чтобы ладонь при этом была направлена вверх;

когда кулак доходит к боку, продолжайте массировать желудок, но направив ладонь вниз;

повторите движения 36 раз, давление должно быть умеренным, не слишком слабым и не слишком интенсивным.

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Самомассаж пальцев

Эта техника позволяет улучшить кровообращение, особенно, если руки постоянно холодные, а также избавиться от напряжения в руках и предотвратить развитие артрита. Регулярное выполнение самомассажа поможет снять напряжение с плечевого пояса и облегчить состояние при головной боли, которая возникла в связи с перенапряжением верхней части тела. Массаж выполняется следующим образом:

охватите первые три пальца правой руки (большой, указательный и средний) пальцами левой руки;

немного потяните пальцы вверх от оснований к кончикам;

повторите 21 раз;

сделайте массаж в противоположном направлении – от кончиков пальцев к основаниям;

повторите 21 раз.

Самомассаж глаз

Массаж помогает снять усталость с глаз и улучшить зрение. Выполняется он просто:

массируйте оба глаза одновременно вокруг глазных яблок суставами больших пальцев;

другие пальцы при этом должны находиться под глазами;

движение начинайте с верхней части глаз к носу, затем вниз и к ушам;

повторите 36 раз.

Глаза во время массажа должны быть закрытыми. Желательно перед процедурой увлажнить кожу вокруг глаз, чтобы массаж не вызывал дискомфорта.опубликовано econet

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