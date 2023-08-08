Метеоризм: 10 научных фактов о газах в кишечнике

В желудке и кишечнике у взрослого человека содержится примерно 1 литр газов, которые образуются в результате жизнедеятельности микроорганизмов микрофлоры кишечника. У взрослого человека при дефекации и кроме этого из кишечника за сутки выводится до 0,1-0,5 литра газа.

Почему мы выпускаем газы, из чего они состоят и какие именно продукты питания больше всего вызывают газы в кишечнике? Метеоризм - это результат выработки смеси воздуха и газов в желудочно-кишечном тракте, которые являются побочными продуктами процесса пищеварения. Вот эти и другие факты о том, что делают все люди по несколько раз в день.

Что нужно знать о газах в кишечнике

10 фактов о газах в кишечнике

Продукты, вызывающие газообразование

Как избавиться от газов в кишечнике?

10 фактов о газах в кишечнике

1. Газы в кишечнике состоят из:

59 процентов из азота

21 процента водорода

9 процентов двуокиси углерода

7 процентов метана

4 процентов кислорода.

2. В среднем человек выпускает газы около 14 раз в день, образуя около 0,5 литров газов.

3. Газы в кишечнике воспламеняются.

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4. В момент образования, газы достигают температуры 37 градусов по Цельсию и выходят со скоростью 11 км в час.

5. Вы не сможете задохнуться своими газами, находясь в воздухонепроницаемой камере, так как концентрация газов не достаточно высока

6. Сероводород является веществом, которое придает газам неприятный запах. Продукты с большим содержанием серы, такие как фасоль, капуста, сыр и яйца являются основными виновниками.

7. Большинство газов в кишечнике образуются от проглоченного воздуха (азота и углекислого газа) и они почти не имеют запаха. Пузырьки таких газов большие и могут производить громкий звук.

Процесс переваривания и ферментации приводит к образованию различных газов. Такие пузырьки газов могут быть небольшими, беззвучными, но пахучими.

8. Человек выпускает газы даже после смерти.

9. Термиты считаются чемпионами по выпусканию газов. Они производят больше метана, чем коровы и загрязняющее оборудование. Другие животные, которые славятся своим метеоризмом: верблюды, зебры, овцы, коровы, слоны, лабрадор-ретриверы.

10. Бобовые действительно вызывают метеоризм. Тело человека не может переварить определенные полисахариды. Когда эти сложные углеводы достигают нижних отделов кишечника, бактерии начинают ими питаться, образуя много газов.

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Продукты, вызывающие газообразование

Овощи: брокколи, белокочанная капуста, цветная капуста, огурцы, лук, горошек, редиска

Бобовые (фасоль, горох)

Фрукты с большим содержанием сахара и клетчатки: абрикосы, бананы, дыни, груши, чернослив, изюм, сырые яблоки

Продукты с большим содержанием углеводов: пшеница, пшеничные отруби

Яйца

Газированные напитки, пиво, красное вино

Жаренная и жирная пища

Сахар и заменители сахара

Молоко и молочные продукты

Не все из этих продуктов вызывают повышенное газообразование, и вы можете обнаружить, что только определенные из них влияют на избыток газов в кишечнике.

Как избавиться от газов в кишечнике?

Как было уже сказано, человек не может полностью избавиться от газов в кишечнике, так как это является естественным процессом в организме. Однако если вы страдаете от повышенного метеоризма, есть несколько способов уменьшить газообразование.

1. Пересмотрите свое питание

Ограничьте потребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование. Лучше всего исключать продукты по одному и вести дневник, чтобы выяснить, кто является главным виновником.

Если вы стали есть больше продуктов с большим содержанием клетчатки (что способствует лучшему пищеварению), вы можете заметить, что количество газов в кишечнике увеличилось. Возможно, потребуется несколько дней или недель, чтобы ваш организм привык к новому питанию. Если нет, обратитесь к специалисту.

Термическая обработка пищи помогает уменьшить количество некоторых веществ, вызывающих повышенное газообразование. Но стоит предпочесть приготовление на пару, вместо варки, если вы хотите сохранить больше витаминов.

2. Пейте между приемами пищи

Если вы пьете воду во время еды, вы разбавляете пищеварительный сок, и еда не так хорошо переваривается. Старайтесь пить воду за полчаса до еды.

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3. Ешьте и пейте медленно

Когда вы быстро едите, вы заглатываете много воздуха, что также приводит к повышенному газообразованию.

4. Следите за своими привычками

Такие привычки как курение, жевание жевательной резинки, употребление напитков через трубочку, может наполнять ваш желудок избытком воздуха.

5. Избегайте искусственных подсластителей

Сорбитол и другие подсластители, использующиеся в продуктах "без сахара", также ухудшают состояние, так как они перевариваются бактериями кишечника, которые вырабатывают газ.

Кроме того вам могут помочь следующие средства:

Мята содержит ментол, который оказывает спазмолитическое действие на пищеварительный тракт и смягчает метеоризм.

Корица и имбирь уменьшают газообразование, успокаивая желудок.

Активированный уголь помогает уменьшить количество газов, так как обладает поглощающими свойствами.

Йогурт и другие продукты с пробиотиками приводят к равновесию кишечной микрофлоры, уменьшая газообразование.

Лекарства, содержащие симетикон, уменьшают вздутие и дискомфорт при повышенном газообразовании.опубликовано econet

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