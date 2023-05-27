Менопауза: Как справиться с приливами

Как справиться с приливами? Рекомендуется употреблять сою и соевые продукты два раза в день. Это поможет избежать приливов и предотвратит потерю костями кальция.

Биологическая жизнь женщины очень активна и начинается с наступления половой зрелости. Если у женщины появляются дети, то в ее организме происходит множество изменений, например, в период лактации. Когда женщина достигает определенного возраста, то наступает менопауза, и она сопровождается такими неприятными проявлениями, как приливы.

Приливы во время менопаузы: что нужно знать

Как это происходит

Рецепты, которые помогут победить приливы во время менопаузы

Не забудьте о физических упражнениях

Как это происходит

Во время приливов у женщины внезапно появляется ощущение, что ей стало жарко. Жар ощущается в области лица и верхней части тела. Приливы беспокоят женщину регулярно. В некоторых случаях они сопровождаются тошнотой, рвотой, излишним потоотделением, головокружением и другими подобными симптомами.

Причина этого заключается в снижении уровня эстрогенов из-за происходящих в этом возрасте гормональных изменений в женском организме. На снижение уровня эстрогенов неблагоприятное влияние оказывают и такие факторы, как сидячий образ жизни, курение, стрессы и полнота.

Приливы варьируются по частоте появления и длительности. У некоторых женщин это явление скоро проходит, и гормональный фон выравнивается. В других случаях проблема может растянуться на многие годы. Очень важно знать о том, какие именно факторы усугубляют ситуацию, и в соответствии с этим изменять некоторые привычки.

Конечно, любой женщине хотелось бы избавиться от приливов, ведь они доставляют немало проблем, особенно когда появляются в рабочее время. Женщины начинают нервничать и испытывать неудобство. Им становится трудно сосредоточиться на выполнении работы.

Всегда существует возможность приема гормональных медицинских препаратов. Однако случается, что через некоторое время проблема вновь возвращается. В связи с этим мы рекомендуем попробовать несколько домашних рецептов.

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Рецепты, которые помогут победить приливы во время менопаузы

Яблочный уксус

Яблочный уксус способствует обновлению и очищению организма, а также восполняет потерю минералов. В нем содержится более 30 необходимых человеку питательных веществ (большое количество витаминов, жирных кислот, минеральных солей, фосфор, кальций, калий, магний, сера, натрий, цинк, железо, фтор и другие вещества).

Яблочный уксус помогает справиться с дефицитом этих веществ, а также позволяет сбалансировать метаболизм.

Ингредиенты

2 столовые ложки чистого непастеризованного яблочного уксуса

Применение

Можно принимать яблочный уксус в чистом виде. Лучше всего делать это перед сном.

Если вам не нравится вкус чистого уксуса, растворите его в половине стакана теплой воды, овощного или фруктового сока.

Соя

В сое содержатся фитоэстрогены, вещества, схожие с женскими эстрогенами. Помимо этого, соя является богатым источником лецитина, который благодаря высокому содержанию кальция позволяет предотвратить остеопороз. Это помогает избежать потери костной массы, которая часто возникает у женщин в этом возрасте.

Рекомендуется включить в свой рацион следующие продукты:

соевое молоко;

соевый лецитин;

соевые бобы;

соевое мясо;

тофу.

Рекомендуется употреблять две порции продуктов с содержанием сои каждый день. Так, одну из них можно съедать по утрам для профилактики приливов, а вторую — вечером для заботы о здоровье костей.

Если вы никогда не ели сою, то, возможно, поначалу она покажется вам довольно безвкусной. Все дело в привычке.

Шалфей

Шалфей облегчит приливы во время менопаузы

Помимо содержания фитоэстрогенов, шалфей также обладает стимулирующими свойствами. Он улучшает кровообращение, благотворно влияет на тонус сосудов и помогает облегчить состояние женщины во время приливов.

Чаще всего шалфей употребляют в виде чая, отваров и настоев на вине (в последнем случае цветки шалфея замачивают в вине и оставляют настояться на ночь). Если у вас нет возможности приобрести свежий или засушенный шалфей, можно использовать его эфирное масло. Оно не менее полезно.

Ингредиенты

1 столовая ложка свежих листьев шалфея или 2 чайных ложки сухих листьев этого растения

Приготовление

Приготовьте настой листьев шалфея. Для этого положите необходимое количество в стакан и залейте горячей водой (примерно 90 градусов).

Закройте стакан крышкой или блюдцем и дайте настояться 30 минут. После этого настой необходимо процедить и выпить.

Повторяйте эту процедуру 3 раза в день.

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Семена льна

Когда симптомы менопаузы выражены слабо или умеренно, семена льна являются очень эффективным домашним средством.

Потерю эстрогенов организмом помогут восполнить содержащиеся в них фитоэстрогены. Это поможет справиться с приливами.

Также семена льна помогают победить запоры и снижают уровень холестерина в крови.

Ингредиенты

2 столовые ложки семян льна

Применение

Можно добавлять льняное семя в салаты.

Семена льна отлично сочетаются с йогуртом, а также могут стать полезным ингредиентом соков и супов.

Можно посыпать семенами льна бутерброды с сыром или джемом.

Красный клевер

Красный клевер не только поможет справиться с приливами, но и позволит снизить уровень холестерина в крови, нормализовать кровообращение, избавиться от неприятных ощущений в груди. Это средство играет важную роль в профилактике остеопороза.

Если вы принимаете какие-либо медицинские препараты, то перед употреблением красного клевера необходимо проконсультироваться с врачом.

Красный клевер используется в разных целях. Так, он выступает в качестве вкусовой добавки в пищевой промышленности.

Ингредиенты

2 чайные ложки сухого красного клевера

Приготовление

Приготовьте чай из клевера. Для этого необходимо положить две чайные ложки клевера в стакан и залить их горячей водой (90 градусов).

Закройте стакан крышкой и дайте чаю настояться 30 минут. После этого напиток необходимо процедить. Вот и все, теперь его можно пить!

Рекомендуется выпивать такой чай 2-3 раза в день.

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Не забудьте о физических упражнениях

Йога и приливы во время менопаузы

Физические упражнения не имеют прямой связи с облегчением состояния женщины во время приливов. Тем не менее они благотворно сказываются на состоянии здоровья в целом. Они наполняют тело энергией и помогают развеяться.

Можете выбрать любой тип упражнений: аэробику, ходьбу, бег, танцы или йогу.

Еще один хороший совет: постарайтесь одеваться так, чтобы одежда имела несколько слоев. В этом случае при наступлении приливов вы сможете снять часть вещей.

Наберитесь терпения и внимательно следуйте этим рецептам. Через некоторое время вы заметите, что ваше состояние улучшилось. Помните, что это один из этапов вашей жизни, который рано или поздно завершится, и все снова вернется к норме.опубликовано econet

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