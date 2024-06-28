Менопауза без гормонов

Тема заместительной гормональной терапии имеет как сторонников, так и убежденных противников. В период менопаузы возможны симптомы, связанные с дефицитом эстрогенов. Это косметические (птоз, морщины, сухость слизистых) и клинические нарушения (сердечно-сосудистые недуги, остеопороз).
Менопаузой называется прекращение менструальных циклов у женщин. Это своеобразный рубеж, определяющий выход из фертильного возраста (периода в жизни, в продолжение которого женщина способна вынашивать и рожать детей). Женская репродуктивная функция угасает примерно после 44 лет.
Менопауза, как правило, наступает в интервале 49-52 лет. В медицине принято считать за окончание менопаузы этап, когда у женщины менструации не наблюдались в продолжение года.
Если орган перестал синтезировать необходимый объем гормонов, возникает необходимость восполнить их дефицит извне заместительной (а при климаксе - менопаузальной) терапией.
Возможна утрата функции щитовидной железы в случае ее поражения (аутоиммунным процессом). В результате развивается гипотиреоз. Это заболевание характеризуется такими симптомами как
Терапия гипотиреоза предполагает назначение соответствующих гормонов.
В этот период жизни женщины наблюдается целый перечень «побочек» и последствий гипоэстрогении. Среди них:
Поэтому не стоит пассивно относиться к менопаузе и ждать, когда приливы сами по себе прекратятся. Если не имеется противопоказаний, при наступлении менопаузы (тем более преждевременной - до 45-50 лет) важно проконсультироваться со специалистом в вопросе назначения гормональной терапии.
Относительные \ абсолютные противопоказания для назначения гормональной терапии:
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Я соглашусь, принимать специальные препараты для стабилизации гормонов нужно обязательно. Причем есть масса растительный комплексов. Вот, например, ледис формула менопауза усиленная формула содержит экстракт клевера. Мне хорошо помогает, нервы крепкие, морщин меньше, да и общее самочувствие отличное.Ответить
Добавить комментарий