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Менопауза без гормонов

Автор: Econet 28 июня 2024 6800
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Тема заместительной гормональной терапии имеет как сторонников, так и убежденных противников. В период менопаузы возможны симптомы, связанные с дефицитом эстрогенов. Это косметические (птоз, морщины, сухость слизистых) и клинические нарушения (сердечно-сосудистые недуги, остеопороз).

Менопауза без гормонов

Менопаузой называется прекращение менструальных циклов у женщин. Это своеобразный рубеж, определяющий выход из фертильного возраста (периода в жизни, в продолжение которого женщина способна вынашивать и рожать детей). Женская репродуктивная функция угасает примерно после 44 лет. 

В каких случаях необходима гормональная терапия

Менопауза, как правило, наступает в интервале 49-52 лет. В медицине принято считать за окончание менопаузы этап, когда у женщины менструации не наблюдались в продолжение года.

Если орган перестал синтезировать необходимый объем гормонов, возникает необходимость восполнить их дефицит извне заместительной (а при климаксе - менопаузальной) терапией.

Гормональный дефицит на примере щитовидки

Возможна утрата функции щитовидной железы в случае ее поражения (аутоиммунным процессом). В результате развивается гипотиреоз. Это заболевание характеризуется такими симптомами как 

  • набор веса,
  • выпадение волос/бровей,
  • торможение обменных процессов в организме, 
  • нарушение репродуктивной функции, 
  • кардио-сосудистые патологии.

Терапия гипотиреоза предполагает назначение соответствующих гормонов.

Менопауза без гормонов

А как быть со снижением показателя эстрогена и наступлением менопаузы?  

В этот период жизни женщины наблюдается целый перечень «побочек» и последствий гипоэстрогении. Среди них: 

  • косметические симптомы (птоз, истончение дермы, процесс образования морщин, сухость слизистых оболочек), 
  • клинические симптомы (кардио-сосудистые заболевания, остеопороз).

Поэтому не стоит пассивно относиться к менопаузе и ждать, когда приливы сами по себе прекратятся. Если не имеется противопоказаний, при наступлении менопаузы (тем более преждевременной - до 45-50 лет) важно проконсультироваться со специалистом в вопросе назначения гормональной терапии.

Кому противопоказана гормональная терапия

Относительные \ абсолютные противопоказания для назначения гормональной терапии:

  • Избыточный вес, 
  • курение, 
  • малоподвижный образ жизни, 
  • эндотелиальная дисфункция - универсальное звено в патогенезе целого ряда недугов, в первую очередь сердца и сосудов (риск атеросклероза и тромбоза).опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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здоровье менопауза менструация щитовидная железа гипотиреоз сердце тромбоз сосуд эстроген

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Комментарии (Всего: 1)
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      Елена

      Я соглашусь, принимать специальные препараты для стабилизации гормонов нужно обязательно. Причем есть масса растительный комплексов. Вот, например, ледис формула менопауза усиленная формула содержит экстракт клевера. Мне хорошо помогает, нервы крепкие, морщин меньше, да и общее самочувствие отличное.

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