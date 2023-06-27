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Медово-чесночная паста: Всего 1 ложка натощак укрепит сосуды и улучшит кровообращение!

Автор: Econet 27 июня 2023 6440
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Чеснок в сочетании со специями улучшает вкусовые качества блюд. Он применяется практически во всех национальных кухнях. Чеснок еще с древности считается одним из наиболее эффективных средств против различных заболеваний, а максимальную пользу организму приносит употребление чеснока вместе с медом натощак.

Медово-чесночная паста: Всего 1 ложка натощак укрепит сосуды и улучшит кровообращение!

Чеснок обладает массой полезных свойств, в частности, антиоксидантными и противовоспалительными. В его составе содержится полезный компонент аллицин, который способствует нормализации в крови уровня холестерина, стабилизации артериального давления, укреплению сосудов и улучшению работы сердца. Чеснок помогает справиться с простудными заболеваниями, инфекциями, воспалениями, проблемами с органами дыхания и ЖКТ, артритом, диабетом и раком. Специалисты в сфере питания рекомендуют употреблять чеснок в сыром виде. Также из него можно приготовить эффективное лекарственное средство.

Как приготовить целебную смесь

Мед только усиливает полезные свойства чеснока. Употребляя мед с чесноком на протяжении недели натощак, удастся существенно улучшить самочувствие. Для приготовления смеси используйте натуральные продукты – пчелиный мед (одна чашка) и чеснок (10 зубчиков). Также понадобится небольшая стеклянная емкость с крышкой.

1. Измельчите чеснок в блендере.

2. Налейте в емкость мед и добавьте туда чеснок.

3. Закройте емкость крышкой и поставьте в прохладное место на неделю.

Принимать такое лекарство можно каждый день в течение недели по столовой ложке натощак, при желании разведя смесь водой. Затем необходимо сделать перерыв на пару недель и снова начать принимать лекарство. Чтобы смесь не кристаллизовалась, храните ее при комнатной температуре.

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Медово-чесночная паста: Всего 1 ложка натощак укрепит сосуды и улучшит кровообращение!

Чем полезен мед с чесноком?

  • Употребление такой смеси способствует:
  • улучшению кровообращения;
  • нормализации артериального давления;
  • снижению в крови уровня «плохого» холестерина;
  • уменьшению воспаления;
  • укреплению иммунитета;
  • устранению кашля;
  • облегчению состояния при простуде или гриппе.

Результат зависит от состояния конкретного человека и его образа жизни. Средство принесет организму пользу, если во время его употребления исключить из рациона сахар, жиры и фаст-фуд. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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