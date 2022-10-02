Медицинские причины раздражительности и агрессии: ТОП-14

Гнев – вполне здоровая эмоция человека, которая может проявиться у любого из нас, но, если вы выходите из себя чаще, чем пребываете в благожелательном настроении, пришло время задуматься. Что именно служит для вас триггером? Почему вы теряете над собой контроль в ситуациях, когда не так сложно держать себя в руках?

Гнев – вполне здоровая эмоция человека, которая может проявиться у любого из нас, но, если вы выходите из себя чаще, чем пребываете в благожелательном настроении, пришло время задуматься. Что именно служит для вас триггером? Почему вы теряете над собой контроль в ситуациях, когда не так сложно держать себя в руках? Давайте разбираться.

Агрессия как симптом заболевания

Любого человека, даже самого спокойного и уравновешенного, реально вывести из себя. Но ничем не мотивированная агрессия может оказаться признаком психического, неврологического, соматического недуга.

Помимо психологических факторов, злость и раздражительность являются побочным проявлением ряда состояний и проблем со здоровьем. Вот основные из них:

1. Гипертиреоз

Гнев может быть спровоцирован чрезмерно активной щитовидкой – гипертиреозом. Обычно данная патология встречается у женщин (1 случай на 100 человек), а перемены в характере возникают из-за синтеза чрезмерного количества тироидного гормона указанным органом. Тироидный гормон действует на обмен веществ, частоту сердечных сокращений, t тела и функции головного мозга.

Помимо раздражительности и вспыльчивости у пациента могут наблюдаться беспричинная утрата веса, тремор, усиленное потоотделение, покраснение кожных покровов. Состояние поддается корректировке медикаментами.

2. Высокий холестерин

Миллионы людей на планете принимают статины для снижения показателя холестерина в крови и минимизации риска сердечно-сосудистых патологий. Но одним из побочных эффектов применения указанных препаратов может стать испорченный и сварливый характер. Специалисты предполагают, что низкий холестерин уменьшает показатель серотонина или, как его еще называют, «гормона счастья», что усложняет контроль над гневом.

Низкий холестерин еще связывают с депрессивными состояниями и суицидальными наклонностями. В целях избежать подобных проявлений необходимо снижать показатель холестерина плавно.

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3. Диабет

Низкое содержание сахара в крови может вызвать беспричинные приступы гнева. Показатель сахара влияет на ткани тела, и ткани мозга – в том числе, в результате чего возможен дисбаланс химических соединений (например, серотонина).

Это влечет за собой такие проявления, как агрессия, гнев, тревожность и панические атаки. Сахаросодержащие пищевые продукты могут стабилизировать состояние в продолжение 20 мин. Но это экстренная мера, которую практиковать постоянно не желательно. Гораздо важнее не допускать "падения сахара".

4. Депрессивные состояния

Депрессия вполне может заставить переживать гнев, тревожность и раздражение. Это относится в большей мере к мужчинам из-за особенностей мужской психики. Агрессивное поведение определяется и личностными характеристиками. Кто-то по своей натуре боле гневлив, а заболевание/ медикаменты только усугубляют положение. И проблема нарастает как снежный ком.

5. Болезнь Альцгеймера

По ходу развития болезни Альцгеймера у пациента возникает ряд психологических и поведенческих изменений. Это и раздражительность, и немотивированные приступы гнева. Данное заболевание воздействует на определенные мозговые области (лобную долю, которая отвечает за личные характеристики). К сожалению, повернуть процесс распада личности при данной проблеме не представляется возможным.

6. Патологии печени

В классической медицине с давних времен лекари связывали печень с эмоцией злости. Определенные болезни печени (цирроз, гепатит) ведут к печеночной энцефалопатии, что провоцирует изменения в характере: ворчливость и агрессию.

Дело в том, что, когда в печени аккумулируются токсины, они поступают в кровь и могут воздействовать на головной мозг. А это, в свою очередь, влечет за собой негативные реакции.

7. Эпилепсия

Пациенты с эпилепсией могут переживать гнев непосредственно после приступа. Сами же припадки спровоцированы резкой вспышкой электрической активности в головном мозге. Это влечет за собой кратковременные нарушения трансляции межклеточных в мозге. Если имеет место сильный припадок, то за ним может следовать приступ гнева.

8. Предменструальный синдром

Есть мнение, что ПМС наблюдается, когда показатель гормонов эстрогена и прогестерона падает примерно за 7 дней до наступления месячных. Хотя пока данный механизм не совсем ясен, специалисты уверены, что это связано с реакциями, в которых участвует серотонин – упомянутый выше гормон радости. Аналогичный процесс наблюдается в период менопаузы из-за снижения показателя эстрогена.

9. Снотворное

Определенные препараты от бессонницы провоцируют агрессивность.

Группа так называемых бензодиазепинов, которые врачи прописывают при тревожности, тормозят ряд функций головного мозга. И хотя не часто, но лиц с агрессивным характером они «подталкивают» к новым иррациональным вспышкам.

10. Болезнь Вильсона

Указанное генетическое расстройство ведет к аккумуляции меди (Cu) в печени/головном мозге. Малое содержание данного химического элемента необходимо, как и витамины. Но если организм здорового человека удаляет из организма лишнюю медь, то у пациентов с болезнью Вильсона этого данный механизм не работает. Аккумуляция меди наносит ущерб тканям мозга и лобную долю в том числе, что действует на личностные характеристики.

11. Инсульт

Утрата самообладания после перенесенного инсульта – обычное проявление. Инсульт происходит, когда кровоснабжение мозга прекращается из-за тромба или из-за поврежденного сосуда, что губит клетки головного мозга. Когда затрагивается лобная доля, которая «контролирует» эмоции, у человека может наблюдаться довольно агрессивное поведение.

12. Избыточный вес

При избытке жира в организме активируется синтез эстрогенов - женских гормонов. Это негативно действует на психику мужчины, вызывая эмоциональность и раздражительность. Плюс ко всему, страдающий лишним весом обычно недоволен собой, своей внешностью, что влияет на настроение. В данном случае имеет смысл проконсультироваться с диетологом и эндокринологом и с их помощью избавиться от ожирения. Нормализуется вес – раздражительности как не бывало!

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13. Расстройства личности

Агрессивное поведение может быть сигналом расстройства личности (и даже шизофрении). Обычно страдающие шизофренией живут нормальной жизнью, но в периоды обострения у них нарастает агрессивность и даже возникает склонность к насилию. В подобной ситуации понадобится психиатрическое лечение.

14.Травма/опухоль

Психическое возбуждение и агрессия обычно говорят о поражении лобной доли мозга. Припадки ярости могут сменяться апатичными промежутками. Это может являться следствием черепно-мозговой травмы или говорить о прогрессирующей опухоли.

3 дополнительные причины

Социопатия

Данное состояние проявляется в припадках ярости. Обычно социопатия выступает проблемой врожденной, предполагающей патологии нервной системы. Причины: наследственные факторы, родовые травмы, пагубное влияние на плод в период беременности. Безграмотное воспитание или пережитые в детском возрасте психические травмы усугубят ситуацию.

ПТСР - Посттравматическое стрессовое расстройство

ПТСР сопровождают враждебное отношение к окружающим людям. Риск приобрести указанное расстройство имеют лица профессий, предполагающих чрезвычайные ситуации (спасатели, медики, журналисты).

Пагубные зависимости

Агрессивное поведение свойственно лицам, страдающих алкогольной/наркотической зависимостью. При этом на фоне истощенной психики возникают и депрессивные проявления. В таком случае без помощи близких людей и специалистов не обойтись.

Контроль над агрессией

В психологии агрессия является базовой эмоцией. Когда человека чего-то лишают, его непосредственная реакция - боль из-за утраты, а вторая - агрессия, стремление вернуть утраченное. Но в обществе проявление агрессии не приветствуется, поэтому следует учиться «выпускать пар», не нанося вреда окружающим и себе.

Вот как можно удержать собственную агрессию под контролем.

Позвольте себе разозлиться без угрызений совести. Это даст возможность успокоиться и взглянуть на проблему трезво. "Переживание" эмоций поможет быстрее с ними распрощаться.

Если вы постоянно злитесь из-за проблемы, необходимо ее решить. В противном случае вы постоянно будете жить на грани срыва.

Для вспыльчивой личности оптимальный вариант выпустить агрессию - заняться физическими нагрузками. После изнурительной тренировки вряд ли захочется злиться и сердиться.

Практикуйте техники релаксации (дыхательные). Можно заняться йогой. Любые занятия, которые доставляют удовольствие, позитивные эмоции, способствуют расслаблению и благожелательному расположению духа.*опубликовано econet.ru.

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