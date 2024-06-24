Медицинские анализы при избыточном весе и ожирении

Ожирение и избыточный вес дают дополнительную нагрузку на организм. Небольшой объем жировой ткани под кожей и вокруг внутренних органов нужен для их функционирования. Но порочное питание, малоподвижный образ жизни и другие факторы способствуют наращиванию отложений жира, что может вызвать осложнения со здоровьем.
Ожирение развивается из-за нарушений работы эндокринной системы (щитовидки, надпочечников, гипофиза, яичников), дефицита физической активности, неправильно составленного пищевого рациона. Выявить причину ожирения помогут анализы крови
Опасность ожирения в том, что избыточный вес повышает нагрузки на сердце и позвоночник, увеличивает риск осложнения имеющихся болезней и вызывает появление новых. По данным ВОЗ ожирение становится причиной большего количества смертей, чем слишком низкая масса тела.
Держать под контролем состояние своего здоровья можно с помощью анализов. Ключевым считается биохимический анализ крови с развёрнутой липидограммой. Он даст возможность контролировать содержание глюкозы крови, работу печени и поджелудочной. По содержанию различных видов производных холестерина в крови вы можете своевременно заметить повышение вероятности сердечно-сосудистых недугов, атеросклеротические проявления и повреждение мышцы сердца. Динамика показателей анализа даст возможность выявить индивидуальные риски и принять соответствующие меры профилактики.
Оценка гормонального баланса даст выявить как последствия ожирения, так и его вероятную причину. А онкомаркеры позволят выявить рак на ранней стадии, вызванный ожирением.
Оптимальной стратегией застраховать себя от проблем ожирения является похудение. Избавляться от лишнего веса важно под контролем доктора. В процессе похудения рекомендуется сдавать анализы крови, чтобы контролировать динамику.опубликовано econet
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